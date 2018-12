Évek óta nem látott tüntetési hullámot váltott ki a túlórák növelését célzó, rabszolgatörvényként is emlegetett jogszabály parlamenti elfogadása. Az ellenzék a parlamentben, a diákok az utcákon folytatták a tiltakozást, már-már a 2006-os zavargásokat idéző körülmények között.

T. Krisztián a keddi tüntetésen fújta fel a Kossuth téri zászlórúdra, hogy SZTRÁJK!. A helyszínen elfogták, majd rongálással gyanúsították illetve vádolták meg. A tettét elismerte, azonban a rendőrség előtt azt vallotta, politikai véleménynyilvánítás volt, amit tett, a társadalomra nem veszélyes a cselekedete, így szerinte nem követett el bűncselekményt. A túlóratörvény ellen tiltakozott így.

Ügyét a Pesti Központi Kerületi Bíróságon tárgyalják. T. Krisztián a bíróságon nem járult hozzá, hogy róla kép készüljön, vallomást sem tett.

Az ügyész röviden beszélt, elmondta, a tüntető fél 8 körül lépett a zászlórúdhoz és 80 centi szélességben összefújta azt, amivel 27.178 forintos kárt okozott.

A tárgyalóteremben kevesebb mint 20 szimpatizáns is megjelent - a Facebookon szerveződött esemény alapján -, a bíró azonnal figyelmeztetett arra, hogy a rendbontásnak következményei vannak. A hallgatóság csendben ül.

Az első tanú egy rendőr, aki biztosítási feladatokban vett részt, csak a cselekmény végét látta, az elkövetőt felismerte. Azt mondja, csak akkor figyelt fel rá, mikor az utolsó momentumokat festette fel a zászlórúdra, eltette a festékszórót és elindult a térről. Rendészeti egységet kértek a térre, egy percig feltartóztatták a tüntetőt illetve a vele együtt távozó embert, majd átadták a kiérkező egységeknek. T. arca előtt fehér kendő volt, amelyet később levett.

A bíró más rendőri tanúvallomásokat is felolvas, az egyik szerint T. csomagjából 4 további festékszóró spary is előkerült. A Belváros-Lipótváros Városüzemeltetés munkatársai eltávolíttatták a feliratot, a letakarítás 21.400 ft+áfába került. Számlát nem tudtak kiállítani, a keretszerződésük tartalmazza a graffitik esetleges eltávolítását is.

A bíró nem olvassa fel a teljes vallomást, a TASZ-os ügyvéd, Szegedi Zsolt közbeszólásából derült ki, hogy a Városüzemeltetés azt mondja, nem tudták teljesen eltávolítani a feliratot, csak halványítani azt. Szegedi szerint a felirat teljes mértékben eltűnt, erről felvételei is vannak, amit csak most adott le a bíróságnak, miután gyorsított eljárással állították bíróság elé a vádlottat.

A bíró megnézte a bizonyítékot, erre az időre rövid szünetet rendelt el. Egy monitort kifelé fordítva mutatja be a videófelvételt az ügyésznek, és megállapítja, hogy a felirat már nem látható rajta.

Az ügyész a perbeszédben azt kéri, a bíróság mondja ki T. Krisztiánt bűnösnek rongálás miatt. A rongálásnak van egy sajátos elkövetési magatartása, a graffitizés. A jogalkotó az elszaporodott magatartásokra reagált így. Amikor az ügyész a társadalmi veszélyességet említette, néhányan felröhögtek a teremben. A bíróság figyelmeztette őket, hogy újabb rendzavarás esetén el kell hagyniuk a termet. Az ügyészség szerint nem politikai véleményt nyilvánított a férfi, hanem bűncselekményt követett el. Az ügyész azt kéri, a 21.400 ezer forintos kárértéket fogadja el.

Súlyosító körülmény szerinte az, hogy a graffitizés rendkívül elszapodott cselekmény. Enyhítő körülmény, hogy büntetlen előéletű és beismerő vallomást tett. Azt javasolja, közérdekű munkavégzést szabjon ki rá, az előzetesben eltöltött idő beszámításával.

A TASZ ügyvédje arról beszél, fenntartják, hogy ennek a cselekménynek nincs társadalomra veszélyessége, ezért nem bűncselekmény. A vádhatóság közönséges vandalizmusnak akarja beállítani a cselekményt, holott szerinte ez politikai véleménykifejtés volt. Ha a kedvenc együttese nevét fújta volna föl a falra, nem töltött volna 72 órát előzetesben. A helyszín, az időszak és a felfújt tartalom is azt bizonyítja, hogy politikai okokból cselekedett.