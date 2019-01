Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"81a2892f-b5dc-43fd-a653-f4a3cd1027a9","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A \"Nemzet házmestere\" szerinte csak erőlködik - de értékeli a humorát.","shortLead":"A \"Nemzet házmestere\" szerinte csak erőlködik - de értékeli a humorát.","id":"20190105_demeter_kover_kitiltas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=81a2892f-b5dc-43fd-a653-f4a3cd1027a9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9c116cff-4e23-402d-aedc-5370871a64d6","keywords":null,"link":"/itthon/20190105_demeter_kover_kitiltas","timestamp":"2019. január. 05. 20:50","title":"Kövér kitiltotta Demeter Mártát a NATO-közgyűlésből – itt a válasza","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"117da58b-d367-42e1-9df9-eacb5d15878c","c_author":"","category":"itthon","description":"Megvolt az év első hatos lottó sorsolása is.","shortLead":"Megvolt az év első hatos lottó sorsolása is.","id":"20190106_Itt_van_hat_szam_abbol_ot_400_ezret_hozott_valakiknek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=117da58b-d367-42e1-9df9-eacb5d15878c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4754ea4f-e315-4896-b158-5ac320f1a41b","keywords":null,"link":"/itthon/20190106_Itt_van_hat_szam_abbol_ot_400_ezret_hozott_valakiknek","timestamp":"2019. január. 06. 17:01","title":"Itt van hat szám, abből öt 400 ezret hozott valakiknek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"27432810-2697-4765-b941-ff8e0724b97a","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Hideg idővel kezdődik a hét, néhol mínusz 15 fok is lehet, aztán fokozatosan enyhül a hideg. A héten többször várható csapadék, havazásra és ónos esőre is készülni kell - derül ki az Országos Meteorológiai Szolgálat országos, középtávú előrejelzéséből.","shortLead":"Hideg idővel kezdődik a hét, néhol mínusz 15 fok is lehet, aztán fokozatosan enyhül a hideg. A héten többször várható...","id":"20190106_Jon_a_hideg_ejszaka_15_fok_is_lehet","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=27432810-2697-4765-b941-ff8e0724b97a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8eeacdde-ca6b-4847-91f9-a68f536a63c3","keywords":null,"link":"/itthon/20190106_Jon_a_hideg_ejszaka_15_fok_is_lehet","timestamp":"2019. január. 06. 16:16","title":"Jön a hideg, éjszaka -15 fok is lehet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4917f8f6-1c76-43c4-9fa7-85248be7c47b","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A bécsi kórház intenzív osztályán influenzával kezelik.\r

","shortLead":"A bécsi kórház intenzív osztályán influenzával kezelik.\r

","id":"20190106_Ismet_korhazban_apoljak_Niki_Laudat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4917f8f6-1c76-43c4-9fa7-85248be7c47b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cc901ca9-5ac6-4379-a533-9dd12e6612d8","keywords":null,"link":"/sport/20190106_Ismet_korhazban_apoljak_Niki_Laudat","timestamp":"2019. január. 06. 15:45","title":"Ismét kórházban ápolják Niki Laudát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5e3432de-52e4-4445-b490-6462a6e44b31","c_author":"Keresztes Imre","category":"vilag","description":"Japán újrakezdi a kereskedelmi célú bálnavadászatot, ami óriási felháborodást váltott ki más országok részéről. A világ legnagyobb emlősének védelme érzelmi kérdés is.","shortLead":"Japán újrakezdi a kereskedelmi célú bálnavadászatot, ami óriási felháborodást váltott ki más országok részéről. A világ...","id":"201901__balnavadaszat__japan_virtus__allatvedok__alsagos_ervek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5e3432de-52e4-4445-b490-6462a6e44b31&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"71da5c7f-9c30-4471-8d67-2d947fbc8605","keywords":null,"link":"/vilag/201901__balnavadaszat__japan_virtus__allatvedok__alsagos_ervek","timestamp":"2019. január. 05. 09:00","title":"Kitört a nagy bálnaháború: japán \"kalózok\" kontra \"képmutatók\"?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b9233d1d-389e-41d1-ae3d-0d47453d61d1","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ebből az ultra-alacsony fogyasztású Volkswagenből nagyon kevés példány készült, melyek közül most eladó az egyik.","shortLead":"Ebből az ultra-alacsony fogyasztású Volkswagenből nagyon kevés példány készült, melyek közül most eladó az egyik.","id":"20190105_1_literes_fogyasztasu_autora_vagyik_most_lecsaphat_egyre","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b9233d1d-389e-41d1-ae3d-0d47453d61d1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0f77dc48-e61d-4ffe-b7c2-7abd0aa912ef","keywords":null,"link":"/cegauto/20190105_1_literes_fogyasztasu_autora_vagyik_most_lecsaphat_egyre","timestamp":"2019. január. 05. 06:41","title":"1 literes fogyasztású autóra vágyik? Most lecsaphat egyre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1d45f7bb-c19a-47b0-b599-d23e22aeb3e9","c_author":"Andor László","category":"gazdasag","description":"Van, aki nehezen emészti meg: a keleti bővítéssel nemcsak országok és piacok csatlakoztak az EU-hoz, hanem emberek – méghozzá egyenlő jogokkal. Ez a hozzáállás szüli az olyan visszataszító ötleteket, mint a migráns dolgozók otthon hagyott gyermekei után járó családi pótlék indexálása.","shortLead":"Van, aki nehezen emészti meg: a keleti bővítéssel nemcsak országok és piacok csatlakoztak az EU-hoz, hanem emberek –...","id":"20190106_Andor_Laszlo_Robot_baba_migrans_no","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1d45f7bb-c19a-47b0-b599-d23e22aeb3e9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5e2e9793-8fe8-4fea-ba81-64c8e7ff5d49","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190106_Andor_Laszlo_Robot_baba_migrans_no","timestamp":"2019. január. 06. 16:40","title":"Andor László: Robot, baba, migráns, nő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"74b3734c-78a2-494f-9319-7e959a168165","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Eddig két dolgot hangsúlyoztak Parssal kapcsolatban, hogy a dopping eljárásban végig közreműködő volt és, hogy olyan szerrel akadt fenn az ellenőrzésen, ami ugyan tiltott szer, de nem számít teljesítmény fokozónak. ","shortLead":"Eddig két dolgot hangsúlyoztak Parssal kapcsolatban, hogy a dopping eljárásban végig közreműködő volt és, hogy olyan...","id":"20190105_pars_krisztian_dopping_kalapacsvetes","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=74b3734c-78a2-494f-9319-7e959a168165&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"19920556-0f9d-4959-8a12-a5c257f7d772","keywords":null,"link":"/sport/20190105_pars_krisztian_dopping_kalapacsvetes","timestamp":"2019. január. 05. 18:47","title":"Kokainról írnak Pars Krisztián doppingvétsége kapcsán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]