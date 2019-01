Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"4ee9acb0-ddbc-41d0-aaf0-780a2be1118f","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A kormány befagyasztotta a közfoglalkoztatottak bérét, közben pedig nem segít a közmunkában ragadt ezreknek.","shortLead":"A kormány befagyasztotta a közfoglalkoztatottak bérét, közben pedig nem segít a közmunkában ragadt ezreknek.","id":"20190124_Ehezhet_aki_nem_kepes_kitorni_a_kozmunkabol","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4ee9acb0-ddbc-41d0-aaf0-780a2be1118f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c1c1cd0c-92d5-40c5-87f1-f0d19c719b10","keywords":null,"link":"/kkv/20190124_Ehezhet_aki_nem_kepes_kitorni_a_kozmunkabol","timestamp":"2019. január. 24. 16:25","title":"Éhezhet, aki nem képes kitörni a közmunkából","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"760a6ec2-28e9-40ac-9589-8c3ebe271130","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy Wall Street-i szakértő szerint az Apple saját magát hozza nehéz helyzetbe azzal, hogy olcsóbbnak mondott iPhone-ját igazából drágán adja. Ha viszont lejjebb faragnának az árakon, az valószínűleg nagyot dobna az eladási mutatókon.","shortLead":"Egy Wall Street-i szakértő szerint az Apple saját magát hozza nehéz helyzetbe azzal, hogy olcsóbbnak mondott iPhone-ját...","id":"20190123_iphone_xr_arak_olcsobb_iphone_daniel_ives_elemzo_kina","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=760a6ec2-28e9-40ac-9589-8c3ebe271130&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ac33e129-2e78-4407-a4fc-82ba700406f3","keywords":null,"link":"/tudomany/20190123_iphone_xr_arak_olcsobb_iphone_daniel_ives_elemzo_kina","timestamp":"2019. január. 23. 11:03","title":"Le kellene már értékelni az iPhone-okat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1b67ebdd-c6cc-48df-a516-d43d88a33eff","c_author":"Balogh Csaba","category":"tudomany","description":"A három héttel ezelőtti kínai világpremier után kedden a nyugati világba is elhúzta új csúcskészülékét a Huaweitől egyre inkább függetlenedni kívánó Honor. A View20 párizsi bemutatóján derült fény a vitathatatlan fegyvertényre, ami nem is a lyuk, mint inkább az ár.","shortLead":"A három héttel ezelőtti kínai világpremier után kedden a nyugati világba is elhúzta új csúcskészülékét a Huaweitől...","id":"20190122_honor_view20_v20_magyar_ar_vasarlas_parizsi_bemutato","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1b67ebdd-c6cc-48df-a516-d43d88a33eff&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"54faffc4-10b3-4f43-855d-6fd82ea029dd","keywords":null,"link":"/tudomany/20190122_honor_view20_v20_magyar_ar_vasarlas_parizsi_bemutato","timestamp":"2019. január. 22. 20:13","title":"Ledobták az árbombát: 20-120 ezerrel olcsóbb a Huawei-nagyágyúknál a Honor új telefonja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8a08b8ba-0f4c-4193-a2a3-03e619a1955b","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"kultura","description":"Ügyvédje szerint be fogja perelni a vádaskodó nőt rágalmazás miatt.","shortLead":"Ügyvédje szerint be fogja perelni a vádaskodó nőt rágalmazás miatt.","id":"20190123_Szabadon_engedtek_a_nemi_eroszakkal_vadolt_Chris_Brownt","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8a08b8ba-0f4c-4193-a2a3-03e619a1955b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7dfe9036-3277-4449-a4c9-affb769608ca","keywords":null,"link":"/kultura/20190123_Szabadon_engedtek_a_nemi_eroszakkal_vadolt_Chris_Brownt","timestamp":"2019. január. 23. 