Olvasói levélben vágott vissza a The Washington Postnak Kovács Zoltán, miután a lap a CEU ellehetetlenítéséről és költözéséről közölt cikket. A nemzetközi kommunikációért és kapcsolatokért felelős államtitkár, a kormány nemzetközi szóvivője több bekezdésen keresztül igyekezett megcáfolni a „Magyarország sötét napja” című cikk állításait, többek között azt, hogy a kormány elüldözte az egyetemet, illetve hogy az intézmény törvényesen működött Magyarországon.

Kovács azt írja, a CEU-t senki nem űzte el, mivel az egyetem továbbra is bocsát ki diplomát Magyarországon. A politikus az amerikai nagykövetre, David Cornsteinre hivatkozik, aki azt állította: nincs gond Magyarországon az oktatási szabadsággal.

A kormány nemzetközi szóvivője szerint ráadásul nem igaz, hogy a CEU törvényesen működött volna, mivel úgy bocsátott ki amerikai diplomákat, hogy az Egyesült Államokban nem volt akkreditálva. Kovács hozzáteszi, amit a kormány már korábban is hangoztatott: hogy az egyetemnek nincs valódi kampusza New York-ban.

Éppen ezért a CEU nem működhet tovább Magyarországon, mint valamiféle offshore egyetem

- szögezi le Kovács, hozzátéve: nem igaz az sem, hogy a magyar jogszabályok ellehetetlenítenek számos külföldi felsőoktatási intézményt, szerinte ugyanis a külföldi egyetemek nagy részének semmilyen kifogása nem volt a CEU-törvény ellen.

A politikus korábban a brit Guardiant is kiosztotta, amikor a lap a CEU-ügyről írt, később pedig a The New York Times-nak is visszaszólt blogján, mikor annak egyik újságírója cikkében a magyarországi médiaegyensúly miatti aggodalmát fejezte ki.