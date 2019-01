Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"c2378f02-6d83-44eb-98e6-d67818e64dcd","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A csehek kompakt újdonságának legolcsóbb kivitele mintegy 5,5 millió forintos áron startol. ","shortLead":"A csehek kompakt újdonságának legolcsóbb kivitele mintegy 5,5 millió forintos áron startol. ","id":"20190124_bearaztak_a_skoda_scalat_ennyibe_kerul_az_uj_golfrivalis","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c2378f02-6d83-44eb-98e6-d67818e64dcd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"de3f65bb-23de-4884-9522-30b8eeb17f79","keywords":null,"link":"/cegauto/20190124_bearaztak_a_skoda_scalat_ennyibe_kerul_az_uj_golfrivalis","timestamp":"2019. január. 24. 15:21","title":"Beárazták a Skoda Scalát, ennyibe kerül az új Golf-rivális","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"29afac94-9394-4d51-baf5-ed556df8e173","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Nem hagyná, hogy Hszi nevessen a végén.","shortLead":"Nem hagyná, hogy Hszi nevessen a végén.","id":"20190125_Kina_ellen_fordult_Soros_Gyorgy","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=29afac94-9394-4d51-baf5-ed556df8e173&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b3eac0fa-35d7-4d7b-94d0-4aa93ecb5fee","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190125_Kina_ellen_fordult_Soros_Gyorgy","timestamp":"2019. január. 25. 09:01","title":"Kína ellen fordult Soros György","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a10758ab-0d0d-4542-81fe-8137f9b5f23f","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Jegesmedve-állatorvoslás játékosan!","shortLead":"Jegesmedve-állatorvoslás játékosan!","id":"20190125_Mackofesztival_lesz_az_Allatkertben","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a10758ab-0d0d-4542-81fe-8137f9b5f23f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1cf8c10c-bfcf-46e3-a446-1942a21042b1","keywords":null,"link":"/elet/20190125_Mackofesztival_lesz_az_Allatkertben","timestamp":"2019. január. 25. 12:16","title":"Mackófesztivál lesz az Állatkertben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a81f0373-bad8-4e50-847d-b5fd8282ac2a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Benkő Tibor szerint minden rendben, egy hvg.hu birtokába jutott belső utasítás viszont egyértelműen bizonyítja, hogy bajban van a Honvédkórház koraszülött intenzív centruma. ","shortLead":"Benkő Tibor szerint minden rendben, egy hvg.hu birtokába jutott belső utasítás viszont egyértelműen bizonyítja...","id":"20190123_Hiaba_cafol_a_miniszter_csokkentet_modban_mukodik_a_Honvedkorhaz_koraszulottcentruma","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a81f0373-bad8-4e50-847d-b5fd8282ac2a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5015dd31-ffe3-4133-8f20-9de0cda08169","keywords":null,"link":"/itthon/20190123_Hiaba_cafol_a_miniszter_csokkentet_modban_mukodik_a_Honvedkorhaz_koraszulottcentruma","timestamp":"2019. január. 23. 14:40","title":"Hiába cáfol a miniszter, \"csökkentett módban\" működik a Honvédkórház koraszülöttcentruma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Csütörtökön reggel holttestet találtak egy Bosnyák téri buszmegállóban. A nyomozás jelenleg is tart. ","shortLead":"Csütörtökön reggel holttestet találtak egy Bosnyák téri buszmegállóban. A nyomozás jelenleg is tart. ","id":"20190124_holttest_bosnyak_ter","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ec12ab53-0afd-4fd4-a9c4-233d09ded8e4","keywords":null,"link":"/itthon/20190124_holttest_bosnyak_ter","timestamp":"2019. január. 24. 15:02","title":"Holttestet találtak a Bosnyák téren","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f99d1d01-f767-4c0d-b92b-3639550b5037","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"De egyes híradások szerint ennél jóval többen vesztek oda. ","shortLead":"De egyes híradások szerint ennél jóval többen vesztek oda. ","id":"20190124_Mar_legalabb_13_halottja_van_a_venezuelai_kormanyellenes_tunteteseknek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f99d1d01-f767-4c0d-b92b-3639550b5037&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c31e266b-0486-4550-86d6-2a2af1cca19c","keywords":null,"link":"/vilag/20190124_Mar_legalabb_13_halottja_van_a_venezuelai_kormanyellenes_tunteteseknek","timestamp":"2019. január. 24. 07:00","title":"Már legalább 13 halottja van a venezuelai kormányellenes tüntetéseknek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"db678ddd-7338-4877-a37b-bc55ea24327a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Pánik módba kapcsolt az Apple – volt, aki így értékelte azt, hogy „készletkisöprés” címén ugyan, de ismét árusítani kezdte igen népszerű, olcsó iPhone-ját, az iPhone SE-t az Egyesült Államokban.","shortLead":"Pánik módba kapcsolt az Apple – volt, aki így értékelte azt, hogy „készletkisöprés” címén ugyan, de ismét árusítani...","id":"20190125_apple_iphone_se_usa","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=db678ddd-7338-4877-a37b-bc55ea24327a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"31b95bf1-d578-4d7c-b515-64ada5bccda4","keywords":null,"link":"/tudomany/20190125_apple_iphone_se_usa","timestamp":"2019. január. 25. 07:02","title":"Nem várt fordulat: az Apple újra árulja a legolcsóbb iPhone-t","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2f556040-a543-415b-8e97-29f01013c00d","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Megerősítette a Pénzügyminisztérium, hogy az ötéves elévülési időn belül visszamenőlegesen is lehet érvényesíteni a személyi kedvezményre való jogosultságot, ha valakinek olyan fogyatékossága van, amely idén került fel a súlyos fogyatékosságok listájára.","shortLead":"Megerősítette a Pénzügyminisztérium, hogy az ötéves elévülési időn belül visszamenőlegesen is lehet érvényesíteni...","id":"20190124_Uzent_a_miniszterium_a_fogyatekkal_eloknek_penz_kaphatnak_vissza_nezzek_at_az_adobevallasukat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2f556040-a543-415b-8e97-29f01013c00d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"38f7cded-64ff-4057-90c6-e1e877076eda","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190124_Uzent_a_miniszterium_a_fogyatekkal_eloknek_penz_kaphatnak_vissza_nezzek_at_az_adobevallasukat","timestamp":"2019. január. 24. 13:24","title":"Üzent a minisztérium a súlyos betegséggel élőknek: öt éven belül kaphatnak vissza pénzt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]