Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"8eee5991-ea7b-4047-b028-a8cee58edae2","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A sofőr vélhetően nagyon siethetett valahova, ha a zebrához érve előzésbe kezdett, és nem sokat foglalkozott az ott várakozó gyalogossal.","shortLead":"A sofőr vélhetően nagyon siethetett valahova, ha a zebrához érve előzésbe kezdett, és nem sokat foglalkozott az ott...","id":"20190122_a_nap_videoja_a_pomazi_bmws_akit_nem_hagyon_hatott_meg_a_zebranal_allo_gyalogos","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8eee5991-ea7b-4047-b028-a8cee58edae2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"21642747-0658-4dfd-8326-75686172eed1","keywords":null,"link":"/cegauto/20190122_a_nap_videoja_a_pomazi_bmws_akit_nem_hagyon_hatott_meg_a_zebranal_allo_gyalogos","timestamp":"2019. január. 22. 06:41","title":"A nap videója: A pomázi BMW-s, akit nem nagyon hatott meg a zebránál álló gyalogos","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"991b4dac-769f-442f-b6ef-504c13157c75","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A Genoa állítólag már meg is állapodott a klubbal Schäfer András átigazolásáról.","shortLead":"A Genoa állítólag már meg is állapodott a klubbal Schäfer András átigazolásáról.","id":"20190123_mtk_genoa_serie_a_atigazolas_schafer_andras","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=991b4dac-769f-442f-b6ef-504c13157c75&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2deb88af-3789-428c-befc-1950f9d834e4","keywords":null,"link":"/sport/20190123_mtk_genoa_serie_a_atigazolas_schafer_andras","timestamp":"2019. január. 23. 14:44","title":"Milliós olasz ajánlat érkezett MTK magyar tehetségéért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"01d37872-7ab2-4074-8671-d82af20d51f8","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Szívesebben intézik az idősek személyesen a banki ügyeiket, ez viszont többe kerül, mint a netbankos szolgáltatás.","shortLead":"Szívesebben intézik az idősek személyesen a banki ügyeiket, ez viszont többe kerül, mint a netbankos szolgáltatás.","id":"20190122_Inkabb_fizet_sok_nyugdijas_csak_ne_kelljen_a_netbankot_hasznalnia","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=01d37872-7ab2-4074-8671-d82af20d51f8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c4d87b58-42a5-4265-898c-354e2020e1be","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190122_Inkabb_fizet_sok_nyugdijas_csak_ne_kelljen_a_netbankot_hasznalnia","timestamp":"2019. január. 22. 08:00","title":"Inkább fizet sok nyugdíjas, csak ne kelljen a netbankot használnia","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ae5b83df-9af1-498b-887f-6b145541f380","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A második fordulóig jutott el Babos Tímea és Fucsovics Márton vegyes párosban.","shortLead":"A második fordulóig jutott el Babos Tímea és Fucsovics Márton vegyes párosban.","id":"20190122_Australian_Open_kiesett_a_BabosFucsovics_paros","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ae5b83df-9af1-498b-887f-6b145541f380&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dc34e568-fe43-4e42-89e9-fd9dfaa13879","keywords":null,"link":"/sport/20190122_Australian_Open_kiesett_a_BabosFucsovics_paros","timestamp":"2019. január. 22. 07:04","title":"Australian Open: kiesett a Babos–Fucsovics-páros","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1486271a-ffde-4000-9bba-a950beb7b105","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Aznap lett volna az épület átadása, így viszont az ünnepség csúszik egy kicsit.","shortLead":"Aznap lett volna az épület átadása, így viszont az ünnepség csúszik egy kicsit.","id":"20190122_Nem_kapta_meg_fizeteset_markoloval_esett_neki_az_eppen_elkeszult_szallodanak_az_epitomunkas__video","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1486271a-ffde-4000-9bba-a950beb7b105&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ef8f68b0-d1ef-40b8-9694-ad1b786ec492","keywords":null,"link":"/elet/20190122_Nem_kapta_meg_fizeteset_markoloval_esett_neki_az_eppen_elkeszult_szallodanak_az_epitomunkas__video","timestamp":"2019. január. 22. 11:59","title":"Nem kapta meg fizetését, markolóval esett neki az éppen elkészült szállodának az építőmunkás - videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9ec8270b-a138-44c5-b03b-cc14aa0bf7cf","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag","description":"A konzervatív miniszterelnök szerint a Brexit elhalasztása nem oldana meg semmit. Az időpont március 29-ére van meghirdetve, de az még nem dőlt el, mi lesz az ír-északír határon a kilépés után.","shortLead":"A konzervatív miniszterelnök szerint a Brexit elhalasztása nem oldana meg semmit. Az időpont március 29-ére van...","id":"20190123_Theresa_May_A_Brexit_elhalasztasa_nem_oldana_meg_semmit","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9ec8270b-a138-44c5-b03b-cc14aa0bf7cf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7f5b4d3a-0c8d-47c1-994d-d59ffcbfd43f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190123_Theresa_May_A_Brexit_elhalasztasa_nem_oldana_meg_semmit","timestamp":"2019. január. 23. 16:11","title":"May sem szeretné a Brexit elhalasztását, pedig nincs megoldás az ír határ ellenőrzésére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7e367af1-3e75-4af4-bc89-e893322b90f8","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A természetfilmes szerint lépni kell, mielőtt a klímaváltozás okozta károk helyrehozhatatlanná válnak.","shortLead":"A természetfilmes szerint lépni kell, mielőtt a klímaváltozás okozta károk helyrehozhatatlanná válnak.","id":"20190122_David_Attenborough_A_kovetkezo_par_ev_a_kovetkezo_par_ezer_evet_is_meghatarozhatja","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7e367af1-3e75-4af4-bc89-e893322b90f8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7668fee4-2a55-49e8-868e-8b336ea387d5","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190122_David_Attenborough_A_kovetkezo_par_ev_a_kovetkezo_par_ezer_evet_is_meghatarozhatja","timestamp":"2019. január. 22. 09:30","title":"David Attenborough: A következő pár év a következő pár ezer évet is meghatározhatja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"50fed24b-5a4d-4ce3-8131-0faa7b3c0da4","c_author":"bankmonitor.hu","category":"gazdasag","description":"Már 300 ezernél is többen választották a kata adózási formát, mire számíthatnak a katás kisvállalkozók, ha lakáshitelt vennének fel? Adnak hitelt a pénzintézetek katás jövedelemre? Vagy a kisadózók lemaradnak a jelenlegi, „még” kedvező hitelkamatokról?","shortLead":"Már 300 ezernél is többen választották a kata adózási formát, mire számíthatnak a katás kisvállalkozók, ha lakáshitelt...","id":"20190123_A_nyomorusagos_nyugdijkilatasok_mellett_a_hitelfelvetel_is_gond_lehet_a_katas_vallalkozoknak","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=50fed24b-5a4d-4ce3-8131-0faa7b3c0da4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bfd656d2-733c-4af7-ab4a-47308f101169","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190123_A_nyomorusagos_nyugdijkilatasok_mellett_a_hitelfelvetel_is_gond_lehet_a_katas_vallalkozoknak","timestamp":"2019. január. 23. 14:45","title":"A nyomorúságos nyugdíjkilátások mellett a hitelfelvétel is gond lehet a katás vállalkozóknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]