[{"available":true,"c_guid":"0b56da5b-66ae-4a8a-9b00-ca049edc0117","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Nemrég került a hazai mozikba A művészet templomai című ismeretterjesztő sorozat következő epizódja, amely a szecesszió születésének páratlanul izgalmas korszakát mutatja be. ","shortLead":"Nemrég került a hazai mozikba A művészet templomai című ismeretterjesztő sorozat következő epizódja, amely a szecesszió...","id":"20181216_Klimt_es_Schiele_muveszete_a_moziban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0b56da5b-66ae-4a8a-9b00-ca049edc0117&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1292983f-a51e-4547-a002-bbc0f1ed629f","keywords":null,"link":"/kultura/20181216_Klimt_es_Schiele_muveszete_a_moziban","timestamp":"2018. december. 16. 19:01","title":"Klimt és Schiele művészete a moziban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ce73e0b2-b8e4-4deb-b6c8-f2609ec216ff","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Míg 1983-ban a miniszterhelyettes, 1988-ba pedig a gyárigazgató volt a legmagasabb presztízsű foglalkozás, akkor még a papok és az agronómusok is befértek a top 10-be. A KSH-felmérésben most már nemcsak presztízs, hanem kereset alapján is rangsoroltak az állampolgárok, itt egyértelműen a politikusok taroltak, akik viszont a presztízslistán az első 20-ba sem fértek bele.","shortLead":"Míg 1983-ban a miniszterhelyettes, 1988-ba pedig a gyárigazgató volt a legmagasabb presztízsű foglalkozás, akkor még...","id":"20181215_Kiderult_a_kis_nepszamlalasbol_melyik_foglalkozasoknak_van_ma_a_legnagyobb_presztizse","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ce73e0b2-b8e4-4deb-b6c8-f2609ec216ff&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"63da6c45-65fd-4388-971c-4915a36c2dc4","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181215_Kiderult_a_kis_nepszamlalasbol_melyik_foglalkozasoknak_van_ma_a_legnagyobb_presztizse","timestamp":"2018. december. 15. 11:10","title":"KSH-népszámlálás: az emberek szerint a politkusok a legtúlfizetettebbek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bfbdeee0-86c7-4e51-8ac4-a795c01a7606","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A jelenlegi festési alapanyagok miatt, a lézeres szkennereknek a sötét színű autókkal meggyűlik a baja.","shortLead":"A jelenlegi festési alapanyagok miatt, a lézeres szkennereknek a sötét színű autókkal meggyűlik a baja.","id":"20181215_Meg_az_autok_fenyezese_is_mas_lesz_az_onvezetes_miatt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=bfbdeee0-86c7-4e51-8ac4-a795c01a7606&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0c27ec04-045b-49ce-bc70-5169ec2dfd0a","keywords":null,"link":"/cegauto/20181215_Meg_az_autok_fenyezese_is_mas_lesz_az_onvezetes_miatt","timestamp":"2018. december. 15. 09:23","title":"Még az autók fényezése is más lesz az önvezetés miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d03b56f6-8894-4266-8ee4-7711c91bfb15","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Ismét bizalmat szavazott a lengyel szejm Mateusz Morawiecki kormányának péntek éjjel.","shortLead":"Ismét bizalmat szavazott a lengyel szejm Mateusz Morawiecki kormányának péntek éjjel.","id":"20181214_Nem_sikerult_megbuktatni_a_lengyel_kormanyt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d03b56f6-8894-4266-8ee4-7711c91bfb15&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"142dcda0-eb6e-4f2d-ad11-fc3a0ba910af","keywords":null,"link":"/vilag/20181214_Nem_sikerult_megbuktatni_a_lengyel_kormanyt","timestamp":"2018. december. 14. 23:44","title":"Nem sikerült megbuktatni a lengyel kormányt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e922de70-c0e4-43c5-8220-2c095e7e0946","c_author":"Gergely Zsófia","category":"gazdasag","description":"A Szegedi Törvényszék szombaton úgy döntött, hogy kiengedi a tavaly nyár óta előzetesben lévő Czeglédy Csabát és a letartóztatás helyett ezentúl elég, ha a lakását nem hagyhatja el – tudta meg a hvg.hu magától a baloldali politikustól, miközben már úton volt Szombathely felé. Mint mondta, még pár napra szüksége van, hogy megnyugodjon, mert tavasszal is egy nap után visszavitték, a bv-őröktől is félig viccelődve azzal búcsúzott, tartsák a celláját. Az édesanyja pedig már főzi a húslevest.\r

