[{"available":true,"c_guid":"b9f0d64b-2784-41a0-9217-d818bab92dbc","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A három letartóztatott férfi közül ketten a rendőrség szerint egy pokolgépet próbáltak összeállítani, s arra készültek, hogy azt autóba rejtve robbantsák fel. Az ügyészség szerint a lefogottak iszlamista kapcsolatokkal rendelkeztek.","shortLead":"A három letartóztatott férfi közül ketten a rendőrség szerint egy pokolgépet próbáltak összeállítani, s arra készültek...","id":"20190130_Terrortamadasra_keszulo_irakiakat_vettek_orizetbe_Nemetorszagban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b9f0d64b-2784-41a0-9217-d818bab92dbc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"03ba2062-f079-447a-bc23-b5b173ab4ce4","keywords":null,"link":"/vilag/20190130_Terrortamadasra_keszulo_irakiakat_vettek_orizetbe_Nemetorszagban","timestamp":"2019. január. 30. 10:34","title":"Terrortámadásra készülő irakiakat vettek őrizetbe Németországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3536c686-d60a-4fcb-bdfd-e81f0b67f604","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Arról azonban nincs szó, hogy a pozsonyiak is csatlakoztak volna a győri munkabeszüntetéshez. ","shortLead":"Arról azonban nincs szó, hogy a pozsonyiak is csatlakoztak volna a győri munkabeszüntetéshez. ","id":"20190129_A_pozsonyi_Volkswagengyar_termeleset_is_befolyasolja_a_gyori_Audisztrajk","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3536c686-d60a-4fcb-bdfd-e81f0b67f604&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"766f1213-63dc-496c-bde8-fab7737b58d4","keywords":null,"link":"/kkv/20190129_A_pozsonyi_Volkswagengyar_termeleset_is_befolyasolja_a_gyori_Audisztrajk","timestamp":"2019. január. 29. 11:07","title":"A pozsonyi Volkswagen-gyár termelését is befolyásolja a győri Audi-sztrájk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7a13efc1-1f95-4f6c-aaae-1e219f66d5c9","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A férfi ellen hasonló jellegű bűncselekmények miatt már több büntetőeljárás folyik.","shortLead":"A férfi ellen hasonló jellegű bűncselekmények miatt már több büntetőeljárás folyik.","id":"20190130_Unios_tamogatasokra_hivatkozva_csalt_ki_120_millio_forintot_egy_szegedi_ferfi","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7a13efc1-1f95-4f6c-aaae-1e219f66d5c9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e069dfb2-a8f9-4bc6-9fae-a45632e56b87","keywords":null,"link":"/itthon/20190130_Unios_tamogatasokra_hivatkozva_csalt_ki_120_millio_forintot_egy_szegedi_ferfi","timestamp":"2019. január. 30. 09:11","title":"Uniós támogatásokra hivatkozva csalt ki 120 millió forintot egy szegedi férfi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6eb4d840-b3bc-483a-8bfc-dc33254b03a6","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A férfit nem kellett kimenteni a vízből, ő maga úszott ki a partra.","shortLead":"A férfit nem kellett kimenteni a vízből, ő maga úszott ki a partra.","id":"20190129_Megallt_kocsijaval_az_Arpad_hidon_majd_a_Dunaba_ugrott_egy_ferfi","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6eb4d840-b3bc-483a-8bfc-dc33254b03a6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d415daa9-188d-4ea5-a974-4b6dd5fe7130","keywords":null,"link":"/itthon/20190129_Megallt_kocsijaval_az_Arpad_hidon_majd_a_Dunaba_ugrott_egy_ferfi","timestamp":"2019. január. 29. 12:46","title":"Megállt kocsijával az Árpád hídon, majd a Dunába ugrott egy férfi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"919efec3-3d5e-425f-90dd-def988acf7e9","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az elmúlt 115 ezer évben nem voltak ilyen melegek a nyarak az Északi-sarkvidéken egy új kutatás szerint.","shortLead":"Az elmúlt 115 ezer évben nem voltak ilyen melegek a nyarak az Északi-sarkvidéken egy új kutatás szerint.","id":"20190129_eszaki_sarkvidek_globalis_felmelegedes_klimavaltozas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=919efec3-3d5e-425f-90dd-def988acf7e9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d525552b-91bd-4137-9563-cbe84b6989d4","keywords":null,"link":"/tudomany/20190129_eszaki_sarkvidek_globalis_felmelegedes_klimavaltozas","timestamp":"2019. január. 29. 13:03","title":"Kétszer olyan gyorsan melegszik az Északi-sarkvidék, mint a világ többi része","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"07c72eb9-9205-4354-8dac-bacec755a03b","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Marihuánában utaztak, a rendőrök közbeléptek. ","shortLead":"Marihuánában utaztak, a rendőrök közbeléptek. ","id":"20190130_Kulfoldi_drogdilereket_fogtak_el_Budapesten","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=07c72eb9-9205-4354-8dac-bacec755a03b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f173d2fa-a53f-4808-96fb-9d1a76d56358","keywords":null,"link":"/itthon/20190130_Kulfoldi_drogdilereket_fogtak_el_Budapesten","timestamp":"2019. január. 30. 08:28","title":"Külföldi drogdílereket fogtak el Budapesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"095214e9-2e7f-4783-ac6f-7575db6f3a18","c_author":"Kovács Gábor","category":"elet","description":"Nem, most nem arról lesz szó, hogy „gyere ki, ha mersz”. Bár az efféle virtuskodásnak a legrégebbi a hagyománya… Van sok jóval békésebb, már-már elfeledett mulatság is, amiben összemérik magukat a sörissza kocsmajárók.\r

\r

","shortLead":"Nem, most nem arról lesz szó, hogy „gyere ki, ha mersz”. Bár az efféle virtuskodásnak a legrégebbi a hagyománya… Van...","id":"20190129_Kocsmai_jatekok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=095214e9-2e7f-4783-ac6f-7575db6f3a18&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e2b4e88f-a58d-4fae-839a-99e2bb14f155","keywords":null,"link":"/elet/20190129_Kocsmai_jatekok","timestamp":"2019. január. 29. 20:01","title":"Kocsmai játékok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5b6618e8-dc1f-4afd-a6d6-b08167710df6","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Egy utahi síparadicsomban történt a baleset.","shortLead":"Egy utahi síparadicsomban történt a baleset.","id":"20190130_Cserbenhagyasos_gazolas_milliokra_perlik_Gwyneth_Paltrowt","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5b6618e8-dc1f-4afd-a6d6-b08167710df6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fa048fcd-f709-41c4-9991-e9fa12f737d3","keywords":null,"link":"/kultura/20190130_Cserbenhagyasos_gazolas_milliokra_perlik_Gwyneth_Paltrowt","timestamp":"2019. január. 30. 09:49","title":"Cserbenhagyásos gázolás: milliókra perlik Gwyneth Paltrow-t","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]