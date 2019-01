Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"95d982f4-70c9-4844-8e67-67c25da52151","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Kilencvenhat éves korában elhunyt Baránszki Tibor, aki a második világháború idején Magyarországon ezrek életét mentette meg. A hírt fia, Forgács Péter szemészprofesszor közölte.","shortLead":"Kilencvenhat éves korában elhunyt Baránszki Tibor, aki a második világháború idején Magyarországon ezrek életét...","id":"20190124_meghalt_baranszki_tibor","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=95d982f4-70c9-4844-8e67-67c25da52151&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a6af9758-22be-4a34-98d0-418d9255f1a5","keywords":null,"link":"/itthon/20190124_meghalt_baranszki_tibor","timestamp":"2019. január. 24. 07:15","title":"Meghalt Baránszki Tibor, aki ezreket mentett meg a II. világháború idején","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Markusovszky téren, egy többszintes lakóépületben keletkezett tűz. ","shortLead":"A Markusovszky téren, egy többszintes lakóépületben keletkezett tűz. ","id":"20190123_Nagy_tuz_van_a_IX_keruletben_tobb_tuzolto_is_a_helyszinre_tart","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2dfcab2a-5a7d-4b2a-97a9-e0dfdba8c587","keywords":null,"link":"/itthon/20190123_Nagy_tuz_van_a_IX_keruletben_tobb_tuzolto_is_a_helyszinre_tart","timestamp":"2019. január. 23. 21:21","title":"Nagy tűz van a IX. kerületben, több tűzoltó is a helyszínre tart","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"380d542e-01f5-48f6-9137-f4e1d4ef334a","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Akár három évig tartó börtönbüntetéssel és 50 ezer hongkongi dolláros (csaknem egymillió-nyolcszázezer forint) pénzbírsággal sújtaná Hongkong a kínai himnusz iránti tiszteletlenséget.\r

\r

","shortLead":"Akár három évig tartó börtönbüntetéssel és 50 ezer hongkongi dolláros (csaknem egymillió-nyolcszázezer forint...","id":"20190123_Borton_is_jarhat_a_himnusz_iranti_tiszteletlenseg_Hongkongban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=380d542e-01f5-48f6-9137-f4e1d4ef334a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"26304a3e-029c-4951-a1ee-6c7b474efa77","keywords":null,"link":"/kultura/20190123_Borton_is_jarhat_a_himnusz_iranti_tiszteletlenseg_Hongkongban","timestamp":"2019. január. 23. 09:48","title":"Börtön is járhat a himnusz iránti tiszteletlenségért Hongkongban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"294e6c8d-17de-42aa-9c07-c19565f2e85e","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A taxis a buszmegállóba parkolt, a buszsofőrnek ez nem tetszett, ezután jött a pofonváltás.","shortLead":"A taxis a buszmegállóba parkolt, a buszsofőrnek ez nem tetszett, ezután jött a pofonváltás.","id":"20190124_Felpofozta_egymast_a_taxis_es_a_BKVs_sofor__video","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=294e6c8d-17de-42aa-9c07-c19565f2e85e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aa8bca3f-d77b-42a3-ad12-3d903f02ab6d","keywords":null,"link":"/cegauto/20190124_Felpofozta_egymast_a_taxis_es_a_BKVs_sofor__video","timestamp":"2019. január. 24. 