[{"available":true,"c_guid":"6667d4f4-2d59-4aaf-b663-24268b6dc3ea","c_author":"MTI","category":"sport","description":"86 esztendősen, hosszan tartó betegség után, kedden reggel kórházban érte a halál – tájékoztatta a család a Magyar Olimpiai Bizottságot.","shortLead":"86 esztendősen, hosszan tartó betegség után, kedden reggel kórházban érte a halál – tájékoztatta a család a Magyar...","id":"20190108_meghalt_bolvari_antal_ketszeres_olimpiai_bajnok_vizilabdazo","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6667d4f4-2d59-4aaf-b663-24268b6dc3ea&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9cc20555-9987-4523-8647-e91f2929c505","keywords":null,"link":"/sport/20190108_meghalt_bolvari_antal_ketszeres_olimpiai_bajnok_vizilabdazo","timestamp":"2019. január. 08. 12:47","title":"Meghalt Bolvári Antal kétszeres olimpiai bajnok pólós","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b461dcb3-01aa-4586-86b6-9e313d45e7fb","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Ha egy kicsit is jobban nézett volna ki a londoni Tottenham High Road, Roman Abramovics most nem a Chelsea egyre rosszabb kedvű tulajdonosa lenne, hanem a Tottenham Hotspuré – ez is kiderül az angol labdarúgó elsőosztály, a Premier League történetéről szóló legújabb könyvből.","shortLead":"Ha egy kicsit is jobban nézett volna ki a londoni Tottenham High Road, Roman Abramovics most nem a Chelsea egyre...","id":"20190107_Abramovics_ezert_vette_meg_a_Chelseat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b461dcb3-01aa-4586-86b6-9e313d45e7fb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"37fd14f3-4342-4148-99e9-39a20e2006ad","keywords":null,"link":"/sport/20190107_Abramovics_ezert_vette_meg_a_Chelseat","timestamp":"2019. január. 07. 16:53","title":"Abramovics ezért vette meg a Chelsea-t","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0de4d4e1-e15a-4f43-afaf-d71cf91f6091","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Vlagyimir Putyin orosz elnök elárulta, hogy a szovjet időkben egy tüzér zászlóalj parancsnokaként is tevékenykedett. Az államfő elég hézagos életrajzából eddig ez nem derült ki, csak az, hogy több évig a titkosszolgálat, a KGB drezdai rezidense volt.","shortLead":"Vlagyimir Putyin orosz elnök elárulta, hogy a szovjet időkben egy tüzér zászlóalj parancsnokaként is tevékenykedett...","id":"20190108_Putyin_nem_csak_KGBtiszt_hanem_tuzerparancsnok_is_volt","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0de4d4e1-e15a-4f43-afaf-d71cf91f6091&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ef8b7f45-f405-41e7-b653-21c195cd73c1","keywords":null,"link":"/vilag/20190108_Putyin_nem_csak_KGBtiszt_hanem_tuzerparancsnok_is_volt","timestamp":"2019. január. 08. 15:17","title":"Putyin nem csak KGB-tiszt, hanem tüzérparancsnok is volt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8a7e15b5-ac76-4cde-ba84-5965d4b73e30","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A gyanúsított az ügyészség szerint „védekezést sem terjesztett elő”.","shortLead":"A gyanúsított az ügyészség szerint „védekezést sem terjesztett elő”.","id":"20190107_Veronai_buszbaleset_nem_tett_vallomast_az_orvos","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8a7e15b5-ac76-4cde-ba84-5965d4b73e30&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bc4a8c36-a957-4371-9ca4-aeca4a3077ff","keywords":null,"link":"/itthon/20190107_Veronai_buszbaleset_nem_tett_vallomast_az_orvos","timestamp":"2019. január. 07. 