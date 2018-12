Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"47fecfbf-cbe0-43dc-88b6-8320db0477b6","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az év végéhez közeledve megszaporodnak a statisztikák. A felnőtt tartalmakat közvetítő Pornhub is kiadta a sajátját.","shortLead":"Az év végéhez közeledve megszaporodnak a statisztikák. A felnőtt tartalmakat közvetítő Pornhub is kiadta a sajátját.","id":"20181229_pornhub_statisztika_2018_latogatok_platformok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=47fecfbf-cbe0-43dc-88b6-8320db0477b6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7d6acc0c-c2e3-4d5a-805d-8d2a197063d8","keywords":null,"link":"/tudomany/20181229_pornhub_statisztika_2018_latogatok_platformok","timestamp":"2018. december. 29. 12:03","title":"Nocsak, az androidosok jobban kedvelik a felnőtt tartalmakat, mint az iOS-esek?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d685ccd5-b1ae-46d7-b732-e50192fb9a28","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Megszorongathatják dolgozóik a MÁV-Startot.","shortLead":"Megszorongathatják dolgozóik a MÁV-Startot.","id":"20181228_A_szakszervezet_arra_buzdit_mondjak_fel_a_MAV_dolgozoi_a_munkaszerzodesuket","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d685ccd5-b1ae-46d7-b732-e50192fb9a28&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"83cff603-aa71-479e-9e21-fc75ba16a7d9","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181228_A_szakszervezet_arra_buzdit_mondjak_fel_a_MAV_dolgozoi_a_munkaszerzodesuket","timestamp":"2018. december. 28. 17:09","title":"A szakszervezet arra buzdít, mondják fel a vasutasok a hosszabb munkaidőre vonatkozó szerződésüket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"809429ad-097e-442f-982b-baaba86f26c4","c_author":"","category":"vilag","description":"A legújabb műholdfelvételek alapján már érthető, mi okozott gyilkos szökőárat Indonéziában: a múlt szombaton kitört Anak Krakatau vulkán több mint kétharmada eltűnt a hatalmas robbanás következtében.","shortLead":"A legújabb műholdfelvételek alapján már érthető, mi okozott gyilkos szökőárat Indonéziában: a múlt szombaton kitört...","id":"20181229_Tomegenek_ketharmadat_vesztette_el_a_felrobbant_Anak_Krakatau_vulkan","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=809429ad-097e-442f-982b-baaba86f26c4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b42e6a2e-ff43-4cb8-af81-2e477f81e25c","keywords":null,"link":"/vilag/20181229_Tomegenek_ketharmadat_vesztette_el_a_felrobbant_Anak_Krakatau_vulkan","timestamp":"2018. december. 29. 10:38","title":"Tömegének kétharmadát vesztette el a felrobbant Anak Krakatau vulkán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9ab64019-2dd4-4c34-9659-daaf6e5930db","c_author":"T.S.","category":"elet","description":"A spanyolok az újesztendő küszöbén, pontban éjfélkor gyors egymásutánban bekapnak 12 szem szőlőt, mert úgy tartják ez meghozza a következő évre a szerencsét. Ki tudja, mennyire jön be, de az biztos, hogy jó nagyot kaszálnak a kereskedők. \r

