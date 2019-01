Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"4aba7d3c-df7c-4452-aaaf-e838eb7a2f55","c_author":"D.A","category":"itthon","description":"„30 éve szabadon.” Ilyen néven nyilvánította a kormány emlékévvé a 2019. március 15. és 2021. június 19. közötti időszakot. A létrehozott emlékbizottság húsz tagja között azonban csak hárman vannak, akiknek részük volt az eseményekben. Olyan pedig egy sincs, aki ne a mai Fidesz-táborhoz tartozna.","shortLead":"„30 éve szabadon.” Ilyen néven nyilvánította a kormány emlékévvé a 2019. március 15. és 2021. június 19. közötti...","id":"20190110_30_eves_lesz_a_rendszervaltoztatas_egyoldalu_emlekbizottsag_alakult","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4aba7d3c-df7c-4452-aaaf-e838eb7a2f55&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ae4df261-8703-435f-b842-16410e20627a","keywords":null,"link":"/itthon/20190110_30_eves_lesz_a_rendszervaltoztatas_egyoldalu_emlekbizottsag_alakult","timestamp":"2019. január. 10. 09:02","title":"30 éves lesz a rendszerváltoztatás: egyoldalú emlékbizottság alakult","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f41f019e-8c43-4f51-b1c1-cc83316de0c9","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A terület a Vöröskereszt felügyelete alá tartozik, a szervezet nem kommentálta a hírt.","shortLead":"A terület a Vöröskereszt felügyelete alá tartozik, a szervezet nem kommentálta a hírt.","id":"20190109_A_miskolci_KaritaszPONT_elott_fagyott_halalra_egy_hajlektalan","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f41f019e-8c43-4f51-b1c1-cc83316de0c9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c24e3d60-994d-4b5f-a8f1-5f66fe4a81a2","keywords":null,"link":"/itthon/20190109_A_miskolci_KaritaszPONT_elott_fagyott_halalra_egy_hajlektalan","timestamp":"2019. január. 09. 12:59","title":"A miskolci KaritászPONT előtt fagyott halálra egy hajléktalan","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c1787275-8992-49be-96bd-f4370bf55e38","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"A Párbeszéd főpolgármester-jelöltje megválasztása esetén köztérré alakíttatná a Városháza parkolóját.","shortLead":"A Párbeszéd főpolgármester-jelöltje megválasztása esetén köztérré alakíttatná a Városháza parkolóját.","id":"20190110_karacsony_gergely_varoshaza_parkolo_fopolgarmester","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c1787275-8992-49be-96bd-f4370bf55e38&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f733e339-4a4b-4358-97c7-be8f00793d4f","keywords":null,"link":"/itthon/20190110_karacsony_gergely_varoshaza_parkolo_fopolgarmester","timestamp":"2019. január. 10. 12:19","title":"Elmondta Karácsony, mit csinálna a Városházával főpolgármesterként","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"89e1d43b-a555-40cc-b478-fc980edf8bcb","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"És nemcsak orvosok, hanem ápolók, műtősök, adminisztratív dolgozók is lázadnak ellene, hogy honvédelmi alkalmazottként katonákra vonatkozó szigorú szabályok alá essenek – előre bejelentsék például, ha külföldre akarnak utazni vagy honvédelmi továbbképzésre kényszerítsék őket. Van olyan osztály, ahol minden orvos a felmondását tervezi. Újra a működésképtelenség szélére érhet a sürgősségi centrum is. ","shortLead":"És nemcsak orvosok, hanem ápolók, műtősök, adminisztratív dolgozók is lázadnak ellene, hogy honvédelmi alkalmazottként...","id":"20190109_Tomegevel_tavozhatnak_orvosok_a_Honvedkorhazbol_a_rajuk_kenyszeritett_statuszvaltas_miatt","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=89e1d43b-a555-40cc-b478-fc980edf8bcb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8240b9e9-37f7-419a-9623-d19646f6e1e2","keywords":null,"link":"/itthon/20190109_Tomegevel_tavozhatnak_orvosok_a_Honvedkorhazbol_a_rajuk_kenyszeritett_statuszvaltas_miatt","timestamp":"2019. január. 