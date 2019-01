Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"b4103663-fb7c-4262-9eec-c5974ccf0aa3","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Képekkel illusztrálják, hogy mit tegyen és mit ne tegyen a mai kormányellenes megmozdulásokon. Nyilván a külföldi zsoldosok miatt fordultak ehhez az eszközhöz.","shortLead":"Képekkel illusztrálják, hogy mit tegyen és mit ne tegyen a mai kormányellenes megmozdulásokon. Nyilván a külföldi...","id":"20190105_A_rendorseg_is_uzent_a_tuntetoknek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b4103663-fb7c-4262-9eec-c5974ccf0aa3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5aaef19e-bffd-4d65-b01e-50639e6c560b","keywords":null,"link":"/itthon/20190105_A_rendorseg_is_uzent_a_tuntetoknek","timestamp":"2019. január. 05. 10:53","title":"A rendőrség is üzent a tüntetőknek, hogy a külföldi Soros-zsoldosok is megértsék","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1728f8ee-2c14-49d3-a986-c09dc0b5cab5","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Az állam is bőkezű a Lakitelki Népfőiskolával.","shortLead":"Az állam is bőkezű a Lakitelki Népfőiskolával.","id":"20190106_45_milliardbol_epul_termalfurdo_a_fideszes_politikus_foiskolajan","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1728f8ee-2c14-49d3-a986-c09dc0b5cab5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d624d74a-94ef-41db-9367-3ebca93281f8","keywords":null,"link":"/kkv/20190106_45_milliardbol_epul_termalfurdo_a_fideszes_politikus_foiskolajan","timestamp":"2019. január. 06. 12:47","title":"4,5 milliárdból épül termálfürdő a fideszes politikus főiskoláján","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"34d445ee-8ee4-4adb-bd74-56c6eb6a814d","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Egy nyolcéves gyereket és egy szociális munkást kérdeztek ki a közelmúltban a brit terrorellenes szolgálatok tisztjei egy kelet-londoni iskolában. Míg a tisztek vallási fanatizmusról beszélnek, a szülők tiltakoznak.","shortLead":"Egy nyolcéves gyereket és egy szociális munkást kérdeztek ki a közelmúltban a brit terrorellenes szolgálatok tisztjei...","id":"20190106_A_britek_egy_kicsit_tultoltak_az_iszlamfobiat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=34d445ee-8ee4-4adb-bd74-56c6eb6a814d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b2796826-db12-4222-89ff-6a8ae719c8e8","keywords":null,"link":"/vilag/20190106_A_britek_egy_kicsit_tultoltak_az_iszlamfobiat","timestamp":"2019. január. 06. 18:40","title":"A britek egy kicsit túltolták az iszlám-fóbiát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"37032325-2aba-4aa2-85f8-f3a8ec0f214b","c_author":"","category":"vilag","description":"Egy amerikai légicsapásban életét vesztette Dzsamal al-Badavi, az az al-Káida vezető, aki megtervezte az amerikai haditengerészet egyik hadihajója elleni terrorista támadást. A Cole felrobbantásában 2000-ben 17 tengerész vesztette életét és 39 sebesült meg.","shortLead":"Egy amerikai légicsapásban életét vesztette Dzsamal al-Badavi, az az al-Káida vezető, aki megtervezte az amerikai...","id":"20190106_Az_amerikaiak_megoltek_a_Colehadihajo_elleni_robbantasos_merenylet_kitervelojet","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=37032325-2aba-4aa2-85f8-f3a8ec0f214b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5a6c9dca-9f82-4c80-97db-0d219072ed90","keywords":null,"link":"/vilag/20190106_Az_amerikaiak_megoltek_a_Colehadihajo_elleni_robbantasos_merenylet_kitervelojet","timestamp":"2019. január. 06. 