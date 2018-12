Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"e8989cb9-db87-4916-a8df-66a7f1a28028","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Életének 99. évében elhunyt Elekfi László Kazinczy-díjas nyelvész, a nyelvtudomány kandidátusa, a Magyar Tudományos Akadémia (MTA) doktora.","shortLead":"Életének 99. évében elhunyt Elekfi László Kazinczy-díjas nyelvész, a nyelvtudomány kandidátusa, a Magyar Tudományos...","id":"20181212_Meghalt_Elekfi_Laszlo_nyelvesz","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e8989cb9-db87-4916-a8df-66a7f1a28028&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"feda54c3-a3bd-4f02-a675-83fe0ed989ff","keywords":null,"link":"/kultura/20181212_Meghalt_Elekfi_Laszlo_nyelvesz","timestamp":"2018. december. 12. 09:09","title":"Meghalt Elekfi László nyelvész","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6a68c066-4577-4f03-8a0e-c9aef92b373c","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"A szupergazdagok tavaly több mint 150 olyan házat vagy luxuslakást vettek, melynek értéke meghaladta a 25 millió dollárt. Hongkong, New York és London a listavezető. ","shortLead":"A szupergazdagok tavaly több mint 150 olyan házat vagy luxuslakást vettek, melynek értéke meghaladta a 25 millió...","id":"20181211_Almodik_a_nyomor_a_szupergazdagok_mindig_kibujnak_az_adopres_alol","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6a68c066-4577-4f03-8a0e-c9aef92b373c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"af4e96e6-eecb-4ff0-b6cc-0da6bc7938ce","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181211_Almodik_a_nyomor_a_szupergazdagok_mindig_kibujnak_az_adopres_alol","timestamp":"2018. december. 11. 10:54","title":"Álmodik a nyomor, a szupergazdagok mindig kibújnak az adóprés alól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7301cad1-0111-4111-ad2f-561dc7413a43","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Milliárdokról van szó.","shortLead":"Milliárdokról van szó.","id":"20181212_Osszesitettek_ennyit_koltott_a_kormany_a_hataron_tul_focira","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7301cad1-0111-4111-ad2f-561dc7413a43&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1cc9c6cc-ce99-4937-910c-1e3396348c23","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181212_Osszesitettek_ennyit_koltott_a_kormany_a_hataron_tul_focira","timestamp":"2018. december. 12. 06:40","title":"Összesítették, ennyit költött a kormány a határon túl focira","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aba51e2f-e698-4e77-9989-2cddb75cdc86","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Bizalmatlansági indítványt nyújt be a francia Szocialista Párt (PS) a radikális baloldali Lázadó Franciaországgal és a Francia Kommunista Párttal együtt a kormány ellen a sárgamellényesek megmozdulásai nyomán kialakult válság kezelése miatt.","shortLead":"Bizalmatlansági indítványt nyújt be a francia Szocialista Párt (PS) a radikális baloldali Lázadó Franciaországgal és...","id":"20181211_emmanuel_macron_francia_kormany_bizalmatlansagi_inditvany_sargamellenyesek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=aba51e2f-e698-4e77-9989-2cddb75cdc86&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"823de4f1-84b2-41ac-9705-c52e2814b6f5","keywords":null,"link":"/vilag/20181211_emmanuel_macron_francia_kormany_bizalmatlansagi_inditvany_sargamellenyesek","timestamp":"2018. december. 11. 16:13","title":"Bizalmatlansági indítvány érkezett a francia kormány ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"973a8a95-ca8a-4d57-a392-ffdcdaed2aed","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Pedig a látogatószám így is érezhetően csökken. A Tádzs azonban nagyon rossz állapotban van, erről viszont nem csak a turisták tehetnek.","shortLead":"Pedig a látogatószám így is érezhetően csökken. A Tádzs azonban nagyon rossz állapotban van, erről viszont nem csak...","id":"20181211_Otszorosere_emeltek_az_indiak_belepojegyeit_a_Tadzs_Mahalba","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=973a8a95-ca8a-4d57-a392-ffdcdaed2aed&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f0718fff-2e8d-4313-a59b-68f695798d5d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181211_Otszorosere_emeltek_az_indiak_belepojegyeit_a_Tadzs_Mahalba","timestamp":"2018. december. 11. 10:53","title":"Ötszörösére emelték az indiak belépőjegyenek árát a Tádzs Mahalba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"83201bad-a293-4f9c-b239-daad8c2bfb20","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"A hatóságok a paprikaspray-t fújó fiatalt és az éjszakai klub tulajdonosait, valamint üzemeltetőit is meggyanúsították. ","shortLead":"A hatóságok a paprikaspray-t fújó fiatalt és az éjszakai klub tulajdonosait, valamint üzemeltetőit is meggyanúsították. ","id":"20181211_Nyolc_embernek_lehetett_koze_az_olasz_szorakozohelyen_kirobbant_panikhoz_amelyben_hat_ember_meghalt","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=83201bad-a293-4f9c-b239-daad8c2bfb20&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9a39fbff-6e03-4e3a-a1c7-ff490622a662","keywords":null,"link":"/vilag/20181211_Nyolc_embernek_lehetett_koze_az_olasz_szorakozohelyen_kirobbant_panikhoz_amelyben_hat_ember_meghalt","timestamp":"2018. december. 11. 09:57","title":"Nyolc embert gyanúsítanak az olasz szórakozóhelyen kirobbant tömegpánikkal kapcsolatban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"24bcd747-1337-4566-aa33-09ce5cc63b4a","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Még nem értük utol a hollandokat, de az elmúlt tíz évben sokat léptünk előre.","shortLead":"Még nem értük utol a hollandokat, de az elmúlt tíz évben sokat léptünk előre.","id":"20181210_Egyre_tobb_felnott_tanul_tovabb_Magyarorszagon","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=24bcd747-1337-4566-aa33-09ce5cc63b4a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eb370868-489a-4f20-bd71-ba528e9ea358","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181210_Egyre_tobb_felnott_tanul_tovabb_Magyarorszagon","timestamp":"2018. december. 10. 14:46","title":"Egyre több felnőtt tanul tovább Magyarországon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"23c37fea-6889-48be-b958-733e169984b9","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az orosz elnök a Bild nyomozása szerint 1985-ben vette át igazolványát. Segítségével szabad bejárását kapott az NDK állambiztonsági intézményeibe. ","shortLead":"Az orosz elnök a Bild nyomozása szerint 1985-ben vette át igazolványát. Segítségével szabad bejárását kapott az NDK...","id":"20181211_A_Kreml_szerint_Putyin_is_kaphatott_Stasiigazolvanyt","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=23c37fea-6889-48be-b958-733e169984b9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"45001467-dea3-453a-9fcd-c784ceb238ab","keywords":null,"link":"/vilag/20181211_A_Kreml_szerint_Putyin_is_kaphatott_Stasiigazolvanyt","timestamp":"2018. december. 11. 15:52","title":"A Kreml szerint Putyin is kaphatott Stasi-igazolványt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]