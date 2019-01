Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"df1b0b6c-6476-45ae-8980-6a87ec72c746","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A cégközlöny szerint a fapados légitársaság március 31-től zárt körű részvénytársaságként működik tovább – de még mindig nem megy tőzsdére.","shortLead":"A cégközlöny szerint a fapados légitársaság március 31-től zárt körű részvénytársaságként működik tovább – de még...","id":"20190108_Nincs_tobbe_WizzAir_Kft_ez_lesz_helyette","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=df1b0b6c-6476-45ae-8980-6a87ec72c746&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"21c92f10-e46d-4857-9ce0-44267b0db70f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190108_Nincs_tobbe_WizzAir_Kft_ez_lesz_helyette","timestamp":"2019. január. 08. 10:42","title":"Átalakul a WizzAir, részvénytársaság lesz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a9c11f69-6ac0-4165-87cb-901ec49c2c67","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Jason Dalton 2016-ban, a kocsijából lőtt le több embert az Egyesült Államokban. Tárgyalása most ért véget, életfogytiglant kapott.","shortLead":"Jason Dalton 2016-ban, a kocsijából lőtt le több embert az Egyesült Államokban. Tárgyalása most ért véget...","id":"20190108_A_michigani_amokfuto_szerint_megbabonazta_az_Uberalkalmazas_ezert_lovoldozott","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a9c11f69-6ac0-4165-87cb-901ec49c2c67&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"de713c83-b86f-4060-85aa-708d87b15ce4","keywords":null,"link":"/vilag/20190108_A_michigani_amokfuto_szerint_megbabonazta_az_Uberalkalmazas_ezert_lovoldozott","timestamp":"2019. január. 08. 07:45","title":"A michigani ámokfutó szerint megbabonázta az Uber-alkalmazás, ezért lövöldözött","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"71cedc8a-0e2f-4466-8497-529b789e72e5","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Újévi beszédében a katolikus egyházfő ismét szót emelt a menekültek mellett, de beszélt a papok által elkövetett szexuális visszaélésekről is.","shortLead":"Újévi beszédében a katolikus egyházfő ismét szót emelt a menekültek mellett, de beszélt a papok által elkövetett...","id":"20190107_Ferenc_papa_A_jo_politikusnak_nem_teret_kell_foglalnia_hanem_folyamatokat_kell_elinditania","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=71cedc8a-0e2f-4466-8497-529b789e72e5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c0f1ce44-6e89-49f7-b925-a2fb9a2e4bb6","keywords":null,"link":"/vilag/20190107_Ferenc_papa_A_jo_politikusnak_nem_teret_kell_foglalnia_hanem_folyamatokat_kell_elinditania","timestamp":"2019. január. 07. 14:50","title":"Ferenc pápa: A jó politikusnak nem teret kell foglalnia, hanem folyamatokat kell elindítania","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6d64c6a8-8353-4bab-b78f-7860eb7cd884","c_author":"Szabó Yvette","category":"gazdasag","description":"A féktelen költekezés ellen több ügynökséget is felállított a kormányfő. Nem mintha zavarná a rendszere lényegét jelentő korrupció. Az alsóbb szinteken elszemtelenedett haszonélvezők viszont már a Fidesz szavazóbázisát is irritálják és erodálják.","shortLead":"A féktelen költekezés ellen több ügynökséget is felállított a kormányfő. Nem mintha zavarná a rendszere lényegét...","id":"201901__uj_ugynoksegek__orban_korrigal__pazarlas_vagy_korrupcio__purgatorbanium","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6d64c6a8-8353-4bab-b78f-7860eb7cd884&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e1247439-6442-4860-8fe1-7b530cd9fff5","keywords":null,"link":"/gazdasag/201901__uj_ugynoksegek__orban_korrigal__pazarlas_vagy_korrupcio__purgatorbanium","timestamp":"2019. január. 07. 