17:02","title":"Az amerikaiak megölték a Cole-hadihajó elleni robbantásos merénylet kitervelőjét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9858c33f-9e68-44ab-9d9c-fbceab6e1e3b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy idős asszony Mezőszilasnál került bajba.","shortLead":"Egy idős asszony Mezőszilasnál került bajba.","id":"20190106_Elektromos_rokkantkocsival_rekedt_a_hoban_rendorok_mentettek_meg","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9858c33f-9e68-44ab-9d9c-fbceab6e1e3b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6feff9dc-44fc-4862-95e3-1fb95ebdc064","keywords":null,"link":"/itthon/20190106_Elektromos_rokkantkocsival_rekedt_a_hoban_rendorok_mentettek_meg","timestamp":"2019. január. 06. 14:44","title":"Elektromos rokkantkocsival rekedt a hóban, rendőrök mentették meg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"75322077-eb9b-4020-bb13-c573f42693d5","c_author":"RTL Hírek","category":"itthon","description":"Politikai oka lehet, hogy egy csecsemő hat évvel ezelőtti halála miatt indult perben a sajtó egy része a felesége felelősségét sugallja – ez állítja azRTL Klub híradója szerint Márki-Zay Péter, Hódmezővásárhely független polgármestere.","shortLead":"Politikai oka lehet, hogy egy csecsemő hat évvel ezelőtti halála miatt indult perben a sajtó egy része a felesége...","id":"20190106_MarkyZay_szerint_ahogy_no_a_nepszerusege_ugy_durvulnak_az_ot_ero_tamadasok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=75322077-eb9b-4020-bb13-c573f42693d5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b989fdce-0b25-4835-896e-f11f00eba75e","keywords":null,"link":"/itthon/20190106_MarkyZay_szerint_ahogy_no_a_nepszerusege_ugy_durvulnak_az_ot_ero_tamadasok","timestamp":"2019. január. 06. 19:19","title":"Márki-Zay szerint ahogy nő a népszerűsége úgy durvulnak az őt érő támadások","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"74b3734c-78a2-494f-9319-7e959a168165","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Eddig két dolgot hangsúlyoztak Parssal kapcsolatban, hogy a dopping eljárásban végig közreműködő volt és, hogy olyan szerrel akadt fenn az ellenőrzésen, ami ugyan tiltott szer, de nem számít teljesítmény fokozónak. ","shortLead":"Eddig két dolgot hangsúlyoztak Parssal kapcsolatban, hogy a dopping eljárásban végig közreműködő volt és, hogy olyan...","id":"20190105_pars_krisztian_dopping_kalapacsvetes","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=74b3734c-78a2-494f-9319-7e959a168165&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"19920556-0f9d-4959-8a12-a5c257f7d772","keywords":null,"link":"/sport/20190105_pars_krisztian_dopping_kalapacsvetes","timestamp":"2019. január. 05. 18:47","title":"Kokainról írnak Pars Krisztián doppingvétsége kapcsán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4cdbcc07-0fd8-4de9-97f1-45b5ab9217a4","c_author":"Gergely Márton, Nagy Gábor","category":"itthon","description":"A nemzetközi porondon és Magyarországon is az erőpolitizálás ideje jött el. A konfliktusokat nem megoldani, hanem élezni próbálják mindenütt. Ezt a gyúanyagot pedig még veszélyesebbé teszi a globális gazdaság bizonytalansága. ","shortLead":"A nemzetközi porondon és Magyarországon is az erőpolitizálás ideje jött el. A konfliktusokat nem megoldani, hanem...","id":"201901__konfliktusterkep_2019re__trump_hadakozik__orban_sallert_oszt__tizenket_duhos_honap","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4cdbcc07-0fd8-4de9-97f1-45b5ab9217a4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f0ea6920-2cf3-4a87-a8b6-29e2ac2ced0f","keywords":null,"link":"/itthon/201901__konfliktusterkep_2019re__trump_hadakozik__orban_sallert_oszt__tizenket_duhos_honap","timestamp":"2019. január. 05. 10:00","title":"Tizenkét dühös hónap: öveket bekapcsolni, elindult 2019","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]