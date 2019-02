Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"eed7caa1-4e52-45b8-8579-c57dd0c92098","c_author":"Hont András","category":"itthon","description":"Segítség Orbán Viktor évértékelőjének értelmezéséhez. Vélemény.","shortLead":"Segítség Orbán Viktor évértékelőjének értelmezéséhez. Vélemény.","id":"201907_nepertekelo","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=eed7caa1-4e52-45b8-8579-c57dd0c92098&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4397664c-5ca8-4fe2-9b2d-0822f387c7fa","keywords":null,"link":"/itthon/201907_nepertekelo","timestamp":"2019. február. 16. 09:00","title":"Hont András: Népértékelő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"57b3a15f-9820-469c-aa90-f9d3be143224","c_author":"G. M.","category":"itthon","description":"Együtt dübörög Magyarország az Egyesült Államokkal. Ezen a héten hosszú kihagyás után Budapesten járt az amerikai külügyminiszter, miközben Donald Trump is sorsdöntő napokat él Washingtonban. Mi lesz ennek a vége? És minek drukkoljunk? Erről beszélgettünk Nagy Gáborral.","shortLead":"Együtt dübörög Magyarország az Egyesült Államokkal. Ezen a héten hosszú kihagyás után Budapesten járt az amerikai...","id":"20190216_Fulke_Mit_szerethet_Orban_Trumpban_Es_mind_belerokkanunk_a_kapcsolatukba","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=57b3a15f-9820-469c-aa90-f9d3be143224&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0cf46cf4-a999-4d4c-92c7-a89e45fbe290","keywords":null,"link":"/itthon/20190216_Fulke_Mit_szerethet_Orban_Trumpban_Es_mind_belerokkanunk_a_kapcsolatukba","timestamp":"2019. február. 16. 12:30","title":"Fülke: Mit szerethet Orbán Trumpban? És mind belerokkanunk a kapcsolatukba?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b861a138-bb93-4e5e-82cc-d96fc407307a","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"Csődeljárást kezdeményezett maga ellen a British Midland Regional, vagyis Flybmi néven ismert brit légitársaság, és azonnali hatállyal törölte járatait - jelentette be a cég szombat este a honlapján, részben a Brexit körüli bizonytalanságot okolva a kényszerű döntésért.","shortLead":"Csődeljárást kezdeményezett maga ellen a British Midland Regional, vagyis Flybmi néven ismert brit légitársaság, és...","id":"20190217_Sajnaljuk_a_Brexit_lett_a_brit_legitarsasag_veszte","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b861a138-bb93-4e5e-82cc-d96fc407307a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"46ffe3d7-e471-4123-9c4e-073b6a6a54b5","keywords":null,"link":"/kkv/20190217_Sajnaljuk_a_Brexit_lett_a_brit_legitarsasag_veszte","timestamp":"2019. február. 17. 09:05","title":"\"Sajnáljuk\"- a Brexit lett a brit légitársaság veszte","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c5becb8a-eed7-49df-8955-8bb10079ae34","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Ostoba csínytevésnek nevezte az orosz lobogó kilógatását John Glen, a város parlamenti képviselője, utalva arra, hogy márciusban lesz egy éve a Novicsok-mérgezésnek.","shortLead":"Ostoba csínytevésnek nevezte az orosz lobogó kilógatását John Glen, a város parlamenti képviselője, utalva arra...","id":"20190217_Hatalmas_orosz_zaszlot_raktak_ki_a_Salisbury_katedralis_oldalan_felallitott_allvanyzatra","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c5becb8a-eed7-49df-8955-8bb10079ae34&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"93c38693-0f8a-4e03-9e66-5d6f7061e832","keywords":null,"link":"/vilag/20190217_Hatalmas_orosz_zaszlot_raktak_ki_a_Salisbury_katedralis_oldalan_felallitott_allvanyzatra","timestamp":"2019. február. 17. 17:24","title":"Hatalmas orosz zászlót raktak ki a Salisbury katedrális oldalán felállított állványzatra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"be47f31d-a46b-49aa-b6ed-e48be4987f20","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"vilag","description":"Nem először fordul elő ilyen.","shortLead":"Nem először fordul elő ilyen.","id":"20190216_Felgyujtott_irodak_hianyzo_cedulak_elnapoltak_az_elnokvalasztast_Afrika_legnepesebb_orszagaban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=be47f31d-a46b-49aa-b6ed-e48be4987f20&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aff2539b-353a-4130-9a37-a32815aea380","keywords":null,"link":"/vilag/20190216_Felgyujtott_irodak_hianyzo_cedulak_elnapoltak_az_elnokvalasztast_Afrika_legnepesebb_orszagaban","timestamp":"2019. február. 16. 14:18","title":"Felgyújtott irodák, hiányzó cédulák: elnapolták az elnökválasztást Afrika legnépesebb országában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"86bf2904-dd79-4c71-b3e7-a8b309ff9fe6","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Miskolcon és Nyíregyházán a legrosszabb a helyzet.","shortLead":"Miskolcon és Nyíregyházán a legrosszabb a helyzet.","id":"20190217_Megint_egeszsegtelen_a_levego","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=86bf2904-dd79-4c71-b3e7-a8b309ff9fe6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cfe02cf9-8a3f-4bdf-8c91-2437c6aba410","keywords":null,"link":"/itthon/20190217_Megint_egeszsegtelen_a_levego","timestamp":"2019. február. 17. 11:29","title":"Megint egészségtelen a levegő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"361d5f0a-8b83-479f-89bd-0f04ad5883d1","c_author":"Balla Györgyi","category":"kkv","description":"A hazai üzleti szolgáltató központokban egyre inkább a szaktudást igénylő tevékenységeket végzik.","shortLead":"A hazai üzleti szolgáltató központokban egyre inkább a szaktudást igénylő tevékenységeket végzik.","id":"201907__uzleti_szolgaltato_kozpontok__india_azuj_magyarorszag","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=361d5f0a-8b83-479f-89bd-0f04ad5883d1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b477067d-fca7-4c89-8933-5c0fe26009a3","keywords":null,"link":"/kkv/201907__uzleti_szolgaltato_kozpontok__india_azuj_magyarorszag","timestamp":"2019. február. 17. 09:00","title":"India az új Magyarország, nálunk már nem a call centereké a jövő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"64cb8cfa-3876-4923-a273-1b2d8bb9d420","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Mennyiségben és értékben is csúcsot döntött a skót whisky exportja tavaly - áll a skót whiskygyártók szövetségének (SWA) közleményében, amely a brit vámhatóság adataira hivatkozik. ","shortLead":"Mennyiségben és értékben is csúcsot döntött a skót whisky exportja tavaly - áll a skót whiskygyártók szövetségének...","id":"20190217_Rekordot_dontott_a_skot_whisky_exportja","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=64cb8cfa-3876-4923-a273-1b2d8bb9d420&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"61edea5c-9e85-4ff6-a33e-3caf10ae0b8f","keywords":null,"link":"/vilag/20190217_Rekordot_dontott_a_skot_whisky_exportja","timestamp":"2019. február. 17. 14:06","title":"Rekordot döntött a skót whisky exportja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]