[{"available":true,"c_guid":"8f0369a3-294a-4f03-852d-3929fe014dd1","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Van olyan kemény nő, mint vámpírvadászként. ","shortLead":"Van olyan kemény nő, mint vámpírvadászként. ","id":"20190220_Kate_Beckinsalet_sem_kell_felteni_ha_bunko_kommentelokrol_van_szo","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8f0369a3-294a-4f03-852d-3929fe014dd1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"85fb7402-ad37-4ec8-a7c9-07f3b3da7f91","keywords":null,"link":"/elet/20190220_Kate_Beckinsalet_sem_kell_felteni_ha_bunko_kommentelokrol_van_szo","timestamp":"2019. február. 20. 11:02","title":"Kate Beckinsale-t sem kell félteni, ha bunkó kommentelőkről van szó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b66540b5-48a6-4fd7-adaa-6998f16aabc8","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Európai parlamenti választásnak még soha nem volt akkora tétje, mint az ideinek, az, hogy Magyarország a magyar embereké marad vagy másoké lesz, mondta az Országgyűlés elnöke szerdán Szolnokon.","shortLead":"Európai parlamenti választásnak még soha nem volt akkora tétje, mint az ideinek, az, hogy Magyarország a magyar...","id":"20190221_Kover_Az_ellenfel_mindenhova_beepult","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b66540b5-48a6-4fd7-adaa-6998f16aabc8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"86fe8be7-1162-4519-94b7-36b7a94c1d5c","keywords":null,"link":"/itthon/20190221_Kover_Az_ellenfel_mindenhova_beepult","timestamp":"2019. február. 21. 08:11","title":"Kövér: Az ellenfél mindenhova beépült","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"36d5b6e5-3e85-40b7-b5bd-71704582f3e7","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto.kozlekedes","description":"A debreceni ügyészség emelt vádat a férfi ellen, aki tehergépkocsijával túl gyorsan hajtott egy útszakaszon és a követési távolságot sem tartotta be, majd emiatt tömegbalesetet okozott.","shortLead":"A debreceni ügyészség emelt vádat a férfi ellen, aki tehergépkocsijával túl gyorsan hajtott egy útszakaszon és...","id":"20190219_karambol_letavertes_ugyeszseg","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=36d5b6e5-3e85-40b7-b5bd-71704582f3e7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9e97a442-9952-472f-a8fc-08740837f521","keywords":null,"link":"/cegauto.kozlekedes/20190219_karambol_letavertes_ugyeszseg","timestamp":"2019. február. 19. 14:25","title":"Négy autós karambolozott, mert száguldozott egy teherautós","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dfc51cf2-56b3-4ff2-a51b-ee330ab64299","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Napjainkra azok az e-commerce vállalatok, amelyek nem ismerték ki kellően vásárlóikat, üres kosarakra, leiratkozó e-mailek sorozatára és nullához közelítő konverziókra számíthatnak – ezzel a jelenséggel indokolja a Bónusz Brigád, hogy miért kezdte el használni az ügyféladatokra támaszkodó Exponea CX platformot, amivel hirdetési stratégiájuk és az ügyfélélmény átalakítását tűzték ki célul.","shortLead":"Napjainkra azok az e-commerce vállalatok, amelyek nem ismerték ki kellően vásárlóikat, üres kosarakra, leiratkozó...","id":"20190221_bonusz_brigad_mesterseges_intelligencia_exponea_cr_platform_vasarloi_elmeny","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=dfc51cf2-56b3-4ff2-a51b-ee330ab64299&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8ba2c644-ea68-4f25-a09f-b82d7cc2da03","keywords":null,"link":"/tudomany/20190221_bonusz_brigad_mesterseges_intelligencia_exponea_cr_platform_vasarloi_elmeny","timestamp":"2019. február. 21. 