\r

","shortLead":"A Szegedi Törvényszék szombaton úgy döntött, hogy kiengedi a tavaly nyár óta előzetesben lévő Czeglédy Csabát és...","id":"20181215_Kiengedtek_a_bortonbol_Czegledy_Csabat_mar_hazafele_tart_a_csaladjahoz","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e922de70-c0e4-43c5-8220-2c095e7e0946&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9aa46d7e-2133-47ad-a220-a86057893745","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181215_Kiengedtek_a_bortonbol_Czegledy_Csabat_mar_hazafele_tart_a_csaladjahoz","timestamp":"2018. december. 15. 13:26","title":"Kiengedték a börtönből Czeglédy Csabát, már hazafelé tart a családjához","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"57726653-9dd8-4df7-8fe9-b51841c23f8b","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A társulásnak három gazdasági társasága van, ebből kettő felszámolása esedékes. A cég működésképtelen, a szemetet továbbra is a katasztrófavédelem szállítja el - nyilatkozta az új elnök.","shortLead":"A társulásnak három gazdasági társasága van, ebből kettő felszámolása esedékes. A cég működésképtelen, a szemetet...","id":"20181215_Atvilagitjak_a_milliardos_adossagot_felhalmozo_szemetszallito_ceget","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=57726653-9dd8-4df7-8fe9-b51841c23f8b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a5d5ec0b-6b5a-4eb9-b3ad-dc9e29024f60","keywords":null,"link":"/kkv/20181215_Atvilagitjak_a_milliardos_adossagot_felhalmozo_szemetszallito_ceget","timestamp":"2018. december. 15. 12:28","title":"Átvilágítják a milliárdos adósságot felhalmozó szemétszállító céget","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e3814a01-32f1-49c0-8acd-2915b3faa613","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A kérdésre a rendőrség is keresi a választ.","shortLead":"A kérdésre a rendőrség is keresi a választ.","id":"20181215_Ki_az_a_barbar_aki_egy_kacsaszobrot_megrongal","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e3814a01-32f1-49c0-8acd-2915b3faa613&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6d7c865e-6191-4fbc-9c01-6c9f42ed3ddf","keywords":null,"link":"/elet/20181215_Ki_az_a_barbar_aki_egy_kacsaszobrot_megrongal","timestamp":"2018. december. 15. 08:07","title":"Ki az a barbár, aki egy kacsaszobrot megrongál?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"068c9ee3-56cf-4003-8009-f052a51dae85","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A háromszoros olimpiai bajnok a 200 méter vegyest is megnyerte a kínai Hangcsouban zajló rövidpályás úszó-világbajnokságon.","shortLead":"A háromszoros olimpiai bajnok a 200 méter vegyest is megnyerte a kínai Hangcsouban zajló rövidpályás...","id":"20181215_hosszu_katinka_rovidpalyas_uszo_vb_aranyerem_gyozelem","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=068c9ee3-56cf-4003-8009-f052a51dae85&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"464f9fff-3222-4e02-b3a6-3f7716671698","keywords":null,"link":"/sport/20181215_hosszu_katinka_rovidpalyas_uszo_vb_aranyerem_gyozelem","timestamp":"2018. december. 15. 12:31","title":"Hosszú megállíthatatlan: megvan a negyedik vb-aranya","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]