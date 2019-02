Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"7ccffdcc-e6e9-408e-95aa-8d0987496f56","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A finn néppárt vezetője is úgy véli, itt az idő. ","shortLead":"A finn néppárt vezetője is úgy véli, itt az idő. ","id":"20190225_Meg_valaki_kizarna_a_Fideszt_a_Neppartbol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7ccffdcc-e6e9-408e-95aa-8d0987496f56&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5076cc3d-e73a-4714-bfcd-bfada8fa0705","keywords":null,"link":"/itthon/20190225_Meg_valaki_kizarna_a_Fideszt_a_Neppartbol","timestamp":"2019. február. 25. 09:32","title":"Még valaki kizárná a Fideszt a Néppártból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cdae48d8-da96-4b69-9a27-91b1dff67856","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy holttestet találtak a miskolci tűzoltók, miután eloltották a kigyulladt szobát.","shortLead":"Egy holttestet találtak a miskolci tűzoltók, miután eloltották a kigyulladt szobát.","id":"20190225_Kigyulladt_egy_lakas_Miskolcon_egy_ember_meghalt","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=cdae48d8-da96-4b69-9a27-91b1dff67856&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dca90a3b-2848-4013-b38a-eb963d8769cb","keywords":null,"link":"/itthon/20190225_Kigyulladt_egy_lakas_Miskolcon_egy_ember_meghalt","timestamp":"2019. február. 25. 05:10","title":"Kigyulladt egy lakás Miskolcon, egy ember meghalt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"22221466-e0c9-4700-8218-9336dd88bfe1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egyelőre nem tudni, mire jutottak a Palkoviccsal folytatott tárgyalások során, de kedden összeül az elnökség. ","shortLead":"Egyelőre nem tudni, mire jutottak a Palkoviccsal folytatott tárgyalások során, de kedden összeül az elnökség. ","id":"20190225_Ujra_osszeul_kedden_az_MTA_Elnoksege","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=22221466-e0c9-4700-8218-9336dd88bfe1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"19bd0eb4-0e1d-4b6f-a2dd-a6d7804b8fa4","keywords":null,"link":"/itthon/20190225_Ujra_osszeul_kedden_az_MTA_Elnoksege","timestamp":"2019. február. 25. 12:24","title":"Újra összeül kedden az MTA elnöksége","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4ef14570-e814-4df1-b973-5e03de0e253c","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Egyértelműen el kell köteleződnie az Európai Néppárt (EPP) értékei mellett Orbán Viktor magyar kormányfőnek és az EPP-hez tartozó pártjának, a Fidesznek – mondta hétfőn Berlinben Paul Ziemiak, a német Kereszténydemokrata Unió (CDU) főtitkára. A testvérpárt bajor Keresztényszociális Unió (CSU) elnöke, Markus Söder tartományi kormányfő Münchenben arról beszélt: a CSU szerint az EPP-nek tárgyalnia kell a Fidesszel folytatott együttműködés jövőjéről.","shortLead":"Egyértelműen el kell köteleződnie az Európai Néppárt (EPP) értékei mellett Orbán Viktor magyar kormányfőnek és...","id":"20190225_cdu_csu_elhatarolodas_fidesz_europai_nepppart_ep_valasztasok_magyar_kormany_kampany","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4ef14570-e814-4df1-b973-5e03de0e253c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"30db35dc-c708-433a-ac6a-1aada730320c","keywords":null,"link":"/vilag/20190225_cdu_csu_elhatarolodas_fidesz_europai_nepppart_ep_valasztasok_magyar_kormany_kampany","timestamp":"2019. február. 25. 