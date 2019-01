Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"8f0d4e85-c9ef-47ee-ba44-e1802123e701","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A sárgamellényesek egy újabb engedményt tudtak kiharcolni. A francia közlekedési miniszter asszony, Elisabeth Borne bejelentette: megállapodtak az autópályákat fenntartó és a díjakat beszedő vállalatokkal, hogy jelentős kedvezményt adnak a fizetős útszakaszok rendszeres használóinak.","shortLead":"A sárgamellényesek egy újabb engedményt tudtak kiharcolni. A francia közlekedési miniszter asszony, Elisabeth Borne...","id":"20190121_Visszateritest_kapnak_az_autopalyadijbol_a_kemenyen_dolgozo_kisemberek_a_franciaknal","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8f0d4e85-c9ef-47ee-ba44-e1802123e701&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c5652460-af4b-4a99-9661-3a90b35d4af9","keywords":null,"link":"/kkv/20190121_Visszateritest_kapnak_az_autopalyadijbol_a_kemenyen_dolgozo_kisemberek_a_franciaknal","timestamp":"2019. január. 21. 12:13","title":"Visszatérítést kapnak az autópályadíjból a keményen dolgozó kisemberek a franciáknál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d6288230-d5eb-4f72-a9de-e38ec1a5bdaf","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A szennyvizekben lévő mikroműanyagok több mint 60 százalékát el lehet távolítani – derült ki a Kínai Tudományos Akadémia (CAS) kutatóinak tanulmányából.","shortLead":"A szennyvizekben lévő mikroműanyagok több mint 60 százalékát el lehet távolítani – derült ki a Kínai Tudományos...","id":"20190120_mikromuanyag_eltavolitasa_szennyviz","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d6288230-d5eb-4f72-a9de-e38ec1a5bdaf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fdb03d2a-e55d-465c-b374-f0bb086ae168","keywords":null,"link":"/tudomany/20190120_mikromuanyag_eltavolitasa_szennyviz","timestamp":"2019. január. 20. 20:03","title":"Jó hír: „ki lehet mosni” a szennyvízből a mikroműanyagot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2104cd3c-e62c-416f-914c-4599f18e3f66","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Súlyos vereséget szenvedett Theresa May, és bizonytalan, mi lesz a Brexit-tárgyalásokon; egyre több hazai városban halasztják a felújításokat, annyival nőttek az árak; jogállamisági feltételekhez köthetik az uniós támogatásokat. Ez a hvg.hu heti gazdasági összefoglalója.","shortLead":"Súlyos vereséget szenvedett Theresa May, és bizonytalan, mi lesz a Brexit-tárgyalásokon; egyre több hazai városban...","id":"20190120_Es_akkor_a_Brexit_kirobbantoja_elment_kocogni","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2104cd3c-e62c-416f-914c-4599f18e3f66&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b5d377d9-a4da-4164-b9b9-783c21441041","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190120_Es_akkor_a_Brexit_kirobbantoja_elment_kocogni","timestamp":"2019. január. 20. 07:00","title":"És akkor a Brexit-lavina elindítója nyugodt lélekkel elment kocogni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"765b8900-ab8f-4053-87e3-5fddfcc41792","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Tatabányán tartották az egyik legnagyobb vidéki tüntetést, a parlamenti ellenzék minden pártja és a szakszervezetek vezetői is ott voltak.","shortLead":"Tatabányán tartották az egyik legnagyobb vidéki tüntetést, a parlamenti ellenzék minden pártja és a szakszervezetek...","id":"20190119_Ki_akarja_kimosni_Bayer_Zsolt_szajat__osszeallt_az_ellenzek_es_a_szakszervezetek_tatabanyan","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=765b8900-ab8f-4053-87e3-5fddfcc41792&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cf065a53-e97e-461c-8fba-ec516e4132ac","keywords":null,"link":"/itthon/20190119_Ki_akarja_kimosni_Bayer_Zsolt_szajat__osszeallt_az_ellenzek_es_a_szakszervezetek_tatabanyan","timestamp":"2019. január. 19. 17:41","title":"\"Ki akarja kimosni Bayer Zsolt száját?\" - összeállt az ellenzék és a szakszervezetek Tatabányán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f7fd3e62-7a9c-4587-b052-71ecf7e86384","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Tovább nőtt a halottak száma a robbanás után, 58 embert pedig még kórházban ápolnak.","shortLead":"Tovább nőtt a halottak száma a robbanás után, 58 embert pedig még kórházban ápolnak.","id":"20190121_Mar_85_halottja_van_a_mexikoi_vezetekrobbanasnak","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f7fd3e62-7a9c-4587-b052-71ecf7e86384&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5d9e356d-9fdf-4099-87da-64f434a019b6","keywords":null,"link":"/vilag/20190121_Mar_85_halottja_van_a_mexikoi_vezetekrobbanasnak","timestamp":"2019. január. 21. 07:47","title":"Már 85 halottja van a mexikói vezetékrobbanásnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bfb48de2-3c64-47e4-8113-0ad23cfc165f","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A magyar kormány mintha nem is fogná fel, milyen következményekkel jár, ha Nagy-Britannia megállapodás nélkül zuhan ki az EU-ból. Az unió és legtöbb tagországa távolról sem ennyit nyugodt.","shortLead":"A magyar kormány mintha nem is fogná fel, milyen következményekkel jár, ha Nagy-Britannia megállapodás nélkül zuhan ki...","id":"20190121_no_deal_brexit_kovetkezmenyek_kormanyzati_lepesek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=bfb48de2-3c64-47e4-8113-0ad23cfc165f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0eb1614d-20bc-42b6-909e-199b22b29232","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190121_no_deal_brexit_kovetkezmenyek_kormanyzati_lepesek","timestamp":"2019. január. 21. 06:30","title":"No-deal Brexit: már ég a ház, Európa kapkod, csak Orbánék állnak zsebre tett kézzel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"773e2cb9-4017-4368-aee8-d42d27ce9f97","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A magyar miniszterelnök is megemlékezett a producer haláláról.","shortLead":"A magyar miniszterelnök is megemlékezett a producer haláláról.","id":"20190120_Orban_Andy_Vajna_halalara_Koszonok_mindent_baratom","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=773e2cb9-4017-4368-aee8-d42d27ce9f97&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8ea60b18-cc3d-4824-8ce1-54c55a637a6d","keywords":null,"link":"/itthon/20190120_Orban_Andy_Vajna_halalara_Koszonok_mindent_baratom","timestamp":"2019. január. 20. 12:41","title":"Orbán Andy Vajna halálára: Köszönök mindent, barátom","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ab67b5d7-720b-4fde-a182-aaf96af7566e","c_author":"Gáti Júlia","category":"elet","description":"Az extrém súlyfelesleget cipelőkön műtéttel is lehet segíteni. Ezt a gyógykezelést azonban nem támogatja a társadalombiztosító, zsebből kell milliókat kifizetni.","shortLead":"Az extrém súlyfelesleget cipelőkön műtéttel is lehet segíteni. Ezt a gyógykezelést azonban nem támogatja...","id":"201903__gyomorszukites__penz_beszel__tamogatasi_kerelem__nyomos_ervek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ab67b5d7-720b-4fde-a182-aaf96af7566e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"02554e6f-53e8-45d0-96af-07c652e26fb6","keywords":null,"link":"/elet/201903__gyomorszukites__penz_beszel__tamogatasi_kerelem__nyomos_ervek","timestamp":"2019. január. 20. 11:00","title":"Súlyos érvek: milliókat spórolhatna az állam, mégsem teszi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]