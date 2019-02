Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"c40e572e-99ff-4215-8fc7-d5ebdec0b188","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A visszahívás a Hill’s Pet Nutrition termékére vonatkozik.","shortLead":"A visszahívás a Hill’s Pet Nutrition termékére vonatkozik.","id":"20190205_Visszahivnak_egy_kutyaeledelt_mert_tul_sok_benne_a_Dvitamin","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c40e572e-99ff-4215-8fc7-d5ebdec0b188&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6fa79636-d4f1-4f63-a3eb-7315c352136b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190205_Visszahivnak_egy_kutyaeledelt_mert_tul_sok_benne_a_Dvitamin","timestamp":"2019. február. 05. 21:59","title":"Visszahívnak egy kutyaeledelt, mert túl sok benne a D-vitamin","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d180e137-2ecb-4033-9c16-ebaec44a7715","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Nem aprózta el: életveszélyesen fenyegette meg.","shortLead":"Nem aprózta el: életveszélyesen fenyegette meg.","id":"20190205_A_koszovoi_kulugyminiszter_megfenyegette_szerb_kollegajat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d180e137-2ecb-4033-9c16-ebaec44a7715&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6e1ddf59-016b-429e-914d-4fb63e51be57","keywords":null,"link":"/vilag/20190205_A_koszovoi_kulugyminiszter_megfenyegette_szerb_kollegajat","timestamp":"2019. február. 05. 08:46","title":"A koszovói külügyminiszter megfenyegette szerb kollégáját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"41587e4d-7248-403e-827c-ec40c4ee3427","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A hatvani Bosch-gyár szakszervezete azzal büszkélkedik, hogy a cégvezetés szinte minden követelésüket elfogadta.","shortLead":"A hatvani Bosch-gyár szakszervezete azzal büszkélkedik, hogy a cégvezetés szinte minden követelésüket elfogadta.","id":"20190206_Hatott_az_Audisztrajk_peldaja_a_Bosch_hatvani_gyaraban_is","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=41587e4d-7248-403e-827c-ec40c4ee3427&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"982d8d18-992f-40ef-a2f8-cb520df8dd4a","keywords":null,"link":"/kkv/20190206_Hatott_az_Audisztrajk_peldaja_a_Bosch_hatvani_gyaraban_is","timestamp":"2019. február. 06. 08:43","title":"Hatott az Audi-sztrájk példája a Bosch hatvani gyárában is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9f512efc-0f90-49bc-aea9-83ed2ec73023","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Világszerte több országban, köztük Magyarországon is különleges, keleti hangulatban feldíszített logót láthatnak a Google kereső látogatói a Holdújév 2019 alkalmából. Ma indul a disznó éve.","shortLead":"Világszerte több országban, köztük Magyarországon is különleges, keleti hangulatban feldíszített logót láthatnak...","id":"20190205_holdujev_2019","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9f512efc-0f90-49bc-aea9-83ed2ec73023&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"60ae735b-7fdf-461a-92f5-3365fd90ed21","keywords":null,"link":"/tudomany/20190205_holdujev_2019","timestamp":"2019. február. 05. 07:49","title":"Miért van ma ez a disznó a Google főoldalán? Mi az a Holdújév 2019?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d227c837-827f-443e-b65b-17ab193ff71c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Pécs térségében döntött úgy a személyzet, hogy megszakítják az utat. ","shortLead":"Pécs térségében döntött úgy a személyzet, hogy megszakítják az utat. ","id":"20190205_Rosszul_lett_egy_utas_Budapesten_szallt_le_a_Lufthansa_muncheni_jarata","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d227c837-827f-443e-b65b-17ab193ff71c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0b220724-f5d8-4085-8015-c4fba295424a","keywords":null,"link":"/itthon/20190205_Rosszul_lett_egy_utas_Budapesten_szallt_le_a_Lufthansa_muncheni_jarata","timestamp":"2019. február. 05. 14:50","title":"Rosszul lett egy utas, Budapesten szállt le a Lufthansa müncheni járata","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a22c2480-af53-4cab-bc75-b7c324cd2dde","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Melyik sztárt szúrja ki rajta a leghamarabb?","shortLead":"Melyik sztárt szúrja ki rajta a leghamarabb?","id":"20190205_Csoportkep_foto_Oscar_jeloltek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a22c2480-af53-4cab-bc75-b7c324cd2dde&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a5172078-5fd6-4ec7-b44e-f91fba17ae3e","keywords":null,"link":"/kultura/20190205_Csoportkep_foto_Oscar_jeloltek","timestamp":"2019. február. 05. 10:19","title":"Ez ám a csoportkép: összejöttek egy fotóra az Oscar-jelöltek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dab77ff2-67ed-4cf2-a3ae-07d7b20dbf9a","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az Athenaeum Kiadó Emily M. Danforth Cameron Post rossz nevelése c. könyvét postázta, illetve egy levelet. A csomagot Trombitás Kristóf, Szőnyi Szilárd és Hodász András kapják meg.","shortLead":"Az Athenaeum Kiadó Emily M. Danforth Cameron Post rossz nevelése c. könyvét postázta, illetve egy levelet. A csomagot...","id":"20190206_Konyvet_es_levelet_kuldott_egy_kiado_a_melegek_kigyogyitasarol_szolo_kozteves_musor_vendegeinek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=dab77ff2-67ed-4cf2-a3ae-07d7b20dbf9a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"85b5fb9d-2734-40fa-b60e-29cfa1badf49","keywords":null,"link":"/elet/20190206_Konyvet_es_levelet_kuldott_egy_kiado_a_melegek_kigyogyitasarol_szolo_kozteves_musor_vendegeinek","timestamp":"2019. február. 06. 12:33","title":"Könyvet és levelet küldött egy kiadó a melegek „kigyógyításáról” szóló köztévés műsor vendégeinek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"462a9e36-0128-4633-805e-baa401211efa","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A koncepcióvideók célja nem az, hogy egyértelműsítsék, milyen is lesz egy-egy új eszköz, sokkal inkább az, hogy megmutassák: akár így is kinézhetne.","shortLead":"A koncepcióvideók célja nem az, hogy egyértelműsítsék, milyen is lesz egy-egy új eszköz, sokkal inkább az...","id":"20190205_conceptsiphone_koncepciovideo_apple_iphone_2019","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=462a9e36-0128-4633-805e-baa401211efa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"df3ef414-0b1a-4bb5-adfd-993311f23599","keywords":null,"link":"/tudomany/20190205_conceptsiphone_koncepciovideo_apple_iphone_2019","timestamp":"2019. február. 05. 17:03","title":"Megvenné, ha ilyen lenne? Látványos koncepcióvideó a 2019-es iPhone-ról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]