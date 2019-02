Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"9145854b-3334-4bce-a1f3-a0af71a3c9ee","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Az Oscar egyszer sem jött össze neki, pedig kilencszer jelölték.","shortLead":"Az Oscar egyszer sem jött össze neki, pedig kilencszer jelölték.","id":"20190224_Meghalt_Stanley_Donen_az_Enek_az_esoben_rendezoje","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9145854b-3334-4bce-a1f3-a0af71a3c9ee&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"77fa1be4-544f-4bf6-bcf6-e851cff020af","keywords":null,"link":"/kultura/20190224_Meghalt_Stanley_Donen_az_Enek_az_esoben_rendezoje","timestamp":"2019. február. 24. 12:18","title":"Meghalt Stanley Donen, az Ének az esőben rendezője","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e60832d3-2c16-4d7c-ba7a-7b60a97dd28e","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"A Stand, Széll Tamás és Szulló Szabina csupán fél éve nyitott fine dining étterme kapta a Volkswagen-Dining Guide Év Étterme díjat.","shortLead":"A Stand, Széll Tamás és Szulló Szabina csupán fél éve nyitott fine dining étterme kapta a Volkswagen-Dining Guide Év...","id":"20190225_szell_tamas_szullo_szabina_stand_legjobb_etterem_2018","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e60832d3-2c16-4d7c-ba7a-7b60a97dd28e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"32e6f900-b9e2-41d7-9ed0-73d1d88ee959","keywords":null,"link":"/kkv/20190225_szell_tamas_szullo_szabina_stand_legjobb_etterem_2018","timestamp":"2019. február. 25. 21:25","title":"Széll Tamáséké lett az év étterme","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f8cb739c-9c58-435f-92a0-3a0a2833211d","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A Honvédség \"nem kormánygép\" Airbusával ment Orbán Viktor miniszterelnök Egyiptomba, az Európai Unió és az Arab Liga első alkalommal megrendezett csúcstalálkozójára.","shortLead":"A Honvédség \"nem kormánygép\" Airbusával ment Orbán Viktor miniszterelnök Egyiptomba, az Európai Unió és az Arab Liga...","id":"20190224_Ki_nem_talalna_Orban_milyen_geppel_ment_Egyiptomba","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f8cb739c-9c58-435f-92a0-3a0a2833211d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"489a98b9-545c-41e0-bcf9-4cf53d4134b5","keywords":null,"link":"/vilag/20190224_Ki_nem_talalna_Orban_milyen_geppel_ment_Egyiptomba","timestamp":"2019. február. 24. 14:20","title":"Ki nem találná, Orbán milyen géppel ment Egyiptomba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"901c8ce9-6de9-4f50-a101-8b6e2f28a829","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"A tervek szerint 2025-re már az eladott Porschék fele hibrid vagy teljesen elektromos lesz.","shortLead":"A tervek szerint 2025-re már az eladott Porschék fele hibrid vagy teljesen elektromos lesz.","id":"20190224_Lipcseben_keszul_majd_a_Porsche_Macan_elektromos_valtozata","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=901c8ce9-6de9-4f50-a101-8b6e2f28a829&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a5bead15-d080-43fd-a884-dac921259f40","keywords":null,"link":"/cegauto/20190224_Lipcseben_keszul_majd_a_Porsche_Macan_elektromos_valtozata","timestamp":"2019. február. 24. 15:33","title":"Készülhet a Porsche Macan elektromos változata Lipcsében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d21abe59-6d63-41a3-97a6-b122aff89c2d","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Az amerikai elnök a személye ellen irányuló megnyilvánulásként értelmezte Spike Lee köszönőbeszédét az esti Oscar-gálán. A legjobb adaptált forgatókönyv díját elnyerő rendező ugyanis a 2020-as amerikai elnökválasztásról is szót ejtett.","shortLead":"Az amerikai elnök a személye ellen irányuló megnyilvánulásként értelmezte Spike Lee köszönőbeszédét az esti...","id":"20190225_donald_trump_spike_lee_rasszizmus_oscar_gala_beszed","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d21abe59-6d63-41a3-97a6-b122aff89c2d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4c70d2de-7556-4ceb-b0fe-2dc7c7ea7edd","keywords":null,"link":"/vilag/20190225_donald_trump_spike_lee_rasszizmus_oscar_gala_beszed","timestamp":"2019. február. 25. 18:48","title":"Trump szerint Spike Lee rasszista volt vele","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b19be7fd-609a-4123-9f79-28c31e67a29f","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A 25 éves férfit lelőtték a biztonságiak. ","shortLead":"A 25 éves férfit lelőtték a biztonságiak. ","id":"20190225_Jatekpisztolyt_hasznalt_a_bangladesi_utasszallitot_elteriteni_probalo_ferfi","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b19be7fd-609a-4123-9f79-28c31e67a29f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1fbfb5da-9454-4181-82ac-8a1615cb3705","keywords":null,"link":"/vilag/20190225_Jatekpisztolyt_hasznalt_a_bangladesi_utasszallitot_elteriteni_probalo_ferfi","timestamp":"2019. február. 25. 08:08","title":"Játék pisztolyt használt a bangladesi utasszállítót eltéríteni próbáló férfi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bd7808e3-06a2-4c2a-a29b-d014059aa9af","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy nap leforgása alatt több mint 100 munkavállaló írta a alá a Microsoftnál azt a petíciót, amiben azt követelik, bontsák fel a HoloLensre kötött 479 millió dolláros szerződést.","shortLead":"Egy nap leforgása alatt több mint 100 munkavállaló írta a alá a Microsoftnál azt a petíciót, amiben azt követelik...","id":"20190224_microsoft_hololens_amerikai_hadsereg_kiterjesztett_valosag_peticio","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=bd7808e3-06a2-4c2a-a29b-d014059aa9af&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"08290698-2dd2-4449-88db-20e6b892cfb5","keywords":null,"link":"/tudomany/20190224_microsoft_hololens_amerikai_hadsereg_kiterjesztett_valosag_peticio","timestamp":"2019. február. 24. 09:03","title":"Szembeszálltak a dolgozók a Microsofttal, szerintük \"fegyvert\" gyárt a cég","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"11f739e9-9ca7-4692-a41a-765a6431e7a8","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto.kozlekedes","description":"Mentségére, külföldi volt, de akkor is, melyik országban van ilyen rendszám? ","shortLead":"Mentségére, külföldi volt, de akkor is, melyik országban van ilyen rendszám? ","id":"20190225_kezmuves_rendszam_rendorseg","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=11f739e9-9ca7-4692-a41a-765a6431e7a8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cbeda0c5-fe79-4e26-8253-7f58032661d8","keywords":null,"link":"/cegauto.kozlekedes/20190225_kezmuves_rendszam_rendorseg","timestamp":"2019. február. 25. 12:06","title":"Ez az eddigi legrosszabb kézműves rendszám, amit láttunk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]