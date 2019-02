Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"ffc57d30-ece7-4d0c-8d90-cde91b613c03","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Két tenyérben elfért, ma már több mint három kiló, és az étvágya is jó. ","shortLead":"Két tenyérben elfért, ma már több mint három kiló, és az étvágya is jó. ","id":"20190227_Kiengedtek_a_korhazbol_a_kisfiut_aki_268_grammal_szuletett","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ffc57d30-ece7-4d0c-8d90-cde91b613c03&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2a52b1a1-3326-440e-b3f1-3f8dbb1eb975","keywords":null,"link":"/elet/20190227_Kiengedtek_a_korhazbol_a_kisfiut_aki_268_grammal_szuletett","timestamp":"2019. február. 27. 13:39","title":"Kiengedték a kórházból a kisfiút, aki 268 grammal született","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e4bdf5d9-b20b-47d0-a277-bd35390afca4","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A most leleplezett Polestar szedán nem titkoltan a Tesla Model 3-mal kíván rivalizálni. És elsőként Android fut a fedélzeti rendszerén.","shortLead":"A most leleplezett Polestar szedán nem titkoltan a Tesla Model 3-mal kíván rivalizálni. És elsőként Android fut...","id":"20190228_500_kilometeres_hatotavval_tamad_a_teslara_a_volvo_uj_villanyautoja","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e4bdf5d9-b20b-47d0-a277-bd35390afca4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c75a7f3b-c088-43dc-b8d6-efd8315c321f","keywords":null,"link":"/cegauto/20190228_500_kilometeres_hatotavval_tamad_a_teslara_a_volvo_uj_villanyautoja","timestamp":"2019. február. 28. 08:21","title":"500 kilométeres hatótávval támad a Teslára a Volvo új villanyautója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"76891eec-2d99-4e34-a922-9fb429421e22","c_author":"Invitech","category":"brandchannel","description":"Teljesen mindegy, hogy egy vállalat milyen területen működik, ha nem képes azt nyújtani vásárlóinak, ügyfeleinek, amit ők elvárnak. Az ügyfélélmény korábban csak elvont fogalomként létezett, ma viszont már külön szakma alakult köré, amelynek célja, hogy a kliensek igényeit a lehető legjobban kiszolgálja, ezzel segítve sikerre a céget. ","shortLead":"Teljesen mindegy, hogy egy vállalat milyen területen működik, ha nem képes azt nyújtani vásárlóinak, ügyfeleinek, amit...","id":"invitech_20190211_Ugyfelelmeny_nelkul_nincs_siker","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=76891eec-2d99-4e34-a922-9fb429421e22&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c720e8c4-f461-4b40-ae01-03b3a73a00fe","keywords":null,"link":"/brandchannel/invitech_20190211_Ugyfelelmeny_nelkul_nincs_siker","timestamp":"2019. február. 27. 07:30","title":"Apróságokon múlik a cégek sikere, avagy miért került tükör a liftek mellé","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_partnername":"Invitech","c_partnerlogo":"7553f5fc-dae7-4f2b-99ee-c6a8d20171e9","c_partnertag":"invitech"},{"available":true,"c_guid":"e40888a6-f07c-4b19-8f59-3e6706e1cd70","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Közreadta határozatát a jogellenes bevándorlás elősegítését szankcionáló új büntetőjogi tényállásról – vagyis a Stop Soros-törvényben foglaltakról – szóló határozatát az Alkotmánybíróság (Ab).","shortLead":"Közreadta határozatát a jogellenes bevándorlás elősegítését szankcionáló új büntetőjogi tényállásról – vagyis a Stop...","id":"20190228_alkotmanybirosag_stop_soros_jogellenes_bevandorlas_elosegitese_buntetojogi_tenyallas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e40888a6-f07c-4b19-8f59-3e6706e1cd70&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b74da3ea-9037-417f-94ff-b2436a59ecbf","keywords":null,"link":"/itthon/20190228_alkotmanybirosag_stop_soros_jogellenes_bevandorlas_elosegitese_buntetojogi_tenyallas","timestamp":"2019. február. 28. 10:52","title":"Nem alkotmányellenes a Stop Soros","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"05b49d35-6ed0-4ad5-9d01-02155a497afa","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A Quacquarelli Symonds (QS) frissen publikált szakterületi rangsorán az egyetem gyógyszerészeti képzése ért el szép eredményt. ","shortLead":"A Quacquarelli Symonds (QS) frissen publikált szakterületi rangsorán az egyetem gyógyszerészeti képzése ért el szép...","id":"20190227_A_vilag_200_legjobb_egyeteme_kozott_van_a_Semmelweis","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=05b49d35-6ed0-4ad5-9d01-02155a497afa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0e3272fc-84f7-41d3-bfea-b2976ffb3aeb","keywords":null,"link":"/itthon/20190227_A_vilag_200_legjobb_egyeteme_kozott_van_a_Semmelweis","timestamp":"2019. február. 27. 16:40","title":"A világ 200 legjobb egyeteme között van a Semmelweis","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5253d356-d52d-4115-9927-d090b9cfeaab","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A Haladásnak a bajnokságban sem megy, és most a kupában is kikaptak egy, az utolsó percben lőtt góllal.\r

\r

","shortLead":"A Haladásnak a bajnokságban sem megy, és most a kupában is kikaptak egy, az utolsó percben lőtt góllal.\r

\r

","id":"20190226_Drama_Szombathelyen_az_utolso_utani_percben_lott_gollal_nyert_a_Mezokovesd","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5253d356-d52d-4115-9927-d090b9cfeaab&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d9e336c1-e66f-4d20-bfa9-52dfa2771d8d","keywords":null,"link":"/sport/20190226_Drama_Szombathelyen_az_utolso_utani_percben_lott_gollal_nyert_a_Mezokovesd","timestamp":"2019. február. 26. 20:16","title":"Dráma Szombathelyen: az utolsó utáni percben lőtt góllal nyert a Mezőkövesd","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"20a30874-a545-4524-9f85-c817a7d9e8bf","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A BKK most kiegészítő feladatokat rendelt meg a korábbi projekthez. ","shortLead":"A BKK most kiegészítő feladatokat rendelt meg a korábbi projekthez. ","id":"20190227_Tobb_mint_400_millio_ment_el_az_ujpalotai_villamos_terveire_aztan_lefujtak_az_egeszet","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=20