[{"available":true,"c_guid":"cd3a789b-6dc3-41cf-b900-3233fc570c7b","c_author":"Tóth Richárd","category":"itthon","description":"A Momentum elnöke szerint a Fidesz vezetői csak maguknak köszönhetik majd, ha Oroszországba kell menekülniük a dühös tömegek elől, hátrahagyva a stadionjaikat, a magángépeiket, a fánkozóikat. Fekete-Győr azt mondja, most már készek az együttműködésre azokkal, akiknek szintén a Fidesz az ellenség. Interjú.","shortLead":"A Momentum elnöke szerint a Fidesz vezetői csak maguknak köszönhetik majd, ha Oroszországba kell menekülniük a dühös...","id":"20190105_FeketeGyor_Andras_Ez_harc","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=cd3a789b-6dc3-41cf-b900-3233fc570c7b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f9a6ff96-201c-4e24-8541-ac3d6cda70dd","keywords":null,"link":"/itthon/20190105_FeketeGyor_Andras_Ez_harc","timestamp":"2019. január. 05. 07:00","title":"Fekete-Győr András: Ez harc","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4446e6e0-c780-40da-a4c4-24fc98e92498","c_author":"Németh András","category":"vilag","description":"Újra a nagyhatalmak közötti erőpróbák színterévé válik Bosznia, ahol két évtizeddel a polgárháború vége után sem sikerült együttműködésre bírni a bosnyákokat, a horvátokat és a szerbeket. ","shortLead":"Újra a nagyhatalmak közötti erőpróbák színterévé válik Bosznia, ahol két évtizeddel a polgárháború vége után sem...","id":"201901__bizonytalansag_boszniaban__kulso_hatasok__csaladi_tragedia__kecskere_akaposztat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4446e6e0-c780-40da-a4c4-24fc98e92498&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8bf32efa-7aca-498f-9061-e0a0ebf53703","keywords":null,"link":"/vilag/201901__bizonytalansag_boszniaban__kulso_hatasok__csaladi_tragedia__kecskere_akaposztat","timestamp":"2019. január. 06. 09:00","title":"Kecskére a káposztát: miért nem működhet Bosznia?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8843e55f-4921-4ed7-b208-65ca3399e3c0","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"A 3-as metrópótlót és a 4-6-ost használók is rosszul járnak.","shortLead":"A 3-as metrópótlót és a 4-6-ost használók is rosszul járnak.","id":"20190104_Tobb_jarat_utvonala_modosul_es_tobb_utat_lezarnak_a_szombati_tuntetes_miatt_Budapesten","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8843e55f-4921-4ed7-b208-65ca3399e3c0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cdf5580b-8e34-4bce-af3d-255a506a3569","keywords":null,"link":"/itthon/20190104_Tobb_jarat_utvonala_modosul_es_tobb_utat_lezarnak_a_szombati_tuntetes_miatt_Budapesten","timestamp":"2019. január. 04. 16:14","title":"Több járat útvonala módosul és több utat lezárnak a szombati tüntetés miatt Budapesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cd5f9ed8-8e25-4f7c-9b61-c070723c2d06","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Órákig keresték a holttestet.","shortLead":"Órákig keresték a holttestet.","id":"20190106_Dermeszto_trefa_Ausztriaban_hoembert_gazolt_a_vonat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=cd5f9ed8-8e25-4f7c-9b61-c070723c2d06&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c4cf3cd1-c18b-461a-aa99-51cbac062613","keywords":null,"link":"/vilag/20190106_Dermeszto_trefa_Ausztriaban_hoembert_gazolt_a_vonat","timestamp":"2019. január. 06. 12:07","title":"Dermesztő tréfa Ausztriában: hóembert gázolt a vonat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"74b3734c-78a2-494f-9319-7e959a168165","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Eddig két dolgot hangsúlyoztak Parssal kapcsolatban, hogy a dopping eljárásban végig közreműködő volt és, hogy olyan szerrel akadt fenn az ellenőrzésen, ami ugyan tiltott szer, de nem számít teljesítmény fokozónak. ","shortLead":"Eddig két dolgot hangsúlyoztak Parssal kapcsolatban, hogy a dopping eljárásban végig közreműködő volt és, hogy olyan...","id":"20190105_pars_krisztian_dopping_kalapacsvetes","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=74b3734c-78a2-494f-9319-7e959a168165&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"19920556-0f9d-4959-8a12-a5c257f7d772","keywords":null,"link":"/sport/20190105_pars_krisztian_dopping_kalapacsvetes","timestamp":"2019. január. 05. 18:47","title":"Kokainról írnak Pars Krisztián doppingvétsége kapcsán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"479c62ad-80cf-43a5-9fc8-96c70ba1fa8e","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Több helyen a kompközlekedést és a repterek forgalmát is leállították.","shortLead":"Több helyen a kompközlekedést és a repterek forgalmát is leállították.","id":"20190104_Lecsapott_az_iteletido_Thaifoldre_magyarok_is_ott_ragadtak","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=479c62ad-80cf-43a5-9fc8-96c70ba1fa8e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c2af08b2-8022-4618-802f-72fba96b9a97","keywords":null,"link":"/vilag/20190104_Lecsapott_az_iteletido_Thaifoldre_magyarok_is_ott_ragadtak","timestamp":"2019. január. 04. 20:58","title":"Lecsapott az ítéletidő Thaiföldre, magyarok is ott ragadtak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"da5a3479-e639-41d9-b6f0-d7cdd1c7d308","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Alig egy nap alatt több mint 24 ezren osztották meg a Facebookon egy férfi posztját, amiben egy péntek hajnali baleset körülményeit írta le - szúrta ki a 24.hu.","shortLead":"Alig egy nap alatt több mint 24 ezren osztották meg a Facebookon egy férfi posztját, amiben egy péntek hajnali baleset...","id":"20190105_Balesetezett_a_telekocsi_az_egyik_utas_meglopta_a_magatehetetlen_sofort_es_elmenekult","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=da5a3479-e639-41d9-b6f0-d7cdd1c7d308&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dfaa5098-581d-4c9c-88b4-88ede00498ce","keywords":null,"link":"/itthon/20190105_Balesetezett_a_telekocsi_az_egyik_utas_meglopta_a_magatehetetlen_sofort_es_elmenekult","timestamp":"2019. január. 05. 14:15","title":"Balesetezett a telekocsi, az egyik utas meglopta a magatehetetlen sofőrt és elmenekült","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ca0e9f61-64bf-4474-b0e4-def2b6d40ec7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Legalábbis erre kötelezi a felsőoktatási törvény az Oktatási Hivatalt. Bár a rektorhelyettes \"a mai viszonyok között\" már nem bízik benne, hogy ennek lesz eredménye.","shortLead":"Legalábbis erre kötelezi a felsőoktatási törvény az Oktatási Hivatalt. Bár a rektorhelyettes \"a mai viszonyok között\"...","id":"20190104_CEUrektorhelyettes_Meg_egyszer_meg_kellene_vizsgalni_a_CEU_ugyet","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ca0e9f61-64bf-4474-b0e4-def2b6d40ec7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"98fd2932-5e57-4832-a42d-a8d9038810eb","keywords":null,"link":"/itthon/20190104_CEUrektorhelyettes_Meg_egyszer_meg_kellene_vizsgalni_a_CEU_ugyet","timestamp":"2019. január. 04. 15:55","title":"CEU-rektorhelyettes: Még egyszer meg kellene vizsgálni az egyetem ügyét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]