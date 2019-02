Egy átlagosnak indult januári munkanapból hazatérve olvasónk furcsa levelet talált a postaládájában: a küldemény a Semmelweis Egyetemről (SE) érkezett a kétgyerekes Márta kisebbik fiának nevére, amiben leginkább az tűnt különösnek, hogy a címzett még csak 12 éves, így korából adódóan nem jár, nem felvételizett, és semmilyen egyéb kapcsolatban nem áll az egyetemmel.

A meglepetés nemhogy eloszlott volna, de még nőtt is a levél felbontása után: abban ugyanis arról tájékoztatta a fiút, Ádámot az egyetem gazdasági főigazgatóságának követeléskezelő osztálya, hogy nyilvántartásuk szerint 2018. december 31-én 380 ezer forintos tartozása áll fenn. Hogy miből ered a 12 éves tartozása, arra a levél nem tért ki, mindössze egy 2014-es, magyarázat nélküli dátum szerepelt az összeg mellett, illetve egy rövid indoklás, hogy az eltérésre az egyetem éves beszámolójának éppen zajló könyvvizsgálata során derült fény.

© Stiller Ákos

Az öt évvel korábbi dátum alapján az egyik családtagnak támadt egy halvány gyanúja, hogy a levél esetleg azzal állhat összefüggésben, amikor Ádám – még ovis korában – konduktorhoz járt a Pető Intézetbe. Az intézményt ugyanis 2017 nyarán átvette és azóta saját karaként működteti a Semmelweis Egyetem. Ez azonban csak a feladóra nyújtott magyarázatot, a tartozásra nem, a terápia havi 20 ezer forintos díját ugyanis mindig pontosan befizették, és a dátum sem stimmelt igazán, mert a fiú nem 2014-ben, hanem 2012/13-ban járt fejlesztésre. Mindenesetre ezen kívül semmilyen más kapcsolatot nem találtak a család (pláne a fiú) és az egyetem között.

A sejtés – valamennyire legalábbis – jó nyomnak bizonyult, az értesítőn szereplő telefonszámon azonban csak annyit tudott mondani a követeléskezelő osztály ügyintézője, hogy valóban Pető intézetes tartozásról van szó, ám azt, hogy miből ered, már nem tudta megmondani, mert állítása szerint az intézet 2017-es beolvadáskor csak listákat és táblázatokat kaptak az ottani pénzügyi osztálytól, az ezekhez tartozó bizonylatokat, és más iratanyagot nem. A 2017-nél korábbi befizetéseket így sem bankszámlakivonatok, sem más igazolások alapján nem tudják visszakeresni, ezért azt mondta, forduljanak a Pető András Kar pénzügyeseihez. A munkatárs még azt is hozzátette, hogy a kiküldött egyenlegek miatt hozzájuk érkező napi nagyjából 80 telefon kilencven százaléka a Pető Intézet ügyfeleitől jövő reklamáció, szóval szerinte

ott van valami nagy gubanc

és így a megoldást is ott kell keresni.

Nem jutottak sokkal messzebb Mártáék az egykori Pető Intézetnél sem: a pénzügyi osztály illetékese együttérzéssel vegyes tanácstalansággal fogadta a panaszt, majd visszamutogatott az egyetemre: állítása szerint a beolvadáskor mindent átadtak az átvevő intézménynek, az egyetem – immár a Pető Kar adatait is tartalmazó – elektronikus nyilvántartásához pedig nem is férnek hozzá.

Az ügyintéző később azért elismerte, hogy korábban „valóban nagy volt a fejetlenség és a fluktuáció” az intézetnél, majd búcsúzóul azzal „vigasztalták” Mártát, hogy nincs egyedül a panaszával, mert többen is telefonáltak már az elmúlt napokban hasonló tartozások ügyben, de nekik is csak annyit tudtak mondani, hogy talán a korábbi könyvelésbe csúszhatott egy kicsi hiba.

Kicsi?? Azt még megérteném, hogy egy-egy hónap befizetését esetleg nem könyvelték le rendesen, vagy elkavarodott róla a bizonylat, na de az összesről???

