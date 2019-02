Hétvégén és ünnepnapokon is dolgoznia kell, ha a helyzet úgy hozza – ezzel indokolta a hvg.hu-nak Aradszki András KDNP-s politikus, hogy miért kap az asszisztense 1,2-1,6 milliós, vagy akár 2,6 milliós fizetést, amely a 199 parlamenti képviselő közül toronymagasan a legmagasabb. A kiugró bérezést a frakció vezetése sem nézte jó szemmel, pláne, hogy más képviselők többször ekkora választókörzetet visznek, harmadennyit kereső asszisztensekkel.

November közepén írtunk először a parlament álomfoglalkoztatója címére érdemes KDNP-s Aradszki Andrásról, aki az összes képviselő közül messze a legmagasabb, 1,63 millió forintos fizetésért alkalmazza két munkatársa egyikét. (A másikkal sokkal mostohábban bánik, ő csak 150 ezret keres).

A politikus asszisztense akkori (októberi bérszámfejtésen alapuló) adataink alapján több pénzt vihetett haza nemcsak a kormánypárti frakciók vezető beosztású munkatársainál, de az államtitkároknál, sőt még a miniszterelnöknél is. Aradszki András azonban nem volt hajlandó elárulni, hogy milyen munkát végez a segítője, hanem bárdolatlan stílusban utasította el érdeklődésünket, azt ismételgetve, hogy ez (mármint a magas fizetés) változni fog.

Január elején egy újabb, már a teljes május-november időszakot átfogó kimutatásból viszont kiderült, hogy az október-novemberben kapott 1,63 millió forint voltaképpen csökkenés volt, a titkár-asszisztens szeptemberben ugyanis 2,63 millió forintot keresett.

Hogy ezt mennyi és milyen jellegű munkával tudta elérni, azt nem sikerült egy hónappal ezelőtt megtudnunk, mert a KDNP-s képviselőt akkor nem tudtuk elérni. (A képviselők az országgyűlési a törvény alapján hivatalosan egyébként havi 1,78 millió forintos alkalmazotti költségkerettel gazdálkodhatnak, Aradszki András titkára feltehetően úgy kaphatott szeptemberben ennél kilencszázezer forinttal többet, hogy a képviselő felhasználta a korábbi időszak maradványait.)

Segéd, munkatárs

Január végén újabb kimutatást kértünk és kaptunk az Országgyűlés Hivatalától, ebből pedig kiderült, hogy bár a politikus decemberre 382 ezer forinttal, 1,25 millió forintra csökkentette segítője fizetését, ez még mindig messze a legmagasabb bérek közé tartozik, kíváncsiságunk tehát nem oszlott. Aradszki Andrást ezúttal sikerült is elérnünk, a vele folytatott beszélgetést megint inkább szó szerint idézzük:

hvg.hu: Képviselő úr, most elárulja, milyen munkáért kap a munkatársa ilyen kimagasló fizetést – 1,6-1,2 millió forintot, olykor kétmillió forintnál is többet?

A.A.: Ön mennyit kap a HVG-től?

hvg.hu: A HVG munkatársait nem közpénzből fizetik, ellentétben a képviselőkével…

A.A.: Hanem Soros pénzéből…

hvg.hu: Ez nem így van, de most az ön közpénzből fizetett munkatársáról van szó, és arról, hogy a joguk van tudni a választóknak, hogy milyen munkát végez.

A.A.: Megfelelő munkát végez.

hvg.hu: Jó, de mit csinál?

A.A.: Minden jogszerű.

hvg.hu: De ha jogszerű, akkor miért titkolja? Mondja el!

A.A.: A képviselői segédmunkatársnak vannak olyan feladatai, amiket el kell végezni, és ezt ő maximálisan elvégzi. Mindenben segíti a munkámat, gyakorlatilag 24 órás szolgálatot lát el. Köszönöm, viszonthallásra.

