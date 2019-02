Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"20aa1cc6-3164-41e3-8ad9-c0a0b777413e","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Nicolas Maduro interjút adott, ebben kifejti, ő hajlana a tárgyalásra, vagy az előrehozott választásra is. Szerinte Trump meg akarja öletni, és az imperialistáknak az ország kőolajára fáj a foga.\r

\r

","shortLead":"Nicolas Maduro interjút adott, ebben kifejti, ő hajlana a tárgyalásra, vagy az előrehozott választásra is. Szerinte...","id":"20190130_A_venezuelai_elnok_szerint_Trump_meg_akarja_olni","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=20aa1cc6-3164-41e3-8ad9-c0a0b777413e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9c330383-7d01-4619-a7fa-e0729c8a48dd","keywords":null,"link":"/vilag/20190130_A_venezuelai_elnok_szerint_Trump_meg_akarja_olni","timestamp":"2019. január. 30. 20:06","title":"A venezuelai elnök szerint Trump meg akarja ölni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"18b24cbf-73b2-4d37-b12a-c640c400b343","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Bécsben konferenciát tartottak, ahol a közép-európai régió aktuális kihívásaira keresték a választ politikusok és vállalkozók. Itt díjazták Szanyit.","shortLead":"Bécsben konferenciát tartottak, ahol a közép-európai régió aktuális kihívásaira keresték a választ politikusok és...","id":"20190130_Osztrak_eletmudijat_kapott_Szanyi_Tibor","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=18b24cbf-73b2-4d37-b12a-c640c400b343&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e7678049-aedc-41ea-a337-0f2764c54f04","keywords":null,"link":"/itthon/20190130_Osztrak_eletmudijat_kapott_Szanyi_Tibor","timestamp":"2019. január. 30. 14:58","title":"Osztrák életműdíjat kapott Szanyi Tibor","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1320aaa7-2157-4c72-98ce-e383ef02bbee","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az incidens Kelet-Jeruzsálem és Ciszjordánia határán történt.","shortLead":"Az incidens Kelet-Jeruzsálem és Ciszjordánia határán történt.","id":"20190130_Kessel_tamadt_a_jarorokre_16_eves_palesztin_lany_agyonlottek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1320aaa7-2157-4c72-98ce-e383ef02bbee&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ffb5929c-63a0-4136-a5b1-2bded972f2e2","keywords":null,"link":"/vilag/20190130_Kessel_tamadt_a_jarorokre_16_eves_palesztin_lany_agyonlottek","timestamp":"2019. január. 30. 14:43","title":"Késsel támadt a járőrökre egy 16 éves palesztin lány, agyonlőtték","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"97c358ca-bd72-46e4-b251-4a1ac8e78790","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A játékvezető a kilencedik percben megállította a játékot. Az egész stadion állva tapsolta az eltűnt argentin támadót.","shortLead":"A játékvezető a kilencedik percben megállította a játékot. Az egész stadion állva tapsolta az eltűnt argentin támadót.","id":"20190131_emiliano_sala_nantes_cardiff_eltunt_focista_bucsu_francia_bajnoksag","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=97c358ca-bd72-46e4-b251-4a1ac8e78790&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0781e1ca-9a57-4340-b8ed-90861cb2e869","keywords":null,"link":"/sport/20190131_emiliano_sala_nantes_cardiff_eltunt_focista_bucsu_francia_bajnoksag","timestamp":"2019. január. 31. 10:04","title":"Salát siratták a Nantes megszakított meccsén – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a01db31c-8068-469b-abf1-d18ee18bef89","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A buli májusban lesz, az Akváriumban. ","shortLead":"A buli májusban lesz, az Akváriumban. ","id":"20190130_Budapest_Fatboy_Slim_Akvarium_tavasz","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a01db31c-8068-469b-abf1-d18ee18bef89&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3b26c0ac-00dc-45d2-af59-ec9239174c39","keywords":null,"link":"/kultura/20190130_Budapest_Fatboy_Slim_Akvarium_tavasz","timestamp":"2019. január. 30. 17:37","title":"Budapestre jön Fatboy Slim","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3a00fc4b-4d64-407b-933e-1982ee4bfe6b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az Állami Számvevőszék az ellenzéki pártok kampányköltéseit vizsgálta, több pártnál is talált szabálytalanságot, a Jobbik és a DK is tiltott támogatást fogadott el. A Kutyapárt nem adott le megfelelő dokumentumokat, a pártot költségvetési csalás gyanújával jelentették fel az ügyészségen.","shortLead":"Az Állami Számvevőszék az ellenzéki pártok kampányköltéseit vizsgálta, több pártnál is talált szabálytalanságot...","id":"20190131_kutyapart_ASZ_jobbik_dk_ellenorzes_kampanykoltes","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3a00fc4b-4d64-407b-933e-1982ee4bfe6b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bbf0c8f4-c592-418b-b4a0-ca40a37fd244","keywords":null,"link":"/itthon/20190131_kutyapart_ASZ_jobbik_dk_ellenorzes_kampanykoltes","timestamp":"2019. január. 31. 16:50","title":"A Kutyapártot is költségvetési csalás gyanújával jelentette fel az ÁSZ, a Jobbik újabb százmilliós büntetést kap","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"40a29ded-fb80-4f8e-bbb1-510c7df87001","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20190201_Benko_Tibor_vagyonnyilatkozata_2019","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=40a29ded-fb80-4f8e-bbb1-510c7df87001&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6760f751-21a1-43fd-a9ea-66b9e965d24b","keywords":null,"link":"/itthon/20190201_Benko_Tibor_vagyonnyilatkozata_2019","timestamp":"2019. február. 01. 01:45","title":"Benkő Tibornál egymillióval több készpénz van, mint fél éve","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9431b997-2b58-471f-850e-8423e3c57bdc","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"sport","description":"A kézilabdázó két évvel meghosszabbította szerződését a Győri Audi ETO KC női kézilabdaklubbal.","shortLead":"A kézilabdázó két évvel meghosszabbította szerződését a Győri Audi ETO KC női kézilabdaklubbal.","id":"20190130_gorbicz_anita_gyor_kezilabda","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9431b997-2b58-471f-850e-8423e3c57bdc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"33e34687-26e3-4e98-9ed9-0831ed5c89f7","keywords":null,"link":"/sport/20190130_gorbicz_anita_gyor_kezilabda","timestamp":"2019. január. 30. 14:42","title":"Döntött a jövőjéről Görbicz Anita","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]