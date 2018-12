Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"e8599c5c-153b-4433-8879-661eac3328bc","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Keith Casst prosztatarákkal diagnosztizálták évekkel ezelőtt, szinte rögtön eldöntötte, hogy jótékonykodni kezd.","shortLead":"Keith Casst prosztatarákkal diagnosztizálták évekkel ezelőtt, szinte rögtön eldöntötte, hogy jótékonykodni kezd.","id":"20181220_Sajat_temetesere_arul_jegyeket_egy_brit_ferfi_hogy_segitsen_masokon","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e8599c5c-153b-4433-8879-661eac3328bc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f457d422-ea66-4aa3-a9f0-0a9f34307a33","keywords":null,"link":"/elet/20181220_Sajat_temetesere_arul_jegyeket_egy_brit_ferfi_hogy_segitsen_masokon","timestamp":"2018. december. 20. 18:23","title":"Saját temetésére árul jegyeket egy brit férfi, hogy segítsen másokon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2b0a6198-f01e-4e6b-8408-267498c8a0d4","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"","shortLead":"","id":"20181220_Online_vasarlas_gigantikus_novekedessel_szamol_az_Alibaba","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2b0a6198-f01e-4e6b-8408-267498c8a0d4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ce86e94d-344f-470e-b331-0a83d12067ae","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181220_Online_vasarlas_gigantikus_novekedessel_szamol_az_Alibaba","timestamp":"2018. december. 20. 12:24","title":"Online vásárlás: gigantikus növekedéssel számol az Alibaba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aef46952-4300-429e-be7c-9c9cb5c277a8","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A gázolaj olcsóbb lesz a hét legvégére, de még így is több mint 30 forint marad a különbség a benzin és a gázolaj között.","shortLead":"A gázolaj olcsóbb lesz a hét legvégére, de még így is több mint 30 forint marad a különbség a benzin és a gázolaj...","id":"20181219_Olcsobb_uzemanyagot_kap_az_autosok_egy_resze_karacsony_elott","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=aef46952-4300-429e-be7c-9c9cb5c277a8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"926c0612-ed25-41ea-9909-4cf2d5e9afe6","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181219_Olcsobb_uzemanyagot_kap_az_autosok_egy_resze_karacsony_elott","timestamp":"2018. december. 19. 16:27","title":"Olcsóbb üzemanyagot kap az autósok egy része karácsony előtt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5c491a98-e4fb-4776-b5c1-168f072734cc","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az okostelefonok számára tokokat gyártó cég, az Olixar révén már most látni, hogy néz majd ki a Huawei 2019-es csúcsmobilja, a P30 Pro és a kistestvére, a P30.","shortLead":"Az okostelefonok számára tokokat gyártó cég, az Olixar révén már most látni, hogy néz majd ki a Huawei 2019-es...","id":"20181219_huawei_p30_huawei_p30_pro_okostelefon_olixar_okostelefon_tokok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5c491a98-e4fb-4776-b5c1-168f072734cc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a2ea872f-1ba4-435b-854d-5251f2b7a44e","keywords":null,"link":"/tudomany/20181219_huawei_p30_huawei_p30_pro_okostelefon_olixar_okostelefon_tokok","timestamp":"2018. december. 19. 19:03","title":"Kikerültek a képek a netre, így néz ki a Huawei 2019-es csúcsmobilja, a P30 Pro","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"28d0b71e-3dfa-4530-8f09-92d2e1070334","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Backface nevű brit cég annyira valóságosnak tűnő maszkokat és fejeket gyárt, hogy több androidos telefont is sikerült velük kinyitnia a Forbes újságírójának. A különös próbát csak az iPhone X állta ki.","shortLead":"A Backface nevű brit cég annyira valóságosnak tűnő maszkokat és fejeket gyárt, hogy több androidos telefont is sikerült...","id":"20181219_arcfelismeres_irisz_szkenner_arcszkenner_iphone_x_backface_3d_nyomtatas_maszk","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=28d0b71e-3dfa-4530-8f09-92d2e1070334&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"da2e58cd-5208-45f9-9a97-84c19e862a15","keywords":null,"link":"/tudomany/20181219_arcfelismeres_irisz_szkenner_arcszkenner_iphone_x_backface_3d_nyomtatas_maszk","timestamp":"2018. december. 19. 09:03","title":"Sok androidos telefon elbukott, az iPhone viszont kiállta a különleges, arcazonosítós próbát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dd960fe1-d87d-4f38-b817-b5e63295dc5d","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Élethosszig tartó, 2019-ben havi 130 ezer forintos alkotói járadékot kaphatnak a 65 éven felüli Széchenyi- és Kossuth-díjasok, amit az MTA-nak kell megfizetni és folyósítania, ám MTA-tagok nem kaphatják meg.","shortLead":"Élethosszig tartó, 2019-ben havi 130 ezer forintos alkotói járadékot kaphatnak a 65 éven felüli Széchenyi- és...","id":"20181219_Ujra_kibabral_a_kormany_az_MTAval","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=dd960fe1-d87d-4f38-b817-b5e63295dc5d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"190f31e0-642f-4854-a3d4-10d44cd7b1eb","keywords":null,"link":"/tudomany/20181219_Ujra_kibabral_a_kormany_az_MTAval","timestamp":"2018. december. 19. 13:16","title":"Újra kibabrál a kormány az MTA-val?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"70c0d079-cb86-4b97-b31f-d127b96d89d4","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Súlyos betegségéről beszélt az író.","shortLead":"Súlyos betegségéről beszélt az író.","id":"20181220_grecso_krisztian_iro_betegseg_interju_elet_es_irodalom","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=70c0d079-cb86-4b97-b31f-d127b96d89d4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"176d37ef-2a61-4773-86c3-6cda407f928f","keywords":null,"link":"/kultura/20181220_grecso_krisztian_iro_betegseg_interju_elet_es_irodalom","timestamp":"2018. december. 20. 07:25","title":"Grecsó Krisztián: Egy ponton \"nem maradt nekem semmi. Elfogytam, kifogytam, eltűntem\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a369059e-c947-422b-9a29-5bc111ddb26f","c_author":"Czeglédi Fanni","category":"elet","description":"A szocialista étkezési kultúrának erős öröksége van, de jó úton járunk, hogy ezt levetkőzzük – mondja Rosenstein Tibor, aki közel hatvan éve van a vendéglátós szakmában. Családi vendéglőjük, amelyet ma már fiával, Róberttel vezet, Budapest egyik legelismertebbje. A gasztroforradalomról, Steven Spielberg vacsorájáról, és a mirelittel való szakításról is beszéltünk.","shortLead":"A szocialista étkezési kultúrának erős öröksége van, de jó úton járunk, hogy ezt levetkőzzük – mondja Rosenstein Tibor...","id":"20181219_Rosenstein_Tibor_Rosenstein_Robert_vendeglo_Volt_egyszer_egy_Vadkelet_Spektrum_gasztronomia","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a369059e-c947-422b-9a29-5bc111ddb26f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3ef3d244-6769-48e3-a595-40ac7387113d","keywords":null,"link":"/elet/20181219_Rosenstein_Tibor_Rosenstein_Robert_vendeglo_Volt_egyszer_egy_Vadkelet_Spektrum_gasztronomia","timestamp":"2018. december. 19. 20:25","title":"A vendéglő, amelynek évekig titkos volt a telefonszáma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]