– fejtegette értetlenségét a hvg.hu-nak Márta, aki annak idején nagyjából másfél évig hordta Ádámot a kezelésekre, számításai szerint tehát a tartozás összege nagyjából megfelelt a tizennyolcszor havi húszezer forintos díjnak. A Pető Kar pénzügyeseitől végül kapott egy halvány ígéretet, hogy a még rendelkezésükre álló papírbizonylatok alapján megpróbálják kibogozni neki, hogy miből ered az adóssága.

© Stiller Ákos

A – relatíve – jó hírrel végül néhány óra múlva hívták fel: nem kell semmit fizetnie, és tekintse egyúttal tárgytalannak is a levelet, mert nem is nekik szól, hanem egy másik, hasonló vezetéknevű Ádámnak akarták küldeni.

Mivel Márta esete a Semmelweis Egyetem és a Pető András Kar pénzügyesei szerint sem egyedi, megkerestük az egyetemet is, hogy vajon mi okozza a káoszt a Pető Kar könyvelésében, hogyhogy nem derültek ki az eltérések az intézmény 2017-es átvételkor, és mi lehet a megoldás a nagy számban fennálló félrekönyvelésekre. Az egyetem kommunikációs osztálya az alábbi választ adta a kérdésekre:

A Semmelweis Egyetem Pető András Kar az elmúlt két évben, 2017 óta, két alkalommal is váltott informatikai gazdálkodási rendszert, először még önálló főiskolaként, néhány hónappal az intézménybe történő integrálódása előtt, majd 2018 első negyedévében, amikor a Semmelweis Egyetem informatikai gazdasági rendszerébe véglegesen beolvadt a kar. A vevői adatállomány többszöri átvezetése közben történt technikai hiba miatt az egyetemnek a korábbiaknál több egyeztetést igénylő tétele keletkezett a 2018-as gazdasági év zárásakor.

Az egyetem válaszában egyúttal elnézést is kér a kellemetlenségekért az érintettektől, hangsúlyozva, hogy a kiküldött egyenlegközlő értesítők nem fizetési felszólítások, hanem az egyeztetési folyamat részei. Az intézmény Gazdasági Főigazgatósága a következő hetekben levélben tájékoztatja az érintett ügyfeleket arról, hogy munkaidőben mely telefonszámon, illetve e-mail-címen tisztázhatják az egyenlegértesítőn szereplő összeg helytállóságát.

Nem először

A mozgássérült gyerekek speciális oktatását végző, világhírű Pető Intézet gazdálkodási furcsaságaira egy 2012-es vizsgálat mutatott rá először. Az intézmény 2013-ra csődközelbe is került, amiben az időközben lezajlott fenntartó- és működési formaváltás is szerepet játszhatott: a korábbi fenntartó Nemzetközi Pető Közalapítványtól egy állami tulajdonban lévő kft. vette át a működtetést, amivel az intézmény elesett az 1 százalékos személyijövedelemadó-felajánlásoktól.

© Stiller Ákos

A félmilliárdos mínusszal küzdő intézet nehéz helyzetéről 2013 augusztusában az Index írt cikket, amelynek megjelenése után pár órával Balog Zoltán akkori emberi erőforrás miniszter egy közleményben az intézmény állami támogatásának emeléséről adott hírt. Csak később derült ki, hogy nincs szó emelésről, hanem a közleményben félreérthetően lebontva adták meg az intézetnek amúgy is járó összegeket. A párbeszédes Szabó Tímea ezután költségvetési módosítójavaslatot nyújtott be, amely 500 millió forinttal kiegészítette volna az intézetnek egyébként is járó támogatást, a Fidesz azonban leszavazta a javaslatot, majd akkor is, amikor a képviselő másodszor is benyújtotta azt.

2013 novemberében a kormány végül az államosításban látta meg a pénzügyi válság megoldásának garanciáját, a parlament 2014. július 4-én meg is szavazta az intézet állami fenntartásba vételét. A Nemzetközi Pető András Közhasznú Nonprofit Kft. és az általa fenntartott Mozgássérültek Pető András Nevelőképző és Nevelőintézete szeptember 1-jétől Pető András Főiskolaként folytatta a működést, a korábbi rektort pedig Orbán Viktor felmentette a tisztségéből. A botrányok az átalakítás után sem kerülték el az intézményt, amely 2017 augusztusában a Semmelweis Egyetembe integrálódott és azóta annak Pető András Karaként működik.

A cikkben szereplő képek illusztrációk.