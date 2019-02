Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

A külügyminiszter szerint a baden-württembergi miniszterelnök amúgy is egy szélsőségesen elfogult, bevándorláspárti zöld politikus. Szijjártó: "Nem baj", hogy a németek lemondták a találkozót 2019. február. 27. 13:29 Tovább drágult a benzin 2019. február. 27. 06:18 A benzin literenkénti átlagára 362 forintra, a gázolajé 395 forintra nőtt. 71 teljes munkaidős érsebész van Magyarországon 2019. február. 26. 08:08 15 ezer érsebészeti műtétre lenne szükség, de csak 9500-at végeznek. Mától e-személyivel is kiválthatjuk a gyógyszert a patikákban 2019. február. 27. 09:38 Az ÁEEK ehhez 82 ezer kártyaolvasót bocsátott a közfinanszírozott egészségügyi intézmények rendelkezésére. Laura Codruta Kövesit javasolja a szakbizottság az európai főügyészi tisztségre 2019. február. 27. 16:25 Laura Codruta Kövesit, a román korrupcióellenes ügyészség (DNA) korábbi vezetőjét tartja a legalkalmasabbnak a három bennmaradt jelölt közül az európai főügyészi tisztségre az Európai Parlament (EP) illetékes bizottsága. Jön az újabb Queen-film 2019. február. 26. 11:58 Nincs vége a zenekar menetelésének.

\r

","shortLead":"Nincs vége a zenekar menetelésének.\r

\r

Felvételi nélkül mehetne egyetemre az, aki elvégzi a technikumot 2019. február. 26. 07:57 Vonzóvá akarja tenni a kormány a technikumi képzést, az ösztöndíjak és a tanulás melletti munkáért járó fizetés mellett innen felvételi nélkül juthatnának be a szakirányuknak megfelelő egyetemi szakra a diákok.

Videó: Összkerékhajtású, hangvezérléses robotfűnyíróval találkoztunk 2019. február. 26. 08:51 A Husqvarna megadja a magyarázatot arra, hogy egy fűnyíró esetében miért van szükség mind a négy kerék meghajtására.