[{"available":true,"c_guid":"2b0489e6-9cab-4aee-b318-d1de2561eb81","c_author":"Hercsel Adél","category":"kultura","description":"Beleszületni a Facebook korába olyan, mintha kidobnának a dzsungelbe egy kávéskanállal – állítja a 34 éves Simon Márton költő és slammer. Interjú.","shortLead":"Beleszületni a Facebook korába olyan, mintha kidobnának a dzsungelbe egy kávéskanállal – állítja a 34 éves Simon Márton...","id":"201907__simon_marton_kolto_slammer__babel_tornyarol_duhrol__szigetelesek_kora","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2b0489e6-9cab-4aee-b318-d1de2561eb81&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ead5487e-1b74-4a64-a885-5ed3b174ce65","keywords":null,"link":"/kultura/201907__simon_marton_kolto_slammer__babel_tornyarol_duhrol__szigetelesek_kora","timestamp":"2019. február. 17. 15:30","title":"\"Ha ma lennék 16, valószínűleg nagyon be lennék szarva\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"95fff3d3-90c5-4ef8-b929-f66c7cb36705","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Visszaadná a felhasználóknak Tim Berners-Lee, a world wide web atyja a szabadságot, hogy az adataikkal rendelkezzenek. A szakember szerint egyre több fejlesztő segíti a munkájukat ebben.","shortLead":"Visszaadná a felhasználóknak Tim Berners-Lee, a world wide web atyja a szabadságot, hogy az adataikkal rendelkezzenek...","id":"20190216_tim_berners_lee_world_wide_web_internet_solid_inrupt_felhasznaloi_adatok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=95fff3d3-90c5-4ef8-b929-f66c7cb36705&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f9179947-3433-414e-93a0-298ddbfc1dc2","keywords":null,"link":"/tudomany/20190216_tim_berners_lee_world_wide_web_internet_solid_inrupt_felhasznaloi_adatok","timestamp":"2019. február. 16. 19:03","title":"Megváltoztatná az internetet a világháló atyja, és erre van egy igen jó terve","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cbe4f000-e127-4b43-8561-d90d83e72eb4","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A földtörténet forradalmi fejlődésének legkorábbi bizonyítékára leltek kutatók egy gaboni kőfejtőben: 2,1 milliárd éves fekete palában olyan organizmus nyomát találták, amely önerejéből volt képes helyváltoztatásra.","shortLead":"A földtörténet forradalmi fejlődésének legkorábbi bizonyítékára leltek kutatók egy gaboni kőfejtőben: 2,1 milliárd éves...","id":"20190217_2_1_milliard_eves_organizmus_helyvaltoztatas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=cbe4f000-e127-4b43-8561-d90d83e72eb4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2499e8ae-d91c-4d0f-a2b3-8f3c3cb00319","keywords":null,"link":"/tudomany/20190217_2_1_milliard_eves_organizmus_helyvaltoztatas","timestamp":"2019. február. 17. 17:03","title":"Megtaláltak egy 2 100 000 000 éves organizmus árulkodó „lábnyomait”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dce368b1-3ce4-4aa5-a5f2-4df235ec16d2","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Ha már megegyezés nincs, legalább jó tanácsok vannak.","shortLead":"Ha már megegyezés nincs, legalább jó tanácsok vannak.","id":"20190218_Mi_varhato_ha_beut_a_Brexit_Itt_a_tajekoztato_a_vallalkozasok_szamara","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=dce368b1-3ce4-4aa5-a5f2-4df235ec16d2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"63e38db6-8cce-4cdd-a0dc-f7726d79263a","keywords":null,"link":"/kkv/20190218_Mi_varhato_ha_beut_a_Brexit_Itt_a_tajekoztato_a_vallalkozasok_szamara","timestamp":"2019. február. 18. 