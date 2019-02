Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"079be059-9151-44f3-853b-e5642ac4f81c","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"cegauto","description":"Hatvan hektáron ég a bozótos aljnövényzet Vecsés határában, a füst veszélyezteti az M0-s forgalmát a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság közlése szerint.","shortLead":"Hatvan hektáron ég a bozótos aljnövényzet Vecsés határában, a füst veszélyezteti az M0-s forgalmát a Fővárosi...","id":"20190226_bozottuz_m0_vecses_tuzoltok_katasztrofavedelem","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=079be059-9151-44f3-853b-e5642ac4f81c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"32d0de7c-bcda-4f3a-9111-edc94c868ec5","keywords":null,"link":"/cegauto/20190226_bozottuz_m0_vecses_tuzoltok_katasztrofavedelem","timestamp":"2019. február. 26. 15:39","title":"Bozóttűz veszélyezteti az M0-s forgalmát Vecsésnél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9442cdc6-a761-41e4-8e07-bc51ce40e05b","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"Hegedűs Lorántné várhatóan március végéig marad a parlamentben. ","shortLead":"Hegedűs Lorántné várhatóan március végéig marad a parlamentben. ","id":"20190227_A_parlamentet_is_otthagyja_a_Jobbikbol_kilepett_kepviselo","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9442cdc6-a761-41e4-8e07-bc51ce40e05b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"76c4faf9-82cc-47c9-8f77-905aa308a2e7","keywords":null,"link":"/itthon/20190227_A_parlamentet_is_otthagyja_a_Jobbikbol_kilepett_kepviselo","timestamp":"2019. február. 27. 09:59","title":"A parlamentet is otthagyja a Jobbikból kilépett képviselő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"02336ba6-7519-492e-b09e-ee840c0ceb9d","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A használt lakást vásárlóknak még akkor is megéri majd felvenni a családi otthonteremtési kedvezmény (csok) mellé a kamattámogatott hitelt, ha van elég önerejük. A bankok jól járnak, az adófizetők fizetnek.","shortLead":"A használt lakást vásárlóknak még akkor is megéri majd felvenni a családi otthonteremtési kedvezmény (csok) mellé...","id":"20190226_Ennyibe_kerul_az_adofizetoknek_egy_csokszerzodes","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=02336ba6-7519-492e-b09e-ee840c0ceb9d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fff662f2-9276-41a8-91f4-c0956abc9477","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190226_Ennyibe_kerul_az_adofizetoknek_egy_csokszerzodes","timestamp":"2019. február. 26. 14:04","title":"Ennyibe kerül az adófizetőknek egy csok-szerződés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ffc57d30-ece7-4d0c-8d90-cde91b613c03","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Két tenyérben elfért, ma már több mint három kiló, és az étvágya is jó. ","shortLead":"Két tenyérben elfért, ma már több mint három kiló, és az étvágya is jó. ","id":"20190227_Kiengedtek_a_korhazbol_a_kisfiut_aki_268_grammal_szuletett","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ffc57d30-ece7-4d0c-8d90-cde91b613c03&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2a52b1a1-3326-440e-b3f1-3f8dbb1eb975","keywords":null,"link":"/elet/20190227_Kiengedtek_a_korhazbol_a_kisfiut_aki_268_grammal_szuletett","timestamp":"2019. február. 27. 13:39","title":"Kiengedték a kórházból a kisfiút, aki 268 grammal született","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"25696ace-b9d4-4a14-974a-9ca7599ba48d","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A 3000 négyzetméteres tokiói Roastery nemcsak ezért lesz különleges. ","shortLead":"A 3000 négyzetméteres tokiói Roastery nemcsak ezért lesz különleges. ","id":"20190227_Vattacukros_fekete_tea_lattet_is_arulnak_majd_a_vilag_legnagyobb_Starbucks_uzleteben","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=25696ace-b9d4-4a14-974a-9ca7599ba48d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2265ab45-6db6-4c2c-976f-bcef0b5681ad","keywords":null,"link":"/kkv/20190227_Vattacukros_fekete_tea_lattet_is_arulnak_majd_a_vilag_legnagyobb_Starbucks_uzleteben","timestamp":"2019. február. 27. 11:51","title":"Vattacukros fekete tea lattét is árulnak majd a világ legnagyobb Starbucks üzletében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0a178ec-5c2a-4b4d-814f-4ef77f1eeed2","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az összehajtható telefonok egyik fő funkciója, hogy bár telefonokról van szó, széthajtva tabletként is használhatók. A Lenovo másképp képzeli ezt el, de az újdonsága más, mint egy klasszikus phablet.","shortLead":"Az összehajtható telefonok egyik fő funkciója, hogy bár telefonokról van szó, széthajtva tabletként is használhatók...","id":"20190226_lenovo_tabv7_androidos_tablet_telefon","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b0a178ec-5c2a-4b4d-814f-4ef77f1eeed2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f9fbd590-d2f0-47a0-8fef-614349e69bdd","keywords":null,"link":"/tudomany/20190226_lenovo_tabv7_androidos_tablet_telefon","timestamp":"2019. február. 26. 10:33","title":"A Samsung és a Huawei ellen: összehajtható telefon helyett tablet-telefont készített a Lenovo","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"65a3ab7c-e8ec-4d02-a6f7-aa21a2d3e8ba","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az orosz Internet Research Agency-t már régóta azzal vádolja az USA, hogy álhírekkel és zavarkeltéssel igyekeznek beavatkozni az amerikai választásba.","shortLead":"Az orosz Internet Research Agency-t már régóta azzal vádolja az USA, hogy álhírekkel és zavarkeltéssel igyekeznek...","id":"20190227_egyesult_allamok_cyber_command_internet_research_agency","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=65a3ab7c-e8ec-4d02-a6f7-aa21a2d3e8ba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ebec6f0f-081b-40c1-bc2b-af6d3edfeecf","keywords":null,"link":"/tudomany/20190227_egyesult_allamok_cyber_command_internet_research_agency","timestamp":"2019. február. 27. 14:03","title":"Lecsapott az amerikai kiberkommandó az orosz trollgyárra, és sikerült őket lekapcsolni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4bac9e4e-aed6-4fcb-984c-571156989b2c","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A kiváló állapotnak örvendő cseh járgány kis híján 60 esztendős és még a teteje is lenyitható.","shortLead":"A kiváló állapotnak örvendő cseh járgány kis híján 60 esztendős és még a teteje is lenyitható.","id":"20190227_gyonyoru_58_millio_forint_a_legdragabb_elado_regi_hazai_skoda","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4bac9e4e-aed6-4fcb-984c-571156989b2c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e8f312cf-820c-45c6-8c0d-e45806c20fb2","keywords":null,"link":"/cegauto/20190227_gyonyoru_58_millio_forint_a_legdragabb_elado_regi_hazai_skoda","timestamp":"2019. február. 27. 06:41","title":"Gyönyörű: 5,8 millió forint a legdrágább eladó régi hazai Skoda","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]