16:30","title":"Felpofozta egymást a taxis és a BKV-s sofőr – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d6da79b1-b4b1-41b4-a1db-a78a2eae7c64","c_author":"Tóth Richárd","category":"itthon","description":"Többen is kacérkodnak az indulással a pártban. Az LMP-nél a február végi kongresszuson döntenek az EP-listáról. A tanácskozás feladata lesz az is, hogy mondjon valamit az országos elnökség által megszavazott költségvetés-tervezetre, amiben egyelőre az szerepel: feleannyit szánnak kampányra, mint az elnökség működésére.","shortLead":"Többen is kacérkodnak az indulással a pártban. Az LMP-nél a február végi kongresszuson döntenek az EP-listáról...","id":"20190123_EPkepviselo_lenne_Demeter_Marta_akit_csak_harmadjara_engedtek_be_az_LMPbe","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d6da79b1-b4b1-41b4-a1db-a78a2eae7c64&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bee976ee-3abb-4752-bb84-4537437a18c8","keywords":null,"link":"/itthon/20190123_EPkepviselo_lenne_Demeter_Marta_akit_csak_harmadjara_engedtek_be_az_LMPbe","timestamp":"2019. január. 23. 17:00","title":"EP-képviselő lenne Demeter Márta, akit csak harmadjára engedtek be az LMP-be","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"983b1e80-868c-412a-92ba-90fc9b0042ca","c_author":"Stemler Miklós","category":"tudomany","description":"A hagyományos tablettáknál jóval hatékonyabb, személyre szabható gyógyszereket fejlesztenek a Pécsi Tudományegyetem Gyógyszertudományi Karának és 3D Központjának kutatói, akik azt is eltervezték már, mely betegcsoport számára készítenek először \"kézműves\" gyógyszert. A pirulákat elsőként a klinikákon vetnék be, de később a patikákban is számunkra gyártott gyógyszereket kaphatunk. ","shortLead":"A hagyományos tablettáknál jóval hatékonyabb, személyre szabható gyógyszereket fejlesztenek a Pécsi Tudományegyetem...","id":"20190123_pte_aok_3d_nyomtatas_gyogyszerek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=983b1e80-868c-412a-92ba-90fc9b0042ca&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7c7832e0-8a23-4e22-95d1-bf0a4c103c34","keywords":null,"link":"/tudomany/20190123_pte_aok_3d_nyomtatas_gyogyszerek","timestamp":"2019. január. 23. 11:20","title":"Nyomtassa ki gyógyszerét a sarki patikában!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"116f51d8-bb6e-4bb8-ac22-75a650cdfa83","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az IBM-hez köthető időjárásügyi vállalat azt ígéri, új előrejelző rendszere képes a jelenleginél sokkal részletesebb prognózist is készíteni. Ehhez viszont a zsebünkben lapuló készülékekre lenne szükségük.","shortLead":"Az IBM-hez köthető időjárásügyi vállalat azt ígéri, új előrejelző rendszere képes a jelenleginél sokkal részletesebb...","id":"20190123_ibm_the_weather_company_idojaras_elorejelzes","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=116f51d8-bb6e-4bb8-ac22-75a650cdfa83&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"41d9b8f4-3019-495c-bb8b-573cd26d81eb","keywords":null,"link":"/tudomany/20190123_ibm_the_weather_company_idojaras_elorejelzes","timestamp":"2019. január. 23. 13:03","title":"Tűpontos időjárás-előrejelzések jöhetnek, de ehhez kénytelenek belenyúlni a zsebünkbe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eac3b9e6-a3e7-4462-b9f2-6b88d369371b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Stephen Hawking még 1974-ben írta le tanulmányában a róla elnevezett Hawking-sugárzás nevű jelenséget, ami alapján a fekete lyukaknak előbb-utóbb el kell tűnniük. Egy izraeli kutatócsapat most egyel közelebb került ahhoz, hogy bebizonyítsa az elméletben igazolt jelenség létezését.","shortLead":"Stephen Hawking még 1974-ben írta le tanulmányában a róla elnevezett Hawking-sugárzás nevű jelenséget, ami alapján...","id":"20190124_stephen_hawking_fekete_lyuk_elparolgas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=eac3b9e6-a3e7-4462-b9f2-6b88d369371b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e72c5fbb-acc0-4a0c-ac73-a3eb7b03f45e","keywords":null,"link":"/tudomany/20190124_stephen_hawking_fekete_lyuk_elparolgas","timestamp":"2019. január. 24. 09:03","title":"45 éve tett egy jóslatot Stephen Hawking a fekete lyukakról, és úgy néz ki, igaza volt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]