05:24","title":"Szabadon engedték a nemi erőszakkal vádolt Chris Brownt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f98f6e28-5cd1-4d7a-add9-a2ea06439665","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az utasításról szóló levelet az Index szerezte meg, ez alapján számoltak be arról, mit kért az intézményvezetőktől a belügyminiszter.","shortLead":"Az utasításról szóló levelet az Index szerezte meg, ez alapján számoltak be arról, mit kért az intézményvezetőktől...","id":"20190124_Pinter_Sandor_kisokost_kuldott_a_belugyi_intezmenyvezetoknek_mit_csinaljanak_ha_ellenzeki_kepviselok_bukkannanak_fel","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f98f6e28-5cd1-4d7a-add9-a2ea06439665&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"28d2c7ea-8d7d-4b97-a9ee-6348e1320421","keywords":null,"link":"/itthon/20190124_Pinter_Sandor_kisokost_kuldott_a_belugyi_intezmenyvezetoknek_mit_csinaljanak_ha_ellenzeki_kepviselok_bukkannanak_fel","timestamp":"2019. január. 24. 14:15","title":"Pintér Sándor kisokost küldött a belügyi intézményvezetőknek, mit csináljanak, ha ellenzéki képviselők bukkannának fel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fa667450-d87b-4a35-99e9-d323e3f5296f","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A bajorországi Eichstättban „Parkoló nők számára” feliratú parkolóhelyeket hoztak létre, miután 2016-ban egy nőt szexuálisan zaklattak egy parkolóban. Most egy férfi pert indított a város ellen, s azt állítja, a kivételezés a férfiak és a nők elleni diszkrimináció.","shortLead":"A bajorországi Eichstättban „Parkoló nők számára” feliratú parkolóhelyeket hoztak létre, miután 2016-ban egy nőt...","id":"20190123_Egy_nemet_ferfi_perel_mert_diszkriminacionak_tartja_a_csak_noknek_parkolokat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=fa667450-d87b-4a35-99e9-d323e3f5296f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5ccff41b-830d-475f-acf9-fdb716491b41","keywords":null,"link":"/vilag/20190123_Egy_nemet_ferfi_perel_mert_diszkriminacionak_tartja_a_csak_noknek_parkolokat","timestamp":"2019. január. 23. 12:54","title":"Egy német férfi perel, mert diszkriminációnak tartja a „csak nőknek” parkolókat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7aacfd4f-b8f7-4412-9659-32772fad7394","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Juan Guaidó, az ellenzéki többségű parlament elnöke egy Maduro elleni tüntetésen jelentette be: mostantól ő vezeti az országot. ","shortLead":"Juan Guaidó, az ellenzéki többségű parlament elnöke egy Maduro elleni tüntetésen jelentette be: mostantól ő vezeti...","id":"20190123_Kinevezte_magat_Venezuela_elnokenek_az_ellenzek_vezetoje","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7aacfd4f-b8f7-4412-9659-32772fad7394&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5aa28f3d-9da4-4c12-b8c1-380bb4f05f0d","keywords":null,"link":"/vilag/20190123_Kinevezte_magat_Venezuela_elnokenek_az_ellenzek_vezetoje","timestamp":"2019. január. 23. 19:28","title":"Amerika jelezte: elismerik Venezuela új, ellenzéki elnökét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fdfa4a73-2789-455b-9475-17aa3badd668","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Gigi Wu, a tajvani híresség szakadékba zuhant túrázás közben.","shortLead":"Gigi Wu, a tajvani híresség szakadékba zuhant túrázás közben.","id":"20190122_baleset_erte_halalra_fagyott_a_bikinis_turazo","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=fdfa4a73-2789-455b-9475-17aa3badd668&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"231ff347-5ad8-4bb1-9d48-8d824fb84527","keywords":null,"link":"/elet/20190122_baleset_erte_halalra_fagyott_a_bikinis_turazo","timestamp":"2019. január. 22. 18:03","title":"Baleset érte, halálra fagyott a bikinis túrázó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]