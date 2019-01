Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"cbbd016b-fe35-4a74-980c-1b03565419a9","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Mindezt vezetés közben.","shortLead":"Mindezt vezetés közben.","id":"20190131_Kihajolt_a_kocsi_ablakan_majd_PETpalackkal_arcon_utotte_a_masik_sofort","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=cbbd016b-fe35-4a74-980c-1b03565419a9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2354cb60-b887-40cb-a7dc-f1bb9cff55a9","keywords":null,"link":"/cegauto/20190131_Kihajolt_a_kocsi_ablakan_majd_PETpalackkal_arcon_utotte_a_masik_sofort","timestamp":"2019. január. 31. 12:46","title":"Kihajolt a kocsi ablakán, majd PET-palackkal arcon ütötte a másik sofőrt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7aacfd4f-b8f7-4412-9659-32772fad7394","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Elismerte Venezuela ideiglenes államfőjeként Juan Guaidót, az ellenzéki többségű törvényhozás elnökét csütörtökön az Európai Parlament (EP).","shortLead":"Elismerte Venezuela ideiglenes államfőjeként Juan Guaidót, az ellenzéki többségű törvényhozás elnökét csütörtökön...","id":"20190131_Az_Europai_Parlament_is_elfogadta_Guaidot_Venezuela_ideiglenes_elnokekent","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7aacfd4f-b8f7-4412-9659-32772fad7394&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"588ffdce-5af5-4ea8-abd0-23a1b67c605c","keywords":null,"link":"/vilag/20190131_Az_Europai_Parlament_is_elfogadta_Guaidot_Venezuela_ideiglenes_elnokekent","timestamp":"2019. január. 31. 15:19","title":"Az Európai Parlament is elfogadta Guaidót Venezuela ideiglenes elnökeként","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1f4596f1-76f7-4609-ba42-7027a3387121","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag","description":"Nyolc bankot vádol kartellezéssel az Európai Bizottság.","shortLead":"Nyolc bankot vádol kartellezéssel az Európai Bizottság.","id":"20190131_Chatszobakban_egyeztethettek_titokban_nyolc_bank_uzletkotoi_a_strategiajukrol","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1f4596f1-76f7-4609-ba42-7027a3387121&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"115ba20f-5eb4-484b-ad7f-0ddd94de9f34","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190131_Chatszobakban_egyeztethettek_titokban_nyolc_bank_uzletkotoi_a_strategiajukrol","timestamp":"2019. január. 31. 19:03","title":"Chatszobákban egyeztethettek titokban nyolc bank üzletkötői a stratégiájukról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3e926921-f13f-4abb-ab87-277f7fb9dfbe","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A világon először egy Lenovo telefon használta ki azt a tudást, amit a Qualcomm Snapdragon 855 lapkakészlete nyújt. Ezt (no meg a tudásához képest igen baráti árát) a felhasználók is értékelték, pillanatok alatt elkapkodták a készülék első készletét.","shortLead":"A világon először egy Lenovo telefon használta ki azt a tudást, amit a Qualcomm Snapdragon 855 lapkakészlete nyújt. Ezt...","id":"20190130_lenovo_z5_progt_32_villamertekesites","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3e926921-f13f-4abb-ab87-277f7fb9dfbe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a6be1d56-e9be-4b03-bd4d-32fff80cb742","keywords":null,"link":"/tudomany/20190130_lenovo_z5_progt_32_villamertekesites","timestamp":"2019. január. 30. 10:03","title":"32 mp alatt elfogyott az a telefonszállítmány, amire a legbüszkébb most a Lenovo","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d930d52e-16a1-4ddf-9492-72c34b4982d1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A KDNP elnök vagyonnyilatkozata alig változott, csak a miniszteri fizetése nőtt. Ajándék vadászatokat ezúttal sem vallott be, de már korábban azt mondta, hogy ezek nem függenek össze képviselői posztjával, ezért nem kell beleírni a bevallásába.","shortLead":"A KDNP elnök vagyonnyilatkozata alig változott, csak a miniszteri fizetése nőtt. Ajándék vadászatokat ezúttal sem...","id":"20190201_semjen_zsolt_vagyonnyilatkozat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d930d52e-16a1-4ddf-9492-72c34b4982d1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1377ec5c-47e1-4e57-8219-c307fddefada","keywords":null,"link":"/itthon/20190201_semjen_zsolt_vagyonnyilatkozat","timestamp":"2019. február. 01. 01:09","title":"Semjén Zsolt most sem vallott be értékes vadászatot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7a13efc1-1f95-4f6c-aaae-1e219f66d5c9","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A férfi ellen hasonló jellegű bűncselekmények miatt már több büntetőeljárás folyik.","shortLead":"A férfi ellen hasonló jellegű bűncselekmények miatt már több büntetőeljárás folyik.","id":"20190130_Unios_tamogatasokra_hivatkozva_csalt_ki_120_millio_forintot_egy_szegedi_ferfi","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7a13efc1-1f95-4f6c-aaae-1e219f66d5c9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e069dfb2-a8f9-4bc6-9fae-a45632e56b87","keywords":null,"link":"/itthon/20190130_Unios_tamogatasokra_hivatkozva_csalt_ki_120_millio_forintot_egy_szegedi_ferfi","timestamp":"2019. január. 30. 09:11","title":"Uniós támogatásokra hivatkozva csalt ki 120 millió forintot egy szegedi férfi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9d15ccfb-5e18-432b-8490-79ba151e4b84","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Mivel lapunk előre megtudta múlt év végén, hogy Ungár Péter vagyonkezelőre bízza a családja érdekeltségébe tartozó ingatlancégben meglévő részvénycsomagját, az LMP-s képviselő vagyonnyilatkozata nem okozott meglepetést. Az ingatlanbefektető cég részvényei így kikerültek a vagyonnyilatkozatából, viszont még egy vidéki lapba vásárolt be. Leadott bevallását engedélyével már az éjféli határidő előtt közöljük.","shortLead":"Mivel lapunk előre megtudta múlt év végén, hogy Ungár Péter vagyonkezelőre bízza a családja érdekeltségébe tartozó...","id":"20190131_Ungar_Peter_vagyonnyilatkozat_2019","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9d15ccfb-5e18-432b-8490-79ba151e4b84&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1512337f-957c-46fc-8c8f-49116d20a160","keywords":null,"link":"/itthon/20190131_Ungar_Peter_vagyonnyilatkozat_2019","timestamp":"2019. január. 31. 13:52","title":"Itt az első vagyonnyilatkozat: Ungár Péter megszabadult részvényeitől","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2147e735-e3d6-4ac2-857f-621ae9c4f26e","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"Úgy tűnik, árthat a „két fél egy egész” mítosz.","shortLead":"Úgy tűnik, árthat a „két fél egy egész” mítosz.","id":"20190130_A_lelkitarsak_nem_veszekednek__vagy_megis","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2147e735-e3d6-4ac2-857f-621ae9c4f26e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a41e18b3-983e-49f2-953d-334b65e7ef5f","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20190130_A_lelkitarsak_nem_veszekednek__vagy_megis","timestamp":"2019. január. 30. 13:15","title":"A lelkitársak nem veszekednek – vagy mégis?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]