A szóban forgó „segédmunkatárs” egyébként – bár Aradszki András elsőre ezt sem volt hajlandó elárulni – a teológus-hitoktató végzettségű Eőry Zsolt, aki tagja a KDNP egyházügyi szakértői tanácsának, mellesleg a KDNP diósdi szervezetét is vezeti, a neve pedig korábbi nagy visszhangot kiváltó kijelentései miatt lehet ismerős, például amelyben beszólt egy agytumoros, eutanáziát igénylő nőnek, vagy amely szerint a homoszexuálisok deviánsok.

Mivel a képviselő válaszai után, mondjuk úgy, maradt hiányérzetünk, magától az érintettől, Eőry Zsolttól kérdeztük meg, hogy miből áll a munkája.

hvg.hu: Hány órát dolgozik naponta, és miből állnak feladatai, hogy ilyen kiemelkedően díjazza önt a képviselő úr?

Ő. Zs.: Hogy úgy mondjam, 24 órás szolgálatban vagyok: ha hétvégén, éjjel, ünnepnapon, vagy bármikor szükség van rám, akkor készen kell állnom. Képviselő úrnak mindenféle képviselőséggel kapcsolatos dolgát én intézem: a beszédek megszerkesztésétől a programok egyeztetésén át mindent nekem kell csinálni. És még a választókerületi irodát is vezetem.

hvg.hu: Miért ennyire aránytalan a munkamegosztás a kollégájával, aki a kimutatás szerint csak 150 ezer forintot keres?

Ő. Zs.: Nem a munkamegosztás aránytalan, hanem a felelősségmegosztás, mindent én koordinálok.

hvg.hu: És az mennyire gyakori, hogy éjjel meg ünnepnapon riasztja ön a képviselő úr, hogy írjon meg egy beszédet?

Ő. Zs.: Előfordul. Ünnepnapokon különösen: március 15-én, augusztus 20-án, október 23-án mindig ott kell lenni, 5-6 helyre megyünk egy nap. Ezt megszervezni azért nem kis munkát igényel, miközben mások ünnepelnek, és a családjukkal vannak. Nekem is két kisgyerekem van, de be kell vállalnom, hogy nem vagyok velük, úgy nőnek föl, hogy nem tudom őket elvinni egy ünnepélyre sem. És ebben a munkakörben egyébként nincs semmiféle egyéb juttatás, tehát se ruhapénz, se benzin, se telefon, se cafeteria, mindent magamnak kell megoldanom, pedig hát ugye a ruházkodásra is oda kell figyelni, és nyomtatópapírt, tintapatront kell venni.

Bár a titkár magyarázatában kétségkívül vannak méltányolható elemek és a képviselőtől sem vitatható el, hogy a jogszerű kereten belül annyival díjazza a segítőjét, amennyivel akarja, az 1,63 millió fizetés információink szerint a KDNP képviselői körében is rosszallást váltott ki. Úgy tudjuk, novemberi cikkünk megjelenése után Harrach Péter frakcióvezető is megkérte Aradszki Andrást, hogy mérsékelje asszisztense fizetését, és ha szeretné, inkább alkalmi jutalomfizetéssel ismerje el segítője munkáját.

A decemberi-januári adatok alapján a KDNP-s képviselő – ahogy említettük – valóban csökkentette asszisztense fizetését, ám az még így is kiugró maradt frakciótársaihoz képest, márpedig feltehetően a KDNP többi egyéni képviselője is sok programot szervez, ünnepekkor pedig beszédet mond, vagy avat, átad a választókerületében.

Ráadásul a Pest megye 1-es választókörzetében megválasztott Aradszki Andráshoz – és milliós fizetést kapó titkárához – mindössze hat település tartozik, míg a Somogy megye 3-as körzetéből parlamentbe jutott Móring József Attilának tizenkétszer, a Baranyai megyei 3-ast képviselő Hargitai Jánosnak pedig tizenhétszer ennyi – összesen 104 (!) – település tartozik a választókerületéhez, a segítőik mégis 250-450 ezer forintból látják el a munkájukat.