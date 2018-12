Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"6c383067-c48c-433c-b27f-8506a8d8b763","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Jánosi Katalin, Nagy Imre unokája péntek reggel mindössze annyit írt ki közösségi oldalára, hogy egyelőre nem tud megszólalni. Péntek hajnalban, a sötétben vitték el Nagy Imre szobrát a Vértanúk teréről.","shortLead":"Jánosi Katalin, Nagy Imre unokája péntek reggel mindössze annyit írt ki közösségi oldalára, hogy egyelőre nem tud...","id":"20181228_Nagy_Imre_unokaja_Nem_tudok_megszolalni","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6c383067-c48c-433c-b27f-8506a8d8b763&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e9f17066-470d-4512-b9ac-d5b0f2465a56","keywords":null,"link":"/itthon/20181228_Nagy_Imre_unokaja_Nem_tudok_megszolalni","timestamp":"2018. december. 28. 10:40","title":"Nagy Imre unokája: Nem tudok megszólalni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"30841a55-a286-4560-a66e-03bbfa8cdbea","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Zsolti így egy fűtött lakásban tölthette a karácsonyt, és még ajándékot is kapott.","shortLead":"Zsolti így egy fűtött lakásban tölthette a karácsonyt, és még ajándékot is kapott.","id":"20181227_Internetezok_fogtak_ossze_egy_szegeny_miskolci_kisfiuert","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=30841a55-a286-4560-a66e-03bbfa8cdbea&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"842e3990-5cf1-4e96-9e4a-0394ed1f00a5","keywords":null,"link":"/elet/20181227_Internetezok_fogtak_ossze_egy_szegeny_miskolci_kisfiuert","timestamp":"2018. december. 27. 20:44","title":"Internetezők fogtak össze egy szegény miskolci kisfiúért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6d76f2ea-9851-45af-bd43-f2d4171e2d88","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"sport","description":"A testvérpár tagjai idén harmadszor játszottak egymás ellen.","shortLead":"A testvérpár tagjai idén harmadszor játszottak egymás ellen.","id":"20181227_Venus_Williams_legyozte_hugat_AbuDzabiban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6d76f2ea-9851-45af-bd43-f2d4171e2d88&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3d53a726-7ab4-40c0-82ed-fb8895c8ef58","keywords":null,"link":"/sport/20181227_Venus_Williams_legyozte_hugat_AbuDzabiban","timestamp":"2018. december. 27. 20:54","title":"Venus Williams legyőzte húgát Abu-Dzabiban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bc161c9c-f420-4cae-8c5a-124aa7ec7929","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Folytatódik az Otthon melege program, a részleteket februárban jelentik majd be. ","shortLead":"Folytatódik az Otthon melege program, a részleteket februárban jelentik majd be. ","id":"20181228_Konvektorcserere_ad_penzt_jovore_a_kormany","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=bc161c9c-f420-4cae-8c5a-124aa7ec7929&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"78d25700-8d2f-4350-8944-49ce5765603b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181228_Konvektorcserere_ad_penzt_jovore_a_kormany","timestamp":"2018. december. 28. 11:24","title":"Konvektorcserére ad pénzt jövőre a kormány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3bd48988-0aed-4ec4-88c5-abe591f8343f","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Szükségállapotot hirdetett az olasz kormány pénteken az Etna környékére, amely megszenvedte a karácsony este kezdődött földrengéssorozatot.","shortLead":"Szükségállapotot hirdetett az olasz kormány pénteken az Etna környékére, amely megszenvedte a karácsony este kezdődött...","id":"20181229_Szuksegallapotot_hirdetett_az_Etna_kornyekere_az_olasz_kormany","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3bd48988-0aed-4ec4-88c5-abe591f8343f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9698a897-73b5-460d-82b8-d0131735b16f","keywords":null,"link":"/vilag/20181229_Szuksegallapotot_hirdetett_az_Etna_kornyekere_az_olasz_kormany","timestamp":"2018. december. 29. 07:46","title":"Szükségállapotot hirdetett az Etna környékére az olasz kormány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b598a5be-6525-40ea-8748-f98f3850bc07","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A két ünnep között tíz MSZP-irodát nyitottak meg a regisztrációhoz.","shortLead":"A két ünnep között tíz MSZP-irodát nyitottak meg a regisztrációhoz.","id":"20181228_Mar_lehet_regisztralni_az_ellenzeki_elovalasztasra","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b598a5be-6525-40ea-8748-f98f3850bc07&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3beb106c-4c30-4de7-9290-ad67a98edd64","keywords":null,"link":"/itthon/20181228_Mar_lehet_regisztralni_az_ellenzeki_elovalasztasra","timestamp":"2018. december. 28. 08:58","title":"Egyelőre nincs nagy tolongás az ellenzéki előválasztás regisztrációjánál ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ab811236-a534-4f0f-8dad-46079e76aa77","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A nemzetközi kommunikációért felelős államtitkár szerint nem szokták szidni az egykori miniszterelnököt, különösen nem „tele pofával”.","shortLead":"A nemzetközi kommunikációért felelős államtitkár szerint nem szokták szidni az egykori miniszterelnököt, különösen nem...","id":"20181227_Kovacs_Zoltan_Nagy_Imre_unokajanak_nincs_igaza","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ab811236-a534-4f0f-8dad-46079e76aa77&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c4e170cf-a9e0-4fd1-b74a-42f7864294cf","keywords":null,"link":"/itthon/20181227_Kovacs_Zoltan_Nagy_Imre_unokajanak_nincs_igaza","timestamp":"2018. december. 27. 19:54","title":"Kovács Zoltán: Nagy Imre unokájának nincs igaza","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0ba266b1-a4b6-484b-b5f3-64561bf617b0","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Idén rengeteg hasznos telefonos alkalmazást és szórakoztató játékot próbáltunk ki, ezek közül mutatjuk most azt a 15-öt, ami szerintünk a legjobb, a leghasznosabb, vagy épp a legszórakoztatóbb lett.","shortLead":"Idén rengeteg hasznos telefonos alkalmazást és szórakoztató játékot próbáltunk ki, ezek közül mutatjuk most azt...","id":"20181228_ev_legjobb_alkalmazasai_toplista_android_ios","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0ba266b1-a4b6-484b-b5f3-64561bf617b0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1c763003-96ba-4402-93e9-bbe66463e778","keywords":null,"link":"/tudomany/20181228_ev_legjobb_alkalmazasai_toplista_android_ios","timestamp":"2018. december. 28. 20:00","title":"Íme 15 remek alkalmazás a telefonjára – és mind ingyenes","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]