15:53","title":"Mi várható, ha beüt a Brexit? Itt a tájékoztató a vállalkozások számára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b861a138-bb93-4e5e-82cc-d96fc407307a","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"Csődeljárást kezdeményezett maga ellen a British Midland Regional, vagyis Flybmi néven ismert brit légitársaság, és azonnali hatállyal törölte járatait - jelentette be a cég szombat este a honlapján, részben a Brexit körüli bizonytalanságot okolva a kényszerű döntésért.","shortLead":"Csődeljárást kezdeményezett maga ellen a British Midland Regional, vagyis Flybmi néven ismert brit légitársaság, és...","id":"20190217_Sajnaljuk_a_Brexit_lett_a_brit_legitarsasag_veszte","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b861a138-bb93-4e5e-82cc-d96fc407307a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"46ffe3d7-e471-4123-9c4e-073b6a6a54b5","keywords":null,"link":"/kkv/20190217_Sajnaljuk_a_Brexit_lett_a_brit_legitarsasag_veszte","timestamp":"2019. február. 17. 09:05","title":"\"Sajnáljuk\"- a Brexit lett a brit légitársaság veszte","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"de9c9e3b-d6b5-4b67-af01-fc3d47ce4c04","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Várhatóan márciusban, legkésőbb áprilisban meghirdetik a gazdaságvédelmi programot – jelezte a Világgazdaság szerint Varga Mihály pénzügyminiszter. A lap megkérdezte Gion Gábort is, a Pénzügyminisztérium pénzügyekért felelős államtitkára szerint már régóta kijárt Magyarországnak a felminősítés.

","shortLead":"Várhatóan márciusban, legkésőbb áprilisban meghirdetik a gazdaságvédelmi programot – jelezte a Világgazdaság szerint...","id":"20190218_Gion_a_felminositessel_nemcsak_elfogadtak_el_is_ismertek_az_uj_csaladpolitikai_csomagot","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=de9c9e3b-d6b5-4b67-af01-fc3d47ce4c04&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"53e28d5f-110c-4b39-9420-528da3afe6ed","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190218_Gion_a_felminositessel_nemcsak_elfogadtak_el_is_ismertek_az_uj_csaladpolitikai_csomagot","timestamp":"2019. február. 18. 10:31","title":"Gion: A felminősítéssel nemcsak elfogadták, el is ismerték az új családpolitikai csomagot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7499ff7f-85b7-40b4-9bb8-1a7db6dc2a47","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az ellenzék folytatni fogja az Országgyűlés szétverését, jöhet a falusi csok, az ellenzék pedig gyáván számonkér lyukas zokniban – Dömötör Csaba parlamenti államtitkár adott interjút a Magyar Nemzetnek.","shortLead":"Az ellenzék folytatni fogja az Országgyűlés szétverését, jöhet a falusi csok, az ellenzék pedig gyáván számonkér lyukas...","id":"20190218_Domotor_Alakul_a_kisnyilasok_es_szemkilovetok_koalicioja","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7499ff7f-85b7-40b4-9bb8-1a7db6dc2a47&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9465c881-15ec-43fe-8d5f-103379f6339f","keywords":null,"link":"/itthon/20190218_Domotor_Alakul_a_kisnyilasok_es_szemkilovetok_koalicioja","timestamp":"2019. február. 18. 08:04","title":"Dömötör: Alakul a kisnyilasok és szemkilövetők koalíciója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"be31454b-625e-4883-8c5a-043f82cf4770","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Amikor a Napból érkező nagy energiájú részecskék elérik a Földet körülvevő, védelmező mágneses buborékot, olyan hangot hallathat, mint egy óriási dobütés – állapította meg egy nemzetközi kutatócsoport.","shortLead":"Amikor a Napból érkező nagy energiájú részecskék elérik a Földet körülvevő, védelmező mágneses buborékot, olyan hangot...","id":"20190217_fold_magneses_mezo_nap_napszel_hangok_dobutes_magnetopauza","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=be31454b-625e-4883-8c5a-043f82cf4770&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5c20aa67-6f37-4553-a03d-60bb255e00e7","keywords":null,"link":"/tudomany/20190217_fold_magneses_mezo_nap_napszel_hangok_dobutes_magnetopauza","timestamp":"2019. február. 17. 11:03","title":"Különös hangokat fedeztek fel a Föld körül, mintha egy óriási dobot verne a Nap","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]