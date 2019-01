Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"47f54289-cf9c-4ae3-9c01-3c08d9b60ddb","c_author":"Windisch Judit","category":"itthon","description":"Két éve is látszott már, hogy Orbán Viktornak szűkös a belpolitikai tér, és európai szerepálmai vannak, a magyar miniszterelnök személye azóta szimbólummá vált a nemzetközi politikában is. Ám sem a NATO-ban, sem az EU-ban nem nézik jó szemmel Orbán különutasságát, ez az ország marginalizálódásához vezet. Krekó Péterrel, a Political Capital ügyvezető igazgatójával elemeztük várható jövőjét a nemzetközi politikában.","shortLead":"Két éve is látszott már, hogy Orbán Viktornak szűkös a belpolitikai tér, és európai szerepálmai vannak, a magyar...","id":"20190102_Kreko_Peter_Orban_Viktor_ep_valasztas_2019","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=47f54289-cf9c-4ae3-9c01-3c08d9b60ddb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"028d56de-627e-482e-8c03-9ad08ee4ada4","keywords":null,"link":"/itthon/20190102_Kreko_Peter_Orban_Viktor_ep_valasztas_2019","timestamp":"2019. január. 02. 06:30","title":"Krekó Péter: Orbán európai szimbólummá vált, és ezt fenyegetésre használja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6f3db668-a684-411d-be39-de2321674279","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Ezúttal a miskolci rajongóknak okozott csalódást.","shortLead":"Ezúttal a miskolci rajongóknak okozott csalódást.","id":"20190102_Megint_lemondott_egy_bulit_Curtis_megint_betegsegre_hivatkozik","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6f3db668-a684-411d-be39-de2321674279&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1700e153-a206-47c8-b95b-7c462150ee83","keywords":null,"link":"/kultura/20190102_Megint_lemondott_egy_bulit_Curtis_megint_betegsegre_hivatkozik","timestamp":"2019. január. 02. 09:22","title":"Megint lemondott egy bulit Curtis – betegségre hivatkozik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"17082a80-42c7-4dd6-87dd-0ac43f050d7b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Kormánygépnek látszó honvédségi géppel repült a miniszterelnök.","shortLead":"Kormánygépnek látszó honvédségi géppel repült a miniszterelnök.","id":"20190101_A_titokban_vett_Falconnal_repult_Orban_Braziliaba","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=17082a80-42c7-4dd6-87dd-0ac43f050d7b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"517eb0e1-5776-4b7d-95a4-ef270ad79c32","keywords":null,"link":"/itthon/20190101_A_titokban_vett_Falconnal_repult_Orban_Braziliaba","timestamp":"2019. január. 01. 14:47","title":"A titokban vett Falconnal repült Orbán Brazíliába","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b49de1c6-2333-43e4-a1be-ed3a376ac076","c_author":"László Ferenc","category":"cegauto","description":"Létezik egy olyan dobozos négykerekű, amit ugyanannyian megnéznek az utakon, mint egy extravagáns sportkocsit. Kipróbáltuk a retró divathullámot igen sikeresen meglovagoló új Volkswagen Bullit.","shortLead":"Létezik egy olyan dobozos négykerekű, amit ugyanannyian megnéznek az utakon, mint egy extravagáns sportkocsit...","id":"20181231_bullijarat_teszten_a_vw_retro_partybusza_a_legmenobb_multivan","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b49de1c6-2333-43e4-a1be-ed3a376ac076&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8a5cc004-df6a-4812-b05f-4fd0103f93e1","keywords":null,"link":"/cegauto/20181231_bullijarat_teszten_a_vw_retro_partybusza_a_legmenobb_multivan","timestamp":"2018. december. 31. 15:00","title":"Bulli-járat: teszten a VW retró partibusza, a legmenőbb Multivan","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4391fce1-4f9f-4a58-96a0-a5605f92b9e8","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"cegauto","description":"Két halálos baleset is történt éjjel.","shortLead":"Két halálos baleset is történt éjjel.","id":"20190101_Halalra_gazoltak_egy_not_az_M0ason","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4391fce1-4f9f-4a58-96a0-a5605f92b9e8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e74462c8-272f-4bcf-b597-1edccfb30444","keywords":null,"link":"/cegauto/20190101_Halalra_gazoltak_egy_not_az_M0ason","timestamp":"2019. január. 01. 09:23","title":"Halálra gázoltak egy nőt az M0-áson","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eb2bd140-28ab-4bc8-9f5f-e2b536829a50","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Tavaly 15 halálos kimenetelű légi baleset történt, s a polgári gépeket ért katasztrófákban összesen 556 ember vesztette életét. 2017 biztonságosabb év volt. ","shortLead":"Tavaly 15 halálos kimenetelű légi baleset történt, s a polgári gépeket ért katasztrófákban összesen 556 ember vesztette...","id":"20190101_Jobb_eve_is_volt_mar_a_legikozlekedesnek_mint_2018","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=eb2bd140-28ab-4bc8-9f5f-e2b536829a50&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6b53a18f-a3fd-4ae0-917f-e5ae3ff3958d","keywords":null,"link":"/vilag/20190101_Jobb_eve_is_volt_mar_a_legikozlekedesnek_mint_2018","timestamp":"2019. január. 02. 06:57","title":"Jobb éve is volt már a légi közlekedésnek, mint 2018","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ebfe3007-935e-459d-9b18-f69e7cc49d5a","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"Ha a törököket sikerült így elzavarni, az óévnél is beválhat.","shortLead":"Ha a törököket sikerült így elzavarni, az óévnél is beválhat.","id":"20181231_Kolompolassal_es_csergetessel_bucsuztattak_az_oevet_Hajduszoboszlon__fotok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ebfe3007-935e-459d-9b18-f69e7cc49d5a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"58856f2c-dd92-438d-bcc9-ee8135c777e6","keywords":null,"link":"/itthon/20181231_Kolompolassal_es_csergetessel_bucsuztattak_az_oevet_Hajduszoboszlon__fotok","timestamp":"2018. december. 31. 18:35","title":"Kolompolással és csergetéssel búcsúztatták az óévet Hajdúszoboszlón - fotók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ef117031-925c-4efb-80a9-d188744870ce","c_author":"Révész Sándor","category":"itthon","description":"Aki a nyugati világrendben akar Magyarországon élni, annak a Fidesz és a Jobbik – a mai Jobbik is – közös ellensége. Vélemény.","shortLead":"Aki a nyugati világrendben akar Magyarországon élni, annak a Fidesz és a Jobbik – a mai Jobbik is – közös ellensége...","id":"20190102_Revesz_Vandorfal__avagy_a_Jobbik_a_rosszabb","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ef117031-925c-4efb-80a9-d188744870ce&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cc55eb68-4969-4e72-9336-07fa7ff7777f","keywords":null,"link":"/itthon/20190102_Revesz_Vandorfal__avagy_a_Jobbik_a_rosszabb","timestamp":"2019. január. 02. 12:15","title":"Révész: Vándorfal – avagy a Jobbik a rosszabb","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]