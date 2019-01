Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"fec9d934-dc62-4ae7-a14b-65c4b1e599b9","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Azt már rég tudjuk, hogy Görgey Artúr (1818-1916) nem volt áruló, de milyen volt valójában? Erre a kérdésre keresi a választ a Nemzeti Múzeum új kiállítása.

","shortLead":"Azt már rég tudjuk, hogy Görgey Artúr (1818-1916) nem volt áruló, de milyen volt valójában? Erre a kérdésre keresi...","id":"20190119_Most_megtudhatja_milyen_volt_az_igazi_Gorgey","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=fec9d934-dc62-4ae7-a14b-65c4b1e599b9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dd80baa1-9f53-4e02-aee9-afceaf290b2a","keywords":null,"link":"/kultura/20190119_Most_megtudhatja_milyen_volt_az_igazi_Gorgey","timestamp":"2019. január. 19. 16:59","title":"Most megtudhatja, milyen volt az igazi Görgey!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"75990baa-0a69-4aea-9da2-f4019151df5b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Erdő Péter bíboros, prímás, esztergom-budapesti érsek ünnepi szentmisét mutat be Árpád-házi Szent Margit emléknapjához kapcsolódóan ma délelőtt 11-kor a margitszigeti domonkos kolostor romjainál – közölte Tóth János Csaba, az Esztergom-Budapesti Főegyházmegye sajtóreferense.","shortLead":"Erdő Péter bíboros, prímás, esztergom-budapesti érsek ünnepi szentmisét mutat be Árpád-házi Szent Margit emléknapjához...","id":"20190120_A_Margitszigeten_misezik_Erdo_Peter_Szent_Margit_tiszteletere","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=75990baa-0a69-4aea-9da2-f4019151df5b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e6a5d247-4743-4d8e-b699-f3fd5418bc57","keywords":null,"link":"/itthon/20190120_A_Margitszigeten_misezik_Erdo_Peter_Szent_Margit_tiszteletere","timestamp":"2019. január. 20. 08:39","title":"A Margitszigeten misézik Erdő Péter Szent Margit tiszteletére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d189817b-b807-4c58-9051-dc35c3e5d088","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Olaszország továbbra sem nyitja meg kapuit a migránsok előtt - szögezte le Matteo Salvini olasz belügyminiszter azzal kapcsolatban, hogy több mint száz menekült veszett a Földközi-tengerbe vagy tűnt el a hétvégén.","shortLead":"Olaszország továbbra sem nyitja meg kapuit a migránsok előtt - szögezte le Matteo Salvini olasz belügyminiszter azzal...","id":"20190120_Salvini_nem_nyitja_meg_Olaszorszagot_a_menekultek_elott","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d189817b-b807-4c58-9051-dc35c3e5d088&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"91ea5a2d-bb81-44b7-b403-78b9f3d0476d","keywords":null,"link":"/vilag/20190120_Salvini_nem_nyitja_meg_Olaszorszagot_a_menekultek_elott","timestamp":"2019. január. 20. 10:26","title":"Salvini nem nyitja meg Olaszországot a menekültek előtt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6d48360d-f846-4d93-b76b-7241890e4d0d","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"Teljesen nyilvánvaló Hollik István szerint, hogy csak ürügy a tüntetésre a munka törvénykönyvének módosítása.","shortLead":"Teljesen nyilvánvaló Hollik István szerint, hogy csak ürügy a tüntetésre a munka törvénykönyvének módosítása.","id":"20190119_Valaszolt_a_kormanyszovivo_a_tuntetoknek_Soros","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6d48360d-f846-4d93-b76b-7241890e4d0d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"971081e4-6f11-453a-9fb9-cc82a357423e","keywords":null,"link":"/itthon/20190119_Valaszolt_a_kormanyszovivo_a_tuntetoknek_Soros","timestamp":"2019. január. 19. 16:49","title":"Válaszolt a kormányszóvivő a tüntetőknek: Soros","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bd8b08aa-096e-4cdc-b77e-f9e1a8bc0db4","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A két éve üzembe helyezett VÉDA-rendszert eddig garanciálisan javították, viszont ez az időszak lejárt.","shortLead":"A két éve üzembe helyezett VÉDA-rendszert eddig garanciálisan javították, viszont ez az időszak lejárt.","id":"20190121_veda_rendszer_traffipax_sebessegmero","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=bd8b08aa-096e-4cdc-b77e-f9e1a8bc0db4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"15d68a7a-d6e7-4032-869d-a88914004169","keywords":null,"link":"/cegauto/20190121_veda_rendszer_traffipax_sebessegmero","timestamp":"2019. január. 21. 08:58","title":"Több mint négyszázszor kellett szervizeli a szupertraffipaxokat tavaly","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bf837fec-b244-497c-aec7-8e90271d9c23","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Bács-Kiskun megyei nyomozók őrizetbe vették azt a 44 éves férfit, aki a gyanú szerint egy láncfűrésszel sebesítette meg ismerősét.","shortLead":"A Bács-Kiskun megyei nyomozók őrizetbe vették azt a 44 éves férfit, aki a gyanú szerint egy láncfűrésszel sebesítette...","id":"20190120_Lancfuresszel_vagta_arcon_szomszedjat_egy_dunavecsei_ferfi","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=bf837fec-b244-497c-aec7-8e90271d9c23&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"447e244b-4d70-437b-8636-dba91baaec3c","keywords":null,"link":"/itthon/20190120_Lancfuresszel_vagta_arcon_szomszedjat_egy_dunavecsei_ferfi","timestamp":"2019. január. 20. 08:29","title":"Láncfűrésszel vágta arcon szomszédját egy dunavecsei férfi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"773e2cb9-4017-4368-aee8-d42d27ce9f97","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Mihály György búcsúposztjából szépen kirajzolódik egy ellentmondásos és nagy formátumú ember portréja.","shortLead":"Mihály György búcsúposztjából szépen kirajzolódik egy ellentmondásos és nagy formátumú ember portréja.","id":"20190121_Meghato_szemelyes_posztban_bucsuzik_Vajnatol_az_InterCom_tarsalapitoja","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=773e2cb9-4017-4368-aee8-d42d27ce9f97&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8eecf902-4e0c-482b-8980-953e6651e152","keywords":null,"link":"/elet/20190121_Meghato_szemelyes_posztban_bucsuzik_Vajnatol_az_InterCom_tarsalapitoja","timestamp":"2019. január. 21. 09:40","title":"Megható, személyes posztban búcsúzik Vajnától az InterCom társalapítója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"43669310-39d9-4cb7-9c9b-8a4fb5e894a2","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Normákról, azok áthágásról beszél a népszerű színházi szerző legújabb darabjával kapcsolatban.","shortLead":"Normákról, azok áthágásról beszél a népszerű színházi szerző legújabb darabjával kapcsolatban.","id":"20190119_Szekely_Csaba_A_gondolkodni_tudasunk_is_zsugorodott","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=43669310-39d9-4cb7-9c9b-8a4fb5e894a2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6d3d091f-2d33-4016-b10e-9242c30e9e8d","keywords":null,"link":"/kultura/20190119_Szekely_Csaba_A_gondolkodni_tudasunk_is_zsugorodott","timestamp":"2019. január. 19. 15:48","title":"Székely Csaba: „A gondolkodni tudásunk is zsugorodott”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]