A december 13-i tüntetésen igazoltatott embereket közlekedési szabálysértés miatt idézik be.

Évek óta nem látott tüntetési hullámot váltott ki a túlórák növelését célzó, rabszolgatörvényként is emlegetett jogszabály parlamenti elfogadása. Az ellenzék a parlamentben, a diákok az utcákon folytatták a tiltakozást, már-már a 2006-os zavargásokat idéző körülmények között.

Elkezdték beidézni a tüntetőket, akiket a december 13-i demonstráció végén a Nagykörúton igazoltattak a rendőrök - írja a Népszava.

December 13-án a túlóratörvény elleni tüntetés a Kossuth téren indult, majd a demonstrálók előbb a Margit hidat és a Lánchidat zárták le, aztán a Kossuth téren dobálni kezdték a rendőröket, ott késő este is összefeszültek a felek, a rendőrség könnygázt vetett be. Később a Szalay utcában és a Nyugati téren is voltak összetűzések, végül éjszaka a tovább vonulókat a Király utcánál állították meg és zárták körbe a járdán a rendőrök. Őket csak úgy engedték el, hogy igazoltatták őket és kamerába mondatták velük a nevüket. Az igazoltatott tüntetőknek már akkor azt mondták, hogy közlekedési szabálysértés miatt fogják felelősségre vonni őket, mert közúton sétáltak.

A Népszava most azt írja, több igazoltatott tüntető már meg is kapta postai úton a hivatalos papírt, mely szerint egy december 13-i közlekedési szabálysértés miatt idézik be őket.

Nem ez az első alkalom, hogy ezt az eszközt alkalmazzák: egy tavaly februári diáktüntetés után zárták ily módon először körbe a tüntetőket és a tüntetésről tudósító újságírókat is, akiket igazoltattak, majd 50 ezer forintos bírságot szabtak ki rájuk, köztük a hvg.hu helyszíni tudósítójára is.