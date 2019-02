Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"22d7d602-6b51-4eeb-bdb8-cf9910f8b300","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Fegyveres biztonsági őrként korábbi fizetésük sokszorosát vihetik haza.","shortLead":"Fegyveres biztonsági őrként korábbi fizetésük sokszorosát vihetik haza.","id":"20190223_Sorra_mondanak_fel_a_Tolna_megyei_rendorok_es_mennek_Paksra_dolgozni","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=22d7d602-6b51-4eeb-bdb8-cf9910f8b300&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2b864ce1-6e0b-475d-b326-0b83551ab83f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190223_Sorra_mondanak_fel_a_Tolna_megyei_rendorok_es_mennek_Paksra_dolgozni","timestamp":"2019. február. 23. 06:45","title":"Sorra mondanak fel a Tolna megyei rendőrök, és mennek Paksra dolgozni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3c619c35-6238-4ad7-b858-518e61a05f4f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az izlandi kormány feloldotta a bálnaölési tilalmat.","shortLead":"Az izlandi kormány feloldotta a bálnaölési tilalmat.","id":"20190223_balna_izland_vadaszat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3c619c35-6238-4ad7-b858-518e61a05f4f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"105465fd-b8ce-4311-9e94-bbed649eb429","keywords":null,"link":"/tudomany/20190223_balna_izland_vadaszat","timestamp":"2019. február. 23. 16:19","title":"2000 bálnát ölhetnek le Izlandon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"98a88a69-2143-4434-8ab8-9cadbb184d68","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"És ismét nem volt telitalálatos szelvény.","shortLead":"És ismét nem volt telitalálatos szelvény.","id":"20190223_otos_lotto","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=98a88a69-2143-4434-8ab8-9cadbb184d68&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f1be065f-74ac-4856-b681-37903918466a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190223_otos_lotto","timestamp":"2019. február. 23. 20:28","title":"2,7 milliárdért húzták ma a lottószámokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2c4a8657-6756-4fea-91de-274dd0b7db5b","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Egy nemzetközi kutatócsoport feltérképezte a világ egyik legfélelmetesebb ragadozója, a hatalmas testű, sokáig élő fehér cápa (Carcharodon carcharias) teljes génkészletét, és megtalálta evolúciós sikerének titkát.","shortLead":"Egy nemzetközi kutatócsoport feltérképezte a világ egyik legfélelmetesebb ragadozója, a hatalmas testű, sokáig élő...","id":"20190223_feher_capa_genkeszlete_dns_vizsgalat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2c4a8657-6756-4fea-91de-274dd0b7db5b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ee65506b-526c-49f5-a8f5-c94bbd915eae","keywords":null,"link":"/tudomany/20190223_feher_capa_genkeszlete_dns_vizsgalat","timestamp":"2019. február. 23. 10:03","title":"Megfejtették 3200 kilós fehér cápa hosszú életének titkát, az emberek is \"tanulhatnak\" belőle","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"07fe577f-7017-46ff-91b2-b08f0de3e07b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Szerdán mutatta be a Samsung új csúcstelefonjait, a Galaxy S10-család tagjait. A készülékek hivatalos háttérképeit akár már le is lehet tölteni.","shortLead":"Szerdán mutatta be a Samsung új csúcstelefonjait, a Galaxy S10-család tagjait. A készülékek hivatalos háttérképeit akár...","id":"20190222_samsung_galaxy_s10_hatterkepek_letoltese","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=07fe577f-7017-46ff-91b2-b08f0de3e07b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"59afeb83-f724-47b8-92a2-a077e61acecc","keywords":null,"link":"/tudomany/20190222_samsung_galaxy_s10_hatterkepek_letoltese","timestamp":"2019. február. 22. 15:03","title":"Ingyen van: innen már le is töltheti a vadonatúj Galaxy S10-ek háttérképeit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cfc80c58-054d-464d-af27-7ab9fd3273a0","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Valószínűleg egy nagy üstökösbecsapódásból származó törmelék alkotja a Neptunusz újonnan felfedezett és eddig ismert legkisebb Holdját - számoltak be felfedezésükről amerikai kutatók a Nature című brit tudományos lapban. ","shortLead":"Valószínűleg egy nagy üstökösbecsapódásból származó törmelék alkotja a Neptunusz újonnan felfedezett és eddig ismert...","id":"20190223_neptunusz_legkisebb_holdja_hippokamposz_tormelek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=cfc80c58-054d-464d-af27-7ab9fd3273a0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bade25cc-1b9a-4eaa-bdbb-f5a17a644a87","keywords":null,"link":"/tudomany/20190223_neptunusz_legkisebb_holdja_hippokamposz_tormelek","timestamp":"2019. február. 23. 08:03","title":"27 év után derült ki, hogy a Voyager-2 űrszonda \"elnézte\" a Neptunusz legkisebb holdját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9780fe8f-0e13-4918-bafe-c5beb86a5e28","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"A brit kormány három magas rangú tagja szerint el kell halasztani Nagy-Britannia kilépését az Európai Unióból (Brexit) abban az esetben, ha a jövő héten nem sikerül áttörést elérni a Brexit-folyamatban kialakult patthelyzet megoldásában.","shortLead":"A brit kormány három magas rangú tagja szerint el kell halasztani Nagy-Britannia kilépését az Európai Unióból (Brexit...","id":"20190223_Lehet_hogy_el_kene_halasztani_a_Brexitet_brit_kormanytagok_szerint","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9780fe8f-0e13-4918-bafe-c5beb86a5e28&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ec2ab6b0-f62f-41da-93bc-8da7ba47a790","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190223_Lehet_hogy_el_kene_halasztani_a_Brexitet_brit_kormanytagok_szerint","timestamp":"2019. február. 23. 10:30","title":"El kéne halasztani a Brexitet, mert szétesés jöhet - mondja három brit miniszter","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4ef14570-e814-4df1-b973-5e03de0e253c","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"A magyar kormányzati kampánnyal kapcsolatban nyilatkozott péntek este Brüsszelben az Európai Néppárt (EPP) egyik szóvivője.","shortLead":"A magyar kormányzati kampánnyal kapcsolatban nyilatkozott péntek este Brüsszelben az Európai Néppárt (EPP) egyik...","id":"20190222_iranyvaltast_var_a_neppart_a_fidesztol","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4ef14570-e814-4df1-b973-5e03de0e253c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7513b366-481c-4ad9-b714-33b2c5f3584e","keywords":null,"link":"/vilag/20190222_iranyvaltast_var_a_neppart_a_fidesztol","timestamp":"2019. február. 22. 21:05","title":"Irányváltást vár a Néppárt a Fidesztől","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]