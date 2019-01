Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"56bd1bbc-4c30-4164-bf3f-b8da673a963b","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"elet","description":"A projekt szóvivője szerint egy nagy darab levált a szemetet begyűjtő berendezésről, ezért a hajót partra kell vontatni.","shortLead":"A projekt szóvivője szerint egy nagy darab levált a szemetet begyűjtő berendezésről, ezért a hajót partra kell vontatni.","id":"20190102_Muszaki_hiba_miatt_egyelore_felhagynak_a_Csendesocean_kitakaritasaval","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=56bd1bbc-4c30-4164-bf3f-b8da673a963b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ad493ca1-2bd3-4b62-ab05-7a65a261a767","keywords":null,"link":"/elet/20190102_Muszaki_hiba_miatt_egyelore_felhagynak_a_Csendesocean_kitakaritasaval","timestamp":"2019. január. 02. 18:51","title":"Műszaki hiba miatt egyelőre felhagynak a Csendes-óceán kitakarításával","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a9881476-4958-44fa-9f2d-61627672170a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Miután napok óta azzal támadják, hogy egyedüli uniós vezetőként vesz részt az új, szélsőjobboldali nézeteiről ismert brazil elnök beiktatásán, Orbán elég egyértelmű, \"rend és haladás\" címmel osztott meg egy videót közösségi oldalán. Amiben van mindenféle látványelem arról, mennyire szerették a brazilok, hogyan paskolgatják egymást a helyi fontosságokkal és hogyan integetett neki a nép. A kommentek alapján a miniszterelnök hívei nagyon elégedettek, hogy Brazíliában is ennyire szeretik a magyar kormányfőt, áradnak a gratulációk.","shortLead":"Miután napok óta azzal támadják, hogy egyedüli uniós vezetőként vesz részt az új, szélsőjobboldali nézeteiről ismert...","id":"20190102_Elnoki_oleles_es_visszatero_hurkas_nadrag_Orban_videoban_dicsekszik_brazil_utjaval","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a9881476-4958-44fa-9f2d-61627672170a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b039877d-1d4a-4309-8130-7111b92232d2","keywords":null,"link":"/itthon/20190102_Elnoki_oleles_es_visszatero_hurkas_nadrag_Orban_videoban_dicsekszik_brazil_utjaval","timestamp":"2019. január. 02. 19:21","title":"Visszatérő hurkás nadrág és elnöki ölelés: Orbán videóban dicsekszik brazil útjával","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"38555673-df0d-4871-b6a0-29a9000c1422","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A kétszeres világ- és kétszeres Európa-bajnok Bácsi Pétert választotta a Nemzetközi Birkózó Szövetség (UWW) az év legjobb kötöttfogású birkózójának.","shortLead":"A kétszeres világ- és kétszeres Európa-bajnok Bácsi Pétert választotta a Nemzetközi Birkózó Szövetség (UWW) az év...","id":"20190102_bacsi_peter_kotottfogasu_birkozas_nemzetkozi_birkozo_szovetseg","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=38555673-df0d-4871-b6a0-29a9000c1422&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bbb06fdf-11c6-44b7-a812-66de521a0342","keywords":null,"link":"/sport/20190102_bacsi_peter_kotottfogasu_birkozas_nemzetkozi_birkozo_szovetseg","timestamp":"2019. január. 02. 17:51","title":"Magyar birkózó az év legjobbja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0b814914-d460-4838-9a42-622101e08502","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"„Megveszekedett orbánistának” titulálta magát bemutatkozásakor a Petőfi Irodalmi Múzeum (PIM) ideiglenesen megbízott vezetője, akinek életútját a legújabb, csütörtökön megjelenő HVG-ben olvashatják.","shortLead":"„Megveszekedett orbánistának” titulálta magát bemutatkozásakor a Petőfi Irodalmi Múzeum (PIM) ideiglenesen megbízott...","id":"20190103_Uj_idoknek_uj_dalnokai","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0b814914-d460-4838-9a42-622101e08502&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6f31047f-d2c7-4b19-ab63-5f4b544448b5","keywords":null,"link":"/itthon/20190103_Uj_idoknek_uj_dalnokai","timestamp":"2019. január. 