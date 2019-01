Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"2ec8965f-074a-4a7d-ad4a-a8531d681fff","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"André Poggenburg, az Alternatíva Németországért (AfD) nevű szélsőjobboldali párt egyik meghatározó kelet-németországi vezetője bejelentette, kilép a pártból és saját politikai szervezetet alakít.","shortLead":"André Poggenburg, az Alternatíva Németországért (AfD) nevű szélsőjobboldali párt egyik meghatározó kelet-németországi...","id":"20190111_Szakad_az_AfD_a_nemet_szelsojobb","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2ec8965f-074a-4a7d-ad4a-a8531d681fff&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dc752970-956a-4ef3-a5e5-05654e6a4461","keywords":null,"link":"/vilag/20190111_Szakad_az_AfD_a_nemet_szelsojobb","timestamp":"2019. január. 11. 09:17","title":"Szakad az AfD, a német szélsőjobb","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fdf6743b-356a-4763-9cd5-380485279a81","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Hét ember életét vesztette, és harminchárman megsérültek, hat sérült még életveszélyben van. 