15:20","title":"Aki Orbán rendszerében nagyon elszemtelenedik, azt szó szerint földre teperhetik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"42db7455-6f39-4a16-aa3b-0707c00408ad","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"Az EU azt vizsgálja, hogy betartják-e az európai munkajogi normákat az ide települt dél-koreai cégek. Brüsszel több dolgot is kifogásol a dél-koreai vállalatok európai működésében, mert a szakszervezetek jogait nem mindenütt respektálják. Dél-Korea például nem írta alá az ENSZ munkaügyi szervezetének, az ILO-nak a határozatait a kényszermunka tilalmáról.","shortLead":"Az EU azt vizsgálja, hogy betartják-e az európai munkajogi normákat az ide települt dél-koreai cégek. Brüsszel több...","id":"20190108_Brusszelnek_most_tunt_fel_hogy_az_EUban_mukodo_delkoreai_cegek_olykor_megserthetik_a_dolgozok_jogait","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=42db7455-6f39-4a16-aa3b-0707c00408ad&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4ace3d9c-de2f-4978-af7c-24003639bfa7","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190108_Brusszelnek_most_tunt_fel_hogy_az_EUban_mukodo_delkoreai_cegek_olykor_megserthetik_a_dolgozok_jogait","timestamp":"2019. január. 08. 14:05","title":"Brüsszelnek most tűnt fel, hogy az EU-ban működő dél-koreai cégek olykor megsérthetik a dolgozók jogait","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0c190cb4-2f94-4fe5-b94a-95fb59d3cf27","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Izrael fő ellenségének, Iránnak kémkedett Gonen Segev, aki egy most közzétett vádalku értelmében 11 éves börtönbüntetést kapott. A volt miniszter bűnlajstroma elég hosszú, a kémkedés mellett kábítószert is csempészett, valamint bankkártya csalással is próbálkozott.","shortLead":"Izrael fő ellenségének, Iránnak kémkedett Gonen Segev, aki egy most közzétett vádalku értelmében 11 éves...","id":"20190109_11_evet_kapott_az_Irannak_kemkedo_izraeli_exminiszter","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0c190cb4-2f94-4fe5-b94a-95fb59d3cf27&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d4927c5d-0e5d-4291-9a83-df23d9ce904f","keywords":null,"link":"/vilag/20190109_11_evet_kapott_az_Irannak_kemkedo_izraeli_exminiszter","timestamp":"2019. január. 09. 11:25","title":"11 évet kapott az Iránnak kémkedő izraeli ex-miniszter","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"12c11a20-02b7-4e7d-83cc-6bcd9966fb48","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A bajnoki listavezetőt a Wolverhampton Wanderers búcsúztatta.","shortLead":"A bajnoki listavezetőt a Wolverhampton Wanderers búcsúztatta.","id":"20190108_fa_kupa_liverpool_kieses_wolverhampton_wanderers","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=12c11a20-02b7-4e7d-83cc-6bcd9966fb48&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"762312b9-6f54-492c-bb51-6e45bc04ab76","keywords":null,"link":"/sport/20190108_fa_kupa_liverpool_kieses_wolverhampton_wanderers","timestamp":"2019. január. 08. 05:45","title":"Kizúgott az FA-kupából a Liverpool ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0360afbe-ccec-41d3-afe3-8542c5f0efbf","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Akár ezer dollárt is megérhet egyetlen,ép mamutcsont, a szibériai Jakutföld pedig valóságos aranybánya az újkori kalandorok szerint, akik tömegével özönlenek oda. Pedig nem veszélytelen vállalkozás. ","shortLead":"Akár ezer dollárt is megérhet egyetlen,ép mamutcsont, a szibériai Jakutföld pedig valóságos aranybánya az újkori...","id":"20190108_sziberia_jakutfold_aranylaz_mamutcsontok_mamutagyar","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0360afbe-ccec-41d3-afe3-8542c5f0efbf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7b5f4eb8-2efe-4957-9b34-1f10b998cf4f","keywords":null,"link":"/tudomany/20190108_sziberia_jakutfold_aranylaz_mamutcsontok_mamutagyar","timestamp":"2019. január. 08. 15:03","title":"Szibériában tört ki az új aranyláz, csak arany helyett most csontok után kutatnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]