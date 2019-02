Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"241b10d7-e28e-4fbb-a393-59dc541b8dc3","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Most egy év annyi felesleges szemetet termelnek, mint 80 darab Jumbo óriásgép tömege együtt.","shortLead":"Most egy év annyi felesleges szemetet termelnek, mint 80 darab Jumbo óriásgép tömege együtt.","id":"20190223_Quantas_rerpulotarsasag","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=241b10d7-e28e-4fbb-a393-59dc541b8dc3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"232c56d5-be4e-46d2-b12a-c98be09b5333","keywords":null,"link":"/tudomany/20190223_Quantas_rerpulotarsasag","timestamp":"2019. február. 23. 15:33","title":"Kidobja az összes műanyag evőeszközt a Qantas a gépeiből, persze nem a levegőben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"00d09513-b707-492a-b9ab-ce35f4cd6014","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Nem várt ellenállásba ütközött Indiában az Egyesült Államok törekvése szövetségesei lebeszélésére a kínai Huawei Technologies Co. vállalat 5G mobil távközlési berendezéseinek a használatáról - írja a The Wall Street Journal.","shortLead":"Nem várt ellenállásba ütközött Indiában az Egyesült Államok törekvése szövetségesei lebeszélésére a kínai Huawei...","id":"20190224_India_varatlanul_nemet_mondott_az_USAnak_es_a_Huaweit_valasztja","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=00d09513-b707-492a-b9ab-ce35f4cd6014&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9028a98a-e4cb-42f7-b909-6d7b6ef8f615","keywords":null,"link":"/tudomany/20190224_India_varatlanul_nemet_mondott_az_USAnak_es_a_Huaweit_valasztja","timestamp":"2019. február. 24. 14:57","title":"India váratlanul nemet mondott az USA-nak, és a Huaweit választja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"799e72cd-dbc2-4331-93fa-11a01cb582e9","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A főpolgármester szerint hosszú távon a ferihegyi repülőtér növekvő forgalma miatt egy új repülőtér építésére lehet szükség.","shortLead":"A főpolgármester szerint hosszú távon a ferihegyi repülőtér növekvő forgalma miatt egy új repülőtér építésére lehet...","id":"20190222_ferihegy_liszt_ferenc_nemzetkozi_repuloter_tarlos_istvan_fopolgarmester_fapadosok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=799e72cd-dbc2-4331-93fa-11a01cb582e9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"27f489c8-1595-4c59-9b45-332ed14463df","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190222_ferihegy_liszt_ferenc_nemzetkozi_repuloter_tarlos_istvan_fopolgarmester_fapadosok","timestamp":"2019. február. 22. 22:47","title":"Tarlós új repülőtérre küldené a fapadosokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a5746eed-bd31-46b4-889a-dbe060fa2b2f","c_author":"Kovács Gábor","category":"gazdasag","description":"Négy év alatt 5,3 százalékkal sikerült megnövelniük 266 milliárd forintos kezdőtőkéjüket.","shortLead":"Négy év alatt 5,3 százalékkal sikerült megnövelniük 266 milliárd forintos kezdőtőkéjüket.","id":"201908__pallas_athenealapitvanyok__belterjes_biznisz__novekedesi_hitel_bank__cifra_palota","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a5746eed-bd31-46b4-889a-dbe060fa2b2f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"30107f3b-4a82-4c5e-b7f7-88bada2c7c5d","keywords":null,"link":"/gazdasag/201908__pallas_athenealapitvanyok__belterjes_biznisz__novekedesi_hitel_bank__cifra_palota","timestamp":"2019. február. 24. 10:00","title":"Nem az üzleti siker netovábbja, amit az MNB-s alapítványok eddig összehoztak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"12138c2d-e065-4a08-be20-581d1926ff75","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Tavaly novemberben jelentette be a felénk még ismeretlennek számító kínai Nubia a Red Magic telefonjának felturbózott változatát. A Red Magic Mars Európába is megérkezett.","shortLead":"Tavaly novemberben jelentette be a felénk még ismeretlennek számító kínai Nubia a Red Magic telefonjának felturbózott...","id":"20190224_nubia_red_magic_mars_europaban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=12138c2d-e065-4a08-be20-581d1926ff75&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a39f5921-486f-428b-a321-294c8827997f","keywords":null,"link":"/tudomany/20190224_nubia_red_magic_mars_europaban","timestamp":"2019. február. 24. 10:03","title":"Megérkezett az újabb mobilgyártó jó árú androidos csúcstelefonja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d1fc821b-3f78-464e-ab23-680e0c088aae","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Többszörös szexuális zaklatással vádolják az énekest, akár 70 évet is kaphat.","shortLead":"Többszörös szexuális zaklatással vádolják az énekest, akár 70 évet is kaphat.","id":"20190223_Letartoztattak_R_Kellyt","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d1fc821b-3f78-464e-ab23-680e0c088aae&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3ef33ce9-619c-468e-bd44-3b4a263e10a2","keywords":null,"link":"/elet/20190223_Letartoztattak_R_Kellyt","timestamp":"2019. február. 23. 07:38","title":"Letartóztatták R. Kellyt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3c619c35-6238-4ad7-b858-518e61a05f4f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az izlandi kormány feloldotta a bálnaölési tilalmat.","shortLead":"Az izlandi kormány feloldotta a bálnaölési tilalmat.","id":"20190223_balna_izland_vadaszat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3c619c35-6238-4ad7-b858-518e61a05f4f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"105465fd-b8ce-4311-9e94-bbed649eb429","keywords":null,"link":"/tudomany/20190223_balna_izland_vadaszat","timestamp":"2019. február. 23. 16:19","title":"2000 bálnát ölhetnek le Izlandon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5bab8975-d92b-468b-b938-d766c4c59cda","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A három balti államot leszámítva Magyarországon követik el újabban relatíve a legtöbb halálos áldozattal járó szándékos emberölést az Európai Unióban – derül ki az Eurostat legutolsó adataiból. ","shortLead":"A három balti államot leszámítva Magyarországon követik el újabban relatíve a legtöbb halálos áldozattal járó szándékos...","id":"201908_ellentmondo_gyilkossagi_adatok_azeurostatszerint_ketszer_annyi_tortent","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5bab8975-d92b-468b-b938-d766c4c59cda&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3893039d-17fa-4f9f-a5ef-bb9e8283e346","keywords":null,"link":"/itthon/201908_ellentmondo_gyilkossagi_adatok_azeurostatszerint_ketszer_annyi_tortent","timestamp":"2019. február. 23. 11:00","title":"Kétszer annyi gyilkosság történhet Magyarországon, mint amennyit a rendőrség állít","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]