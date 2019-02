Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"55b3faab-6ff8-4dd4-8fa1-b85d8167cc2b","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto.kozlekedes","description":"Ezek a járművek sem mai darabok, húszéves lassan a legfiatalabb is.","shortLead":"Ezek a járművek sem mai darabok, húszéves lassan a legfiatalabb is.","id":"20190206_ikarus_busz_c56_tuz_mecsek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=55b3faab-6ff8-4dd4-8fa1-b85d8167cc2b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b8383128-847c-4ead-82dd-00e6afd8eeee","keywords":null,"link":"/cegauto.kozlekedes/20190206_ikarus_busz_c56_tuz_mecsek","timestamp":"2019. február. 06. 11:12","title":"Fotók: kigyulladt egy régi helyközi Ikarus a mecseki szerpentinen ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"281faa6b-b461-4f9c-93a5-a49394ecb895","c_author":"Sztojcsev Iván","category":"gazdasag","description":"Az egykori Simicska-cégek jelentős része Mészáros Lőrinc közelébe került, a médiabirodalom koncentrációja akkora, amilyenről Simicska csak álmodni mert, Mészáros vagyona pedig ma több, mint ötször akkora, mint Simicskáé volt a csúcson. Ide jutottunk négy év alatt.","shortLead":"Az egykori Simicska-cégek jelentős része Mészáros Lőrinc közelébe került, a médiabirodalom koncentrációja akkora...","id":"20190206_Negy_evvel_a_Gnap_utan__csak_az_oligarchakat_csereltek_le_vagy_valtozott_mas_is","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=281faa6b-b461-4f9c-93a5-a49394ecb895&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bbd65e98-a355-403e-b04d-08124ae90d53","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190206_Negy_evvel_a_Gnap_utan__csak_az_oligarchakat_csereltek_le_vagy_valtozott_mas_is","timestamp":"2019. február. 06. 10:40","title":"Négy évvel a G-nap után - az oligarchákat cserélték le, vagy változott más is?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"22774fc2-e6f0-425e-b4ba-5a66e511a5da","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Stresszes napjai vannak Elon Musknak, hiszen két igen nehéz és fontos projektet is sikerrel kell teljesítenie. Hogy mekkora nyomás nehezedik rá, azt egy befektetőkkel zajló “beszélgetés” is jól jellemzi.","shortLead":"Stresszes napjai vannak Elon Musknak, hiszen két igen nehéz és fontos projektet is sikerrel kell teljesítenie...","id":"20190205_elon_musk_spacex_starship_csillaghajo_mars_utazas_starlink_internet_halozat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=22774fc2-e6f0-425e-b4ba-5a66e511a5da&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a4cd1f2b-193a-4772-a7cd-6ecee9205efc","keywords":null,"link":"/tudomany/20190205_elon_musk_spacex_starship_csillaghajo_mars_utazas_starlink_internet_halozat","timestamp":"2019. február. 05. 10:33","title":"Elon Musk még soha nem volt olyan feszült, mint mostanság","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"05525702-8581-4cc5-b700-9fccee846cda","c_author":"Gerő András","category":"velemeny","description":"Sokadik forduló Füst Milán ügyében.","shortLead":"Sokadik forduló Füst Milán ügyében.","id":"20190204_Gero_Andras_Ervek_helyett_gyalazkodas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=05525702-8581-4cc5-b700-9fccee846cda&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"22fefbf1-7d26-40fd-8396-0dd808563030","keywords":null,"link":"/velemeny/20190204_Gero_Andras_Ervek_helyett_gyalazkodas","timestamp":"2019. február. 04. 17:30","title":"Gerő András: Érvek helyett gyalázkodás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"10ccff62-bc6c-40be-9a4d-214a34c9cff5","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A felvétel 1996-ban készült, az énekest három órán keresztül faggatták a nyomozók a New York-i Four Seasons Hotelben, miután Neverland nevű birtokának öt korábbi munkavállalója is beperelte őt jogtalan elbocsátás miatt.","shortLead":"A felvétel 1996-ban készült, az énekest három órán keresztül faggatták a nyomozók a New York-i Four Seasons Hotelben...","id":"20190205_Michael_Jackson_pedofilia_vadak_szembesites_video","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=10ccff62-bc6c-40be-9a4d-214a34c9cff5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"54487f66-70bf-4882-ace8-3834d91d9fe9","keywords":null,"link":"/elet/20190205_Michael_Jackson_pedofilia_vadak_szembesites_video","timestamp":"2019. február. 05. 12:59","title":"Előkerült egy videó, amelyen szembesítik Michael Jacksont a pedofília vádjával","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2e26f6ad-9ad5-4fd2-93a4-ca041dbf26e5","c_author":"Varga Ferenc","category":"elet","description":"A Teljesen idegenek szerény kis filmnek indult, de nagyon gyorsan világszenzáció lett. Az olasz eredeti rendezőjével, Paolo Genovesével, és a BÚÉK című magyar verziót jegyző Goda Krisztinával beszélgettünk erről a meghökkentő kulturális jelenségről. Genovese mesélt arról, melyik volt a kedvence a tizenhat külföldi feldolgozás közül, mi a baja a magyar verzió befejezésével, és melyik magyar színész alakítását szerette a legjobban.","shortLead":"A Teljesen idegenek szerény kis filmnek indult, de nagyon gyorsan világszenzáció lett. Az olasz eredeti rendezőjével...","id":"20190204_Teljesen_idegenek_BUEK_Goda_Krisztina_Paolo_Genovese_interju","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2e26f6ad-9ad5-4fd2-93a4-ca041dbf26e5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"db40a6a4-2a7e-4722-98a9-449de9637cf8","keywords":null,"link":"/elet/20190204_Teljesen_idegenek_BUEK_Goda_Krisztina_Paolo_Genovese_interju","timestamp":"2019. február. 04. 20:00","title":"A párok boldogan mennek haza, de mi tudjuk a titkaikat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0ab34d50-42a7-433d-aa93-abc2b7cb922e","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A Médiatanács nem hosszabbította meg a hét éves médiaszolgáltatási jogosultságát.","shortLead":"A Médiatanács nem hosszabbította meg a hét éves médiaszolgáltatási jogosultságát.","id":"20190204_Hivatalos_megszunik_a_Music_FM_a_munkatarsak_a_Facebookon_bucsuznak","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0ab34d50-42a7-433d-aa93-abc2b7cb922e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a360bfb1-d79c-4ed8-903e-382f822d72bc","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190204_Hivatalos_megszunik_a_Music_FM_a_munkatarsak_a_Facebookon_bucsuznak","timestamp":"2019. február. 04. 17:26","title":"Hivatalos: megszűnik a Music FM, a munkatársak a Facebookon búcsúznak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0ee35716-acbe-41d3-9a28-2c5b0e9cf3a0","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Egy egészségbiztosítási pályázatban vázolták föl, hány alkalmazottra kötnék meg a csomagot évente.","shortLead":"Egy egészségbiztosítási pályázatban vázolták föl, hány alkalmazottra kötnék meg a csomagot évente.","id":"20190204_Kiderult_hanyan_fognak_a_paksi_eromuben_dolgozni_2022ig","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0ee35716-acbe-41d3-9a28-2c5b0e9cf3a0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"82b939ec-7c0e-448e-91dd-7ce86165d51f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190204_Kiderult_hanyan_fognak_a_paksi_eromuben_dolgozni_2022ig","timestamp":"2019. február. 04. 14:38","title":"Kiderült, hányan fognak a paksi erőműben dolgozni 2022-ig","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]