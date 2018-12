Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"a372c8da-8fb1-4169-bc85-f9ed7bb375da","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Egy bioetanolgyárat akart építeni Nagyszalontán, de végül el sem kezdték az építkezést. ","shortLead":"Egy bioetanolgyárat akart építeni Nagyszalontán, de végül el sem kezdték az építkezést. ","id":"20181211_Szazmilliot_nyert_egy_bebukott_erdelyi_projektjen_a_fideszes_Banki_Erik","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a372c8da-8fb1-4169-bc85-f9ed7bb375da&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fbb4541e-67d1-4a59-acb4-bac8a768e755","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181211_Szazmilliot_nyert_egy_bebukott_erdelyi_projektjen_a_fideszes_Banki_Erik","timestamp":"2018. december. 11. 07:47","title":"Százmilliót nyert egy bebukott erdélyi projektjén a fideszes Bánki Erik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c91866a9-bed5-4ca6-b632-6969623f7b1f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20181212_Tokeletes_fricska_a_Kutyaparttol_a_koztevenek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c91866a9-bed5-4ca6-b632-6969623f7b1f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4d18b7ee-532e-48fa-b6c2-22307392d982","keywords":null,"link":"/itthon/20181212_Tokeletes_fricska_a_Kutyaparttol_a_koztevenek","timestamp":"2018. december. 12. 22:04","title":"Tökéletes fricska a Kutyapárttól a köztévének","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d96aea9e-2fbd-4714-82d4-03b316299c07","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Egy kaliforniai katolikus iskola két apácája körülbelül 500 ezer dollárt sikkasztott, hogy elmehessenek Las Vegasba játszani. ","shortLead":"Egy kaliforniai katolikus iskola két apácája körülbelül 500 ezer dollárt sikkasztott, hogy elmehessenek Las Vegasba...","id":"20181211_Tudnak_elni_ket_apaca_elvert_felmillio_lopott_dollart_Las_Vegasban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d96aea9e-2fbd-4714-82d4-03b316299c07&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"00524eba-201d-4156-b179-0590e96c1b71","keywords":null,"link":"/elet/20181211_Tudnak_elni_ket_apaca_elvert_felmillio_lopott_dollart_Las_Vegasban","timestamp":"2018. december. 11. 09:53","title":"Tudnak élni: két apáca elsikkasztott, majd eljátszott félmillió dollárt Las Vegasban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e7375d3e-4f40-44e9-ba29-121fea0511d4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Orbán Viktor még az Antall József néhai miniszterelnök halálának 25. évfordulója alkalmából rendezett konferencián is Soros Györgyről beszélt.","shortLead":"Orbán Viktor még az Antall József néhai miniszterelnök halálának 25. évfordulója alkalmából rendezett konferencián is...","id":"20181211_Orban_Ha_Antall_Jozsefnek_ketharmada_lett_volna_megsporolunk_20_evet","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e7375d3e-4f40-44e9-ba29-121fea0511d4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"08f57cc0-e5b9-4464-a1fa-1d32e396dfb5","keywords":null,"link":"/itthon/20181211_Orban_Ha_Antall_Jozsefnek_ketharmada_lett_volna_megsporolunk_20_evet","timestamp":"2018. december. 11. 12:08","title":"Orbán: Ha Antall Józsefnek kétharmada lett volna, megspórolunk 20 évet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"419df040-38d9-4958-a83d-43c820589e99","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Este szavaz pártja Theresa May sorsáról.","shortLead":"Este szavaz pártja Theresa May sorsáról.","id":"20181212_A_brit_kormanyfo_most_nyeresre_all_kerdes_ez_mire_lesz_eleg","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=419df040-38d9-4958-a83d-43c820589e99&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5e4bd448-6eb7-4906-98d4-be5a86a0caad","keywords":null,"link":"/vilag/20181212_A_brit_kormanyfo_most_nyeresre_all_kerdes_ez_mire_lesz_eleg","timestamp":"2018. december. 12. 17:20","title":"A brit kormányfő most nyerésre áll, kérdés, ez mire lesz elég","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"26e40da4-c91e-4aaf-ba25-8850e63295bc","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Ha a dizájnt nézzük, évek óta a visszafogottság jellemzi az iPhone-okat. Egy most napvilágra került szabadalom alapján ez azonban radikálisan megváltozhat.","shortLead":"Ha a dizájnt nézzük, évek óta a visszafogottság jellemzi az iPhone-okat. Egy most napvilágra került szabadalom alapján...","id":"20181212_apple_iphone_xr_hatlap_szinvaltos_hatlap_szinatmenet_huawei_p20_pro_hatlap_cnc_technologia","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=26e40da4-c91e-4aaf-ba25-8850e63295bc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6a1bc6ae-a754-4c43-bdbc-05d988d3069f","keywords":null,"link":"/tudomany/20181212_apple_iphone_xr_hatlap_szinvaltos_hatlap_szinatmenet_huawei_p20_pro_hatlap_cnc_technologia","timestamp":"2018. december. 12. 15:03","title":"Ez nagy dobás lehet: színváltós hátlapot kaphatnak a jövő iPhone-jai","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5c222c91-86c8-4ae0-a7b8-c300d4ae3baf","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A Máltai Szeretetszolgálat újabb akciót indít az óvodáiba járó gyerekek szebb karácsonyáért.","shortLead":"A Máltai Szeretetszolgálat újabb akciót indít az óvodáiba járó gyerekek szebb karácsonyáért.","id":"20181212_Segitene_de_nincs_ideje_elvinni_az_ajandekot_Jon_erte_egy_auto","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5c222c91-86c8-4ae0-a7b8-c300d4ae3baf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0bbbea6b-9c55-4147-844b-61d929856ae8","keywords":null,"link":"/elet/20181212_Segitene_de_nincs_ideje_elvinni_az_ajandekot_Jon_erte_egy_auto","timestamp":"2018. december. 12. 10:11","title":"Segítene, de nincs ideje elvinni az ajándékot? Jön érte egy autó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5c6f8d68-41f4-4ccc-8dda-a926d3efc251","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A rendőrség kihallgatta, majd őrizetbe vette a férfit.","shortLead":"A rendőrség kihallgatta, majd őrizetbe vette a férfit.","id":"20181212_Sajat_apja_eroszakolhatta_meg_a_cegledi_kislanyt","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5c6f8d68-41f4-4ccc-8dda-a926d3efc251&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4b2af321-24fc-4505-b7af-c529b1d715b3","keywords":null,"link":"/itthon/20181212_Sajat_apja_eroszakolhatta_meg_a_cegledi_kislanyt","timestamp":"2018. december. 12. 17:34","title":"Saját apja erőszakolhatta meg a ceglédi kislányt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]