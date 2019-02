Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"497061fa-2cf0-450d-82f4-d8db3cfc7941","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az amerikai–észak-koreai csúcstalálkozóra egy Trump- és egy Kim-hasonmás is érkezett Hanoiba, de a diktátor imitátora nem maradhat.","shortLead":"Az amerikai–észak-koreai csúcstalálkozóra egy Trump- és egy Kim-hasonmás is érkezett Hanoiba, de a diktátor imitátora...","id":"20190225_Kiutasitottak_Vietnambol_a_Kim_Dzsong_Unimitatort","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=497061fa-2cf0-450d-82f4-d8db3cfc7941&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"78601f1b-18a5-4084-a74e-9ca57b52f219","keywords":null,"link":"/elet/20190225_Kiutasitottak_Vietnambol_a_Kim_Dzsong_Unimitatort","timestamp":"2019. február. 25. 08:39","title":"Kiutasították Vietnamból a Kim Dzsong Un-imitátort","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fc3432aa-909d-48f8-a403-94207b49d46d","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Egyértelmű, hogy a vasárnapi Oscar-díj-átadó legintimebb pillanata volt, amikor Bradley Cooper és Lady Gaga közösen előadták a Csillag születik Shallow című betétdalát. De míg a közönség olvadozott, az interneten közben azonnal beindult a mémgyár. ","shortLead":"Egyértelmű, hogy a vasárnapi Oscar-díj-átadó legintimebb pillanata volt, amikor Bradley Cooper és Lady Gaga közösen...","id":"20190225_Beinditotta_az_internet_fantaziajat_Lady_Gaga_es_Bradley_Cooper_majdnemcsokja","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=fc3432aa-909d-48f8-a403-94207b49d46d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a2dab82c-6341-407b-a5f7-bb9ebda5d828","keywords":null,"link":"/elet/20190225_Beinditotta_az_internet_fantaziajat_Lady_Gaga_es_Bradley_Cooper_majdnemcsokja","timestamp":"2019. február. 25. 09:45","title":"Beindította az internet fantáziáját Lady Gaga és Bradley Cooper majdnem csókja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0716b561-cda4-4ba3-9128-d598f3f763e5","c_author":"Dercsényi Dávid","category":"gazdasag","description":"A rendőrség ellenőrizte a vendégmunkásokat Pest megyében, mindent rendben talált. Kiderült, az építkezéseken sok migráns dolgozik – legálisan.\r

\r

","shortLead":"A rendőrség ellenőrizte a vendégmunkásokat Pest megyében, mindent rendben talált. Kiderült, az építkezéseken sok...","id":"20190226_Pest_megyeben_mar_migransok_epitik_a_hazakat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0716b561-cda4-4ba3-9128-d598f3f763e5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5161ea50-36ba-42de-b46e-fafe80b0c319","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190226_Pest_megyeben_mar_migransok_epitik_a_hazakat","timestamp":"2019. február. 26. 16:24","title":"Pest megyében már migránsok építik a házakat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"90d7e73d-e91f-475d-9ca7-e6ec1d87cf70","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Olyan Autopilot is kéne, ami a többieket védi meg egy hasonló autóstól. ","shortLead":"Olyan Autopilot is kéne, ami a többieket védi meg egy hasonló autóstól. ","id":"20190225_autos_video_tesla","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=90d7e73d-e91f-475d-9ca7-e6ec1d87cf70&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f465090e-2cc2-4fb1-a4b0-c692fd4af2c4","keywords":null,"link":"/cegauto/20190225_autos_video_tesla","timestamp":"2019. február. 26. 04:04","title":"200 felett robog át a piroson a teslás, ez ellen mi védhet meg? – Videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3eb55e65-8428-4c03-b98d-5de91cf6cbe1","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Megszűnt a trolivégállomás az Arany János utcánál, a trolik a főúton próbálnak visszafordulni.","shortLead":"Megszűnt a trolivégállomás az Arany János utcánál, a trolik a főúton próbálnak visszafordulni.","id":"20190225_trolibusz_fordulo_bajcsy_zsilinszky","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3eb55e65-8428-4c03-b98d-5de91cf6cbe1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"afeecd77-03a1-4998-9b6b-764519d9c0c5","keywords":null,"link":"/cegauto/20190225_trolibusz_fordulo_bajcsy_zsilinszky","timestamp":"2019. február. 25. 12:33","title":"Kész tragédia, amit a trolik művelnek a Bajcsy-Zsilinszky út közepén – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1d84bfe1-738f-4c97-8aa3-c152a7bf9dae","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"9 millió 764 ezer fő volt az ország népessége 2018 végén, az elmúlt 70 év harmadik legnagyobb népességfogyása volt a tavalyi.","shortLead":"9 millió 764 ezer fő volt az ország népessége 2018 végén, az elmúlt 70 év harmadik legnagyobb népességfogyása volt...","id":"20190226_Kozel_husz_eve_nem_fogyott_ugy_a_nepesseg_mint_2018ban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1d84bfe1-738f-4c97-8aa3-c152a7bf9dae&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"832fbbd8-2033-4403-a29e-209cb086ce09","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190226_Kozel_husz_eve_nem_fogyott_ugy_a_nepesseg_mint_2018ban","timestamp":"2019. február. 26. 12:21","title":"Közel húsz éve nem fogyott úgy a népesség, mint 2018-ban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9eab20a3-a39a-4f31-a2cb-9a9cbb36b890","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Méghogy diktátor!","shortLead":"Méghogy diktátor!","id":"20190226_Maduronak_nem_tetszettek_a_kerdesek_kidobjak_a_stabot_Venezuelabol","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9eab20a3-a39a-4f31-a2cb-9a9cbb36b890&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"042661c0-d572-4b0e-b24b-2848786ffed2","keywords":null,"link":"/vilag/20190226_Maduronak_nem_tetszettek_a_kerdesek_kidobjak_a_stabot_Venezuelabol","timestamp":"2019. február. 26. 07:05","title":"Madurónak nem tetszettek a kérdések, kidobják a stábot Venezuelából","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ea318d44-6837-4068-9649-f053d3740c19","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Szándékosan legyengítette az ukrán hadsereget, s ezzel hazaárulást követett el – indokolták Kijevben, hogy az illetékes bíróság elrendelte az egykori ukrán vezérkari főnök, Viktor Zamana őrizetbe vételét.","shortLead":"Szándékosan legyengítette az ukrán hadsereget, s ezzel hazaárulást követett el – indokolták Kijevben, hogy az illetékes...","id":"20190226_Hazaarulas_vadjaval_orizetbe_vettek_Ukrajna_volt_vezerkari_fonoket","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ea318d44-6837-4068-9649-f053d3740c19&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"65a4be22-a096-4f6b-807a-51e9883e6e35","keywords":null,"link":"/vilag/20190226_Hazaarulas_vadjaval_orizetbe_vettek_Ukrajna_volt_vezerkari_fonoket","timestamp":"2019. február. 26. 11:41","title":"Hazaárulás vádjával őrizetbe vették Ukrajna volt vezérkari főnökét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]