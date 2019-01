Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"c6026e0e-4c26-41e7-9a50-146b0b2f0c81","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A legtöbben Bajorországot választják.","shortLead":"A legtöbben Bajorországot választják.","id":"20190109_Tiz_ev_alatt_haromszorosara_nott_a_Nemetorszagban_elo_magyarok_szama","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c6026e0e-4c26-41e7-9a50-146b0b2f0c81&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0c3b542e-55ea-41b0-941c-da9f6840f31b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190109_Tiz_ev_alatt_haromszorosara_nott_a_Nemetorszagban_elo_magyarok_szama","timestamp":"2019. január. 09. 10:12","title":"Tíz év alatt háromszorosára nőtt a Németországban élő magyarok száma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az ismeretlen két vonatot is feltartott szerdán.","shortLead":"Az ismeretlen két vonatot is feltartott szerdán.","id":"20190109_Meztelen_ember_miatt_allt_le_a_vonatkozlekedes_Szarnal","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c86c029c-3606-4ded-9104-86304ed38329","keywords":null,"link":"/itthon/20190109_Meztelen_ember_miatt_allt_le_a_vonatkozlekedes_Szarnal","timestamp":"2019. január. 09. 15:59","title":"Meztelen ember miatt állt le a vonatközlekedés Szárnál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1605bea6-9864-4089-ab29-7bbf6788ad72","c_author":"MTI","category":"elet","description":"A kanadai parti őrség segítségét kérte szerdán Roddickton-Bide Arm, mert a kanadai falut elözönlötték a fókák: az Új-Fundland szigeten fekvő kis település utcáin és kertjeiben mintegy negyven, az Atlanti-óceánba tartva eltévedt tengeri ragadozó kóborolt.","shortLead":"A kanadai parti őrség segítségét kérte szerdán Roddickton-Bide Arm, mert a kanadai falut elözönlötték a fókák...","id":"20190110_foka_kanada_uj_fundland_falu_atlanti_ocean","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1605bea6-9864-4089-ab29-7bbf6788ad72&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a54cc6af-bf85-4cc9-b571-b7c0646c42b5","keywords":null,"link":"/elet/20190110_foka_kanada_uj_fundland_falu_atlanti_ocean","timestamp":"2019. január. 10. 07:10","title":"Eltévedt fókákkal gyűlik meg a baja egy kanadai falunak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ceda5844-db80-4128-8f3d-05e90b214540","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Finnországban a nyolcvanas évek végén indult a meg a „lakást mindenkinek” program. 