11:33","title":"Mesterséges intelligenciával újít a Bónusz Brigád","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b55434eb-df17-4ac5-86f2-2fe3f5aad0c1","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az amerikai külügyminiszter szerdán közölte: Hoda Muthana nem amerikai állampolgár, nincs érvényes amerikai útlevele és beutazási vízuma, és nincs is joga amerikai útlevélhez. Ezért nem engedélyezik beutazását az Egyesült Államokba.","shortLead":"Az amerikai külügyminiszter szerdán közölte: Hoda Muthana nem amerikai állampolgár, nincs érvényes amerikai útlevele és...","id":"20190221_iszlam_allam_no_egyesult_allamok_visszateres_mike_pompeo","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b55434eb-df17-4ac5-86f2-2fe3f5aad0c1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fcaa6140-9da1-4f61-a5fb-71d8a3c451c1","keywords":null,"link":"/vilag/20190221_iszlam_allam_no_egyesult_allamok_visszateres_mike_pompeo","timestamp":"2019. február. 21. 05:59","title":"Az Iszlám Államhoz csatlakozott nő nem térhet vissza az USA-ba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"48c6f8c3-0949-4315-ab97-c78950d7ec0b","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A legendás divattervező a magyar modellek életében is fontos szerepet játszott.","shortLead":"A legendás divattervező a magyar modellek életében is fontos szerepet játszott.","id":"20190220_Igy_bucsuzott_Karl_Lagerfeldtol_Palvin_Barbara_es_Mihalik_Eniko","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=48c6f8c3-0949-4315-ab97-c78950d7ec0b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c299243e-7a7b-4da5-92df-84f65b8979a1","keywords":null,"link":"/elet/20190220_Igy_bucsuzott_Karl_Lagerfeldtol_Palvin_Barbara_es_Mihalik_Eniko","timestamp":"2019. február. 20. 09:11","title":"Így búcsúzott Karl Lagerfeldtől Palvin Barbara és Mihalik Enikő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f5a76a0b-b748-4a2a-b8cb-6491646c3abe","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Polt Péter vezette Legfőbb Ügyészség kreatív és részletes indoklással magyarázza, miért nem találta helytállónak az ellenzékiek panaszait arra vonatkozóan, hogy a Központi Nyomozó Főügyészség őket ítélte el az MTVA-ban történtek miatt. Ők is elmagyarázzák, hogy a képviselők sértettek jogot, és senki más.","shortLead":"A Polt Péter vezette Legfőbb Ügyészség kreatív és részletes indoklással magyarázza, miért nem találta helytállónak...","id":"20190220_Helyben_hagyta_a_Legfobb_Ugyeszseg_a_TVszekhazban_megrangatott_ellenzekiek_elmarasztalasat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f5a76a0b-b748-4a2a-b8cb-6491646c3abe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6a408262-796b-4963-a1f7-8bf40be611da","keywords":null,"link":"/itthon/20190220_Helyben_hagyta_a_Legfobb_Ugyeszseg_a_TVszekhazban_megrangatott_ellenzekiek_elmarasztalasat","timestamp":"2019. február. 20. 09:19","title":"Elutasította az ügyészség az MTVA-ban megrángatott ellenzéki képviselők panaszát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b00eb4ca-1da2-4106-a089-8670b10038d2","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A kutatók abban reménykednek, több óriásteknőst is találnak majd.","shortLead":"A kutatók abban reménykednek, több óriásteknőst is találnak majd.","id":"20190221_Szaz_eve_kihaltnak_hittek_a_galapagosi_oriasteknost_ugyhogy_most_nagy_a_meglepetes","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b00eb4ca-1da2-4106-a089-8670b10038d2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ed9857fe-b711-4511-8881-093f15fba4db","keywords":null,"link":"/tudomany/20190221_Szaz_eve_kihaltnak_hittek_a_galapagosi_oriasteknost_ugyhogy_most_nagy_a_meglepetes","timestamp":"2019. február. 21. 13:04","title":"Száz éve kihaltnak hitték ezt a galápagosi óriásteknőst, úgyhogy most nagy a meglepetés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]