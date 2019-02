Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"662f2973-8b40-447d-95b5-18e1a19cf759","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Kedvezőbbé váltak nemrég a lakásbérbeadás adózási feltételei, így akár tovább növekedhet a kiadási célú lakásvásárlások száma. Budapest frekventált részein átlagosan minden harmadik lakás befektetési céllal vásárolnak. ","shortLead":"Kedvezőbbé váltak nemrég a lakásbérbeadás adózási feltételei, így akár tovább növekedhet a kiadási célú lakásvásárlások...","id":"20190221_Megvaltozott_a_tulajdonosokat_sujto_ellentmondasos_lakasberlesi_jogszabaly","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=662f2973-8b40-447d-95b5-18e1a19cf759&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b522393e-6fc8-4f91-9817-cac73e470a78","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190221_Megvaltozott_a_tulajdonosokat_sujto_ellentmondasos_lakasberlesi_jogszabaly","timestamp":"2019. február. 21. 10:26","title":"Megváltozott a tulajdonosokat sújtó, ellentmondásos lakásbérlési jogszabály","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0e0d10f-4027-4cd7-8768-000f54552900","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Áldását adta a bíróság annak a 16 éves fiúnak a letartóztatásának a meghosszabbítására, aki tavaly szexuálisan közeledett egy 8 éves kislányhoz, majd megölte és testét a patakba dobta.","shortLead":"Áldását adta a bíróság annak a 16 éves fiúnak a letartóztatásának a meghosszabbítására, aki tavaly szexuálisan...","id":"20190220_Orizetben_marad_a_fiatalkoru_solyi_gyerekgyilkos","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b0e0d10f-4027-4cd7-8768-000f54552900&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"86574957-86be-4e5f-a463-41bf089cbab9","keywords":null,"link":"/itthon/20190220_Orizetben_marad_a_fiatalkoru_solyi_gyerekgyilkos","timestamp":"2019. február. 20. 10:51","title":"Őrizetben marad a fiatalkorú sólyi gyerekgyilkos","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"91a441d1-cb15-49cd-8d34-4256c8963e10","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Szerda délelőtt tárgyalják a főváros költségvetését, volt is egy kis adok-kapok a közgyűlésben. Tarlós azt mondta, itt a választási év, sokkal ötletesebb hozzászólásokra számított. A költségvetést – annak 114 milliárd forintos hiányával és az erre vonatkozó 67 milliárd forintos hitelfelvételével együtt elfogadták.","shortLead":"Szerda délelőtt tárgyalják a főváros költségvetését, volt is egy kis adok-kapok a közgyűlésben. Tarlós azt mondta, itt...","id":"20190220_fovarosi_koltsegvetes_elfogadasa","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=91a441d1-cb15-49cd-8d34-4256c8963e10&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1541ac47-3505-47fb-aea6-4f9870449f9e","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190220_fovarosi_koltsegvetes_elfogadasa","timestamp":"2019. február. 20. 11:51","title":"Horváth Csaba Tarlósnak: Megtenné, hogy nem viselkedik úgy, mint egy tapló?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"48c6f8c3-0949-4315-ab97-c78950d7ec0b","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A legendás divattervező a magyar modellek életében is fontos szerepet játszott.","shortLead":"A legendás divattervező a magyar modellek életében is fontos szerepet játszott.","id":"20190220_Igy_bucsuzott_Karl_Lagerfeldtol_Palvin_Barbara_es_Mihalik_Eniko","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=48c6f8c3-0949-4315-ab97-c78950d7ec0b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c299243e-7a7b-4da5-92df-84f65b8979a1","keywords":null,"link":"/elet/20190220_Igy_bucsuzott_Karl_Lagerfeldtol_Palvin_Barbara_es_Mihalik_Eniko","timestamp":"2019. február. 20. 09:11","title":"Így búcsúzott Karl Lagerfeldtől Palvin Barbara és Mihalik Enikő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f1630720-878d-4e5a-b689-9e9a172bfc2e","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A dél-koreai gyártó merőben új kialakítású csúcstelefonjának alaposan megkérik az árát. Amiből akár már nagyobb méretű autókat is lehet vásárolni.","shortLead":"A dél-koreai gyártó merőben új kialakítású csúcstelefonjának alaposan megkérik az árát. Amiből akár már nagyobb méretű...","id":"20190221_ilyen_7_uleses_csaladi_autot_vagy_7es_bmwt_vehetunk_az_uj_samsung_csodatelefon_arabol","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f1630720-878d-4e5a-b689-9e9a172bfc2e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"285e0020-9b4c-41c0-b5c8-504d8113acc8","keywords":null,"link":"/cegauto/20190221_ilyen_7_uleses_csaladi_autot_vagy_7es_bmwt_vehetunk_az_uj_samsung_csodatelefon_arabol","timestamp":"2019. február. 21. 13:21","title":"Ilyen 7 üléses családi autót vagy 7-es BMW-t vehetünk az új Samsung csodatelefon árából","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7974601b-cc7e-44db-a601-66b4d01465da","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Elég volt a sütisdobozra tenni a fotóját, az anyukák máris lelkesen vásárolták.","shortLead":"Elég volt a sütisdobozra tenni a fotóját, az anyukák máris lelkesen vásárolták.","id":"20190220_Felmeztelen_Jason_Momoaval_tamadtak_a_kiscserkeszek_es_bejott_nekik","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7974601b-cc7e-44db-a601-66b4d01465da&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0ab0941d-bc78-4342-9748-00b70ba6ba79","keywords":null,"link":"/elet/20190220_Felmeztelen_Jason_Momoaval_tamadtak_a_kiscserkeszek_es_bejott_nekik","timestamp":"2019. február. 20. 11:58","title":"Félmeztelen Jason Momoával házalt egy kiscserkész, és bejött neki","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"204e8362-7947-4771-bb54-dc1512dd7403","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Vázoljuk, hogy az idei szezonban mely abroncsokat érdemes megvenni, és melyektől érdemes távol tartani magunkat. Fókuszban a féktávok.","shortLead":"Vázoljuk, hogy az idei szezonban mely abroncsokat érdemes megvenni, és melyektől érdemes távol tartani magunkat...","id":"20190221_sokkoloan_rossz_gumik_vegeztek_a_2019es_nyarigumi_toplista_vegen","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=204e8362-7947-4771-bb54-dc1512dd7403&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"74af5072-b117-434a-a7e9-c767e1295ca1","keywords":null,"link":"/cegauto/20190221_sokkoloan_rossz_gumik_vegeztek_a_2019es_nyarigumi_toplista_vegen","timestamp":"2019. február. 21. 11:21","title":"Nyugtalanítóan rossz gumik végeztek a 2019-es nyárigumi-toplista végén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7ce20ba7-0e7a-49ae-b69b-28ae682a7dfa","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag","description":"Nagy üzlet a magyar útlevél Ukrajnában.","shortLead":"Nagy üzlet a magyar útlevél Ukrajnában.","id":"20190220_1900_euroert_szereztek_volna_csalok_magyar_utlevelet_Ukrajnaban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7ce20ba7-0e7a-49ae-b69b-28ae682a7dfa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a6de4415-f7bb-4981-9e8f-91c15fa434e9","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190220_1900_euroert_szereztek_volna_csalok_magyar_utlevelet_Ukrajnaban","timestamp":"2019. február. 20. 17:38","title":"1900 euróért szereztek volna csalók magyar útlevelet Ukrajnában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]