09. 06:30","title":"Tömegével távozhatnak orvosok a Honvédkórházból, mert honvédségi állományba veszik őket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"93f4db4f-9dc0-418f-90b6-fb77f29c5be9","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Több útszakaszon sem leányálom most autózni. ","shortLead":"Több útszakaszon sem leányálom most autózni. ","id":"20190110_Ho_kod_es_eso_is_neheziti_a_kozlekedest","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=93f4db4f-9dc0-418f-90b6-fb77f29c5be9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1cbf1459-8c0a-402c-bd11-3497d7d90de4","keywords":null,"link":"/cegauto/20190110_Ho_kod_es_eso_is_neheziti_a_kozlekedest","timestamp":"2019. január. 10. 07:43","title":"Hó, köd és eső is nehezíti a közlekedést","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9c55a680-cbf2-4a70-b6f0-75469c7b96e6","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A teljesen új fejlesztésű modellnek már tavaly meg kellett volna érkeznie a kereskedésekbe, erre azonban végül csak idén fog sor kerülni.","shortLead":"A teljesen új fejlesztésű modellnek már tavaly meg kellett volna érkeznie a kereskedésekbe, erre azonban végül csak...","id":"20190110_kesik_de_hamarosan_kaphato_az_elso_villanyaudi_az_etron_divatterepjaro","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9c55a680-cbf2-4a70-b6f0-75469c7b96e6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6e1a6b0a-6a0e-439d-b87a-36497c68c343","keywords":null,"link":"/cegauto/20190110_kesik_de_hamarosan_kaphato_az_elso_villanyaudi_az_etron_divatterepjaro","timestamp":"2019. január. 10. 13:21","title":"Zöld rendszámos Audi divatterepjáró: hamarosan kapható az elektromos e-tron","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"079458c2-e4af-4b94-bdc3-34c882209db2","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A tavaly végleg elnémult Kepler űrtávcső által küldött adatokat vizsgálták a NASA önkéntesei, amikor egy nem mindennapi felfedezést tettek.","shortLead":"A tavaly végleg elnémult Kepler űrtávcső által küldött adatokat vizsgálták a NASA önkéntesei, amikor egy nem mindennapi...","id":"20190109_nasa_bolygo_felfedezes_k2_288bb_exoplanet_explorers","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=079458c2-e4af-4b94-bdc3-34c882209db2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1d259774-8c3d-4715-b9d8-178bbd83b28c","keywords":null,"link":"/tudomany/20190109_nasa_bolygo_felfedezes_k2_288bb_exoplanet_explorers","timestamp":"2019. január. 09. 13:33","title":"A NASA algoritmusa \"elnézte\", amatőr csillagászok fedeztek fel egy ritka bolygót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3f6f20bb-17c9-40dd-b046-b1ec1fdc5c93","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Dér Csaba múlt szombaton, a nyílt utcán végzett ki egy férfit, majd kocsiba szállt és elhajtott. ","shortLead":"Dér Csaba múlt szombaton, a nyílt utcán végzett ki egy férfit, majd kocsiba szállt és elhajtott. ","id":"20190110_3_millio_forintert_olhetett_a_magyar_bergyilkos_Szerbiaban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3f6f20bb-17c9-40dd-b046-b1ec1fdc5c93&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"434adee7-f321-47ea-babc-fb6ac22544b3","keywords":null,"link":"/vilag/20190110_3_millio_forintert_olhetett_a_magyar_bergyilkos_Szerbiaban","timestamp":"2019. január. 10. 07:30","title":"3 millió forintért ölhetett a magyar bérgyilkos Szerbiában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]