03. 14:15","title":"A kultúrharc egyik erős embere kerülhet a PIM élére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"80cbf92f-9df6-4c02-8b6d-e1af702142d1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy régi szlogent népszerűsítenek újra a néhány napon belül induló „tájékoztató akcióban”.","shortLead":"Egy régi szlogent népszerűsítenek újra a néhány napon belül induló „tájékoztató akcióban”.","id":"20190103_A_kormany_most_17_milliardert_uzeni_Magyarorszag_jobban_teljesit","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=80cbf92f-9df6-4c02-8b6d-e1af702142d1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4478a53d-75bb-47c1-aee2-65f872ed8102","keywords":null,"link":"/itthon/20190103_A_kormany_most_17_milliardert_uzeni_Magyarorszag_jobban_teljesit","timestamp":"2019. január. 03. 07:20","title":"A kormány most 1,7 milliárdért üzeni: Magyarország jobban teljesít","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ae6bc097-19c2-4e60-a99a-452e49f7088f","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Néhány konténert már partra is mosott a víz a holland szigeteknél. ","shortLead":"Néhány konténert már partra is mosott a víz a holland szigeteknél. ","id":"20190103_Mergezo_anyagot_is_tartalmazo_kontenerek_estek_az_Eszakitengerbe_egy_uszalyrol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ae6bc097-19c2-4e60-a99a-452e49f7088f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a734ade5-69bd-4f62-befd-ab7061c897f7","keywords":null,"link":"/vilag/20190103_Mergezo_anyagot_is_tartalmazo_kontenerek_estek_az_Eszakitengerbe_egy_uszalyrol","timestamp":"2019. január. 03. 12:27","title":"Mérgező anyagot is tartalmazó konténerek estek az Északi-tengerbe egy uszályról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9b6b82ea-bb58-4f4b-b540-3dd36dbb419f","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"kultura","description":"Az ügy már három éve húzódik, egy kerületi bíró szerint valóban jelentős hasonlóságokat mutat Sheeran és Gaye dala. ","shortLead":"Az ügy már három éve húzódik, egy kerületi bíró szerint valóban jelentős hasonlóságokat mutat Sheeran és Gaye dala. ","id":"20190104_Eskudtszek_Ed_Sheeran_Marvin_Gaye_plagium_birosag","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9b6b82ea-bb58-4f4b-b540-3dd36dbb419f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7fd76a3c-4ec6-4a16-bb07-c2e83a925364","keywords":null,"link":"/kultura/20190104_Eskudtszek_Ed_Sheeran_Marvin_Gaye_plagium_birosag","timestamp":"2019. január. 04. 11:25","title":"Esküdtszék dönt majd arról, hogy Ed Sheeran plagizált-e Marvin Gaye-től","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"94bf32c7-06b7-4e66-b37f-50589aee8f7f","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az internet népe nem győz magához térni a karácsonyi kajakóma és a hosszú szabadság után az első munkanapokban. Az \"azt sem tudom, milyen nap van ma\" megjegyzéstől kezdve a képernyőjéről ordító, \"a postafiók megtelt\" üzenetig, önnek is ismerősök lehetnek az alábbi szituációk.","shortLead":"Az internet népe nem győz magához térni a karácsonyi kajakóma és a hosszú szabadság után az első munkanapokban. Az \"azt...","id":"20190103_Megtelt_postafiok_es_a_ket_hete_otthagyott_rohadt_banan_az_asztalon__ilyen_erzes_elkezdeni_az_uj_evet","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=94bf32c7-06b7-4e66-b37f-50589aee8f7f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"99934412-f0b8-4fd6-bb70-5731a9ec7bd4","keywords":null,"link":"/elet/20190103_Megtelt_postafiok_es_a_ket_hete_otthagyott_rohadt_banan_az_asztalon__ilyen_erzes_elkezdeni_az_uj_evet","timestamp":"2019. január. 03. 11:37","title":"Megtelt postafiók és a két hete otthagyott rohadt banán az asztalon - ilyen érzés elkezdeni az új évet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]