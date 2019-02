Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"fc3432aa-909d-48f8-a403-94207b49d46d","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Egyértelmű, hogy a vasárnapi Oscar-díj-átadó legintimebb pillanata volt, amikor Bradley Cooper és Lady Gaga közösen előadták a Csillag születik Shallow című betétdalát. De míg a közönség olvadozott, az interneten közben azonnal beindult a mémgyár. ","shortLead":"Egyértelmű, hogy a vasárnapi Oscar-díj-átadó legintimebb pillanata volt, amikor Bradley Cooper és Lady Gaga közösen...","id":"20190225_Beinditotta_az_internet_fantaziajat_Lady_Gaga_es_Bradley_Cooper_majdnemcsokja","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=fc3432aa-909d-48f8-a403-94207b49d46d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a2dab82c-6341-407b-a5f7-bb9ebda5d828","keywords":null,"link":"/elet/20190225_Beinditotta_az_internet_fantaziajat_Lady_Gaga_es_Bradley_Cooper_majdnemcsokja","timestamp":"2019. február. 25. 09:45","title":"Beindította az internet fantáziáját Lady Gaga és Bradley Cooper majdnem csókja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d21abe59-6d63-41a3-97a6-b122aff89c2d","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Az amerikai elnök a személye ellen irányuló megnyilvánulásként értelmezte Spike Lee köszönőbeszédét az esti Oscar-gálán. A legjobb adaptált forgatókönyv díját elnyerő rendező ugyanis a 2020-as amerikai elnökválasztásról is szót ejtett.","shortLead":"Az amerikai elnök a személye ellen irányuló megnyilvánulásként értelmezte Spike Lee köszönőbeszédét az esti...","id":"20190225_donald_trump_spike_lee_rasszizmus_oscar_gala_beszed","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d21abe59-6d63-41a3-97a6-b122aff89c2d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4c70d2de-7556-4ceb-b0fe-2dc7c7ea7edd","keywords":null,"link":"/vilag/20190225_donald_trump_spike_lee_rasszizmus_oscar_gala_beszed","timestamp":"2019. február. 25. 18:48","title":"Trump szerint Spike Lee rasszista volt vele","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"91527ea5-b366-482f-96b1-a81dbb5cba1b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Még ezután derül ki, kuruttyolt-e a partján valami E.T.-féle béka.","shortLead":"Még ezután derül ki, kuruttyolt-e a partján valami E.T.-féle béka.","id":"20190226_Ime_a_Mars_osi_folyoi","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=91527ea5-b366-482f-96b1-a81dbb5cba1b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1f81ebc2-c159-4de8-9277-aef591b1a3bb","keywords":null,"link":"/tudomany/20190226_Ime_a_Mars_osi_folyoi","timestamp":"2019. február. 26. 11:51","title":"Lefotózta a Mars ősi folyóit az európai űrszonda","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5c325e75-cff9-4ea3-b2cf-0cd4e5262793","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az újonnan akár 40 millió forint feletti Maserati Levante látványos fogás, az biztos.","shortLead":"Az újonnan akár 40 millió forint feletti Maserati Levante látványos fogás, az biztos.","id":"20190225_lopott_maserati_levante_csengersima","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5c325e75-cff9-4ea3-b2cf-0cd4e5262793&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fcb164a9-9f53-4275-8982-e196a812afe5","keywords":null,"link":"/cegauto/20190225_lopott_maserati_levante_csengersima","timestamp":"2019. február. 25. 08:03","title":"Nem sok ilyen 30 milliós Maserati van az utakon, ráadásul ez lopott is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b07ee8a0-df21-4741-a18e-2a7b4fe0ced6","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az Arab Liga és az Európai Unió csúcstalálkozójának résztvevői a gyűlöletbeszéd ellen is felszólaltak. ","shortLead":"Az Arab Liga és az Európai Unió csúcstalálkozójának résztvevői a gyűlöletbeszéd ellen is felszólaltak. ","id":"20190225_Orban_Viktor_most_irta_ala_hogy_tamogatjuk_a_menekulteket","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b07ee8a0-df21-4741-a18e-2a7b4fe0ced6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7a5a5858-cc99-41ce-978c-0718bc49a9c0","keywords":null,"link":"/vilag/20190225_Orban_Viktor_most_irta_ala_hogy_tamogatjuk_a_menekulteket","timestamp":"2019. február. 25. 14:44","title":"Orbán Viktor most írta alá, hogy támogatjuk a menekülteket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"460f1b0b-1bc9-41ba-bf53-ad3752d3e768","c_author":"Balogh Csaba","category":"tudomany","description":"A kínai mérnökök iparosmunkája – legalábbis szabása – ezúttal kétségtelenül ígéretesebbnek tűnik, mint a dél-koreaiaké, ám a Huawei összehajtható telefonja a való életben egy ponton már biztosan könnyebben elvérezhet, mint a Samsungé.","shortLead":"A kínai mérnökök iparosmunkája – legalábbis szabása – ezúttal kétségtelenül ígéretesebbnek tűnik, mint a dél-koreaiaké...","id":"20190225_huawei_mate_x_kepernyovedo_folia_tok_full_protection_case_samsung_galaxy_fold","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=460f1b0b-1bc9-41ba-bf53-ad3752d3e768&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5b6417f8-22cb-4482-b272-fb86882d2a7f","keywords":null,"link":"/tudomany/20190225_huawei_mate_x_kepernyovedo_folia_tok_full_protection_case_samsung_galaxy_fold","timestamp":"2019. február. 25. 08:03","title":"Ez lehet a Huawei 730 ezer forintos telefonjának Achilles-sarka","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a34bbfa2-e02c-4a2b-8000-d7a0dc11f221","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Kimaradt az összeállításból, amelyben az elmúlt egy év filmes halottaira emlékeztek.","shortLead":"Kimaradt az összeállításból, amelyben az elmúlt egy év filmes halottaira emlékeztek.","id":"20190225_Andy_Vajnarol_megfeledkeztek_az_Oscargalan","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a34bbfa2-e02c-4a2b-8000-d7a0dc11f221&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b71d78e7-0dc8-4aa9-9740-c41960e675a4","keywords":null,"link":"/kultura/20190225_Andy_Vajnarol_megfeledkeztek_az_Oscargalan","timestamp":"2019. február. 25. 07:23","title":"Andy Vajnáról megfeledkeztek az Oscar-gálán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4ed237c1-5b10-4af2-bdc6-06722276c505","c_author":"Gyarmathy Éva","category":"elet","description":"A versengés mindent áthat, megoszt, butít és nyomorba dönt.","shortLead":"A versengés mindent áthat, megoszt, butít és nyomorba dönt.","id":"20190226_Gyarmathy_Eva_A_gyoztes_visz_mindent","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4ed237c1-5b10-4af2-bdc6-06722276c505&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"41b77311-ac98-4fc0-95cf-17cabbca40e5","keywords":null,"link":"/elet/20190226_Gyarmathy_Eva_A_gyoztes_visz_mindent","timestamp":"2019. február. 26. 11:50","title":"Gyarmathy Éva: A győztes visz mindent","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]