16:06","title":"Elhatárolódik a CDU és a CSU a sorosozós-junckerezős magyar kampánytól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"46513c86-2a63-40e6-a6d3-58d62e738ca9","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Ha az átlagos nettó kereset mentén vizsgáljuk, elképesztő mértékben ketté van szakadva az ország.","shortLead":"Ha az átlagos nettó kereset mentén vizsgáljuk, elképesztő mértékben ketté van szakadva az ország.","id":"20190226_Annyit_keresnek_most_Szabolcsban_mint_Budapesten_10_eve","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=46513c86-2a63-40e6-a6d3-58d62e738ca9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eb97f229-84cc-4a3b-a954-b2078bbf27b2","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190226_Annyit_keresnek_most_Szabolcsban_mint_Budapesten_10_eve","timestamp":"2019. február. 26. 08:49","title":"Annyit keresnek most Szabolcsban, mint Budapesten 10 éve","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"593f94bb-8431-4bbb-8dd3-e3d9e2d52121","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Hegedűs Lorántné kilépésére reagálva megszólalt Toroczkai László, és egyértelművé tette, nem fogadják be ezentúl a Jobbikból kilépőket.\r

\r

","shortLead":"Hegedűs Lorántné kilépésére reagálva megszólalt Toroczkai László, és egyértelművé tette, nem fogadják be ezentúl...","id":"20190226_Toroczkai_lezarta_a_menekuloutat_a_jobbikosoknak","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=593f94bb-8431-4bbb-8dd3-e3d9e2d52121&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1f3fe8cf-22bd-4c7e-98b9-a454c97b3af3","keywords":null,"link":"/itthon/20190226_Toroczkai_lezarta_a_menekuloutat_a_jobbikosoknak","timestamp":"2019. február. 26. 17:09","title":"Toroczkai lezárta a menekülőutat a jobbikosoknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7d7bc382-821d-4682-9c36-b18f15db462f","c_author":"","category":"vilag","description":"Szokatlanul harciasra sikerült a Kreml „megmondóembere” Dmitrij Kiszeljov által vezetett legújabb heti hírműsor: az adásból kiderült, hogy egy esetleges amerikai atomcsapás esetén Oroszország milyen célpontokra csapna le. Az is egyértelművé vált – legalábbis Kiszeljov szerint – hogy Oroszország minden tekintetben jobb és erősebb, mint az újra fő ellenséggé vált USA.","shortLead":"Szokatlanul harciasra sikerült a Kreml „megmondóembere” Dmitrij Kiszeljov által vezetett legújabb heti hírműsor...","id":"20190226_Moszkva_el_is_arulta_hova_csapodhatnak_be_az_USAban_az_orosz_atomraketak","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7d7bc382-821d-4682-9c36-b18f15db462f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4668e350-181d-408a-9784-c1a76ed4e51f","keywords":null,"link":"/vilag/20190226_Moszkva_el_is_arulta_hova_csapodhatnak_be_az_USAban_az_orosz_atomraketak","timestamp":"2019. február. 26. 16:30","title":"Moszkva el is árulta, hova csapódhatnak be az USA-ban az orosz atomrakéták","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a5e17b69-555c-4d26-a4d9-df3093ebcd28","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. viszont méltánytalannak és túlzónak tartja a szakszervezeti követeléseket. A szakszervezetek nemcsak a juttatások, hanem a nukleáris védelem miatt is aggódnak.","shortLead":"Az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. viszont méltánytalannak és túlzónak tartja a szakszervezeti követeléseket...","id":"20190226_A_fegyveres_biztonsagi_orseg_kiszervezese_miatt_demonstralt_a_paksi_atomeromu_ket_szakszervezete","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a5e17b69-555c-4d26-a4d9-df3093ebcd28&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"58e8b051-270c-4998-8cb1-c36ae80487f5","keywords":null,"link":"/kkv/20190226_A_fegyveres_biztonsagi_orseg_kiszervezese_miatt_demonstralt_a_paksi_atomeromu_ket_szakszervezete","timestamp":"2019. február. 26. 13:25","title":"A fegyveres biztonsági őrség kiszervezése miatt demonstrált a paksi atomerőmű két szakszervezete","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]