13:35","title":"Veronai buszbaleset: nem tett vallomást az orvos","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"97003df5-3d43-492e-93eb-6defaffd19b5","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az elektromos autókat gyártó cég Kínában kezdte meg az Egyesült Államokon kívüli első gyárának építését. A döntést az elmérgesedő amerikai-kínai kereskedelmi viszály kényszerítette ki.","shortLead":"Az elektromos autókat gyártó cég Kínában kezdte meg az Egyesült Államokon kívüli első gyárának építését. A döntést...","id":"20190107_Ott_epit_gigaautogyarat_a_Tesla_ahonnan_a_legnagyobb_pofont_kaptak","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=97003df5-3d43-492e-93eb-6defaffd19b5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8e69769f-fce7-4087-a9d2-7c74534ceb39","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190107_Ott_epit_gigaautogyarat_a_Tesla_ahonnan_a_legnagyobb_pofont_kaptak","timestamp":"2019. január. 07. 11:37","title":"Ott épít giga-autógyárat a Tesla, ahonnan a legnagyobb pofont kapták","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4262c87e-389e-40b1-b08b-596ce3a13fc3","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az italozó azért került veszélybe, mert bővítenék az azzal egy épületben lévő csemegeboltot. Felsőcsatár 500 lelkes lakossága egy emberként állt ki a nemes ügy érdekében.","shortLead":"Az italozó azért került veszélybe, mert bővítenék az azzal egy épületben lévő csemegeboltot. Felsőcsatár 500 lelkes...","id":"20190108_Fellazadt_egy_magyar_falu_mert_bezarnak_a_kocsmajukat_elolancot_terveznek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4262c87e-389e-40b1-b08b-596ce3a13fc3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0baa0074-56a9-4f6e-866f-b481ead5cbfd","keywords":null,"link":"/elet/20190108_Fellazadt_egy_magyar_falu_mert_bezarnak_a_kocsmajukat_elolancot_terveznek","timestamp":"2019. január. 08. 11:04","title":"Fellázadt egy magyar falu, mert bezárnák a kocsmájukat, élőláncot terveznek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"93f4db4f-9dc0-418f-90b6-fb77f29c5be9","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto.kozlekedes","description":"A havazás és az amiatt kialakult rossz látási viszonyok miatt országszerte várhatók fennakadások a közlekedésben, a BKK járatai közül egyelőre csak a 65-65A érintett, a vonatok menetrend szerint járnak.","shortLead":"A havazás és az amiatt kialakult rossz látási viszonyok miatt országszerte várhatók fennakadások a közlekedésben, a BKK...","id":"20190108_Mind_a_kozuti_mind_a_legikozlekedesben_komoly_fennakadasok_varhatok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=93f4db4f-9dc0-418f-90b6-fb77f29c5be9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e8e16b30-bda7-4bf7-87d1-7528111ef2ad","keywords":null,"link":"/cegauto.kozlekedes/20190108_Mind_a_kozuti_mind_a_legikozlekedesben_komoly_fennakadasok_varhatok","timestamp":"2019. január. 08. 15:21","title":"Havazás: lezárták az egyik kifutót a reptéren","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ba498842-e0fc-456f-ad38-2e9ea02f619c","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az egyik szakszervezethez futott be egy elég furcsa nyilatkozat az önként vállalt túlóráról, ahol a dolgozó egyszerre nyilatkozott a cafetériakeretéről, és arról is, hogy hajlandó 400 órát önként dolgozni. ","shortLead":"Az egyik szakszervezethez futott be egy elég furcsa nyilatkozat az önként vállalt túlóráról, ahol a dolgozó egyszerre...","id":"20190108_Munkajogasz_Jogellenes_osszekotni_az_onkentes_tulorat_a_cafeteriaval","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ba498842-e0fc-456f-ad38-2e9ea02f619c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a133d8fc-81c3-44da-bbbf-9d5c172b841e","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190108_Munkajogasz_Jogellenes_osszekotni_az_onkentes_tulorat_a_cafeteriaval","timestamp":"2019. január. 08. 14:50","title":"Jogellenes összekötni az önkéntes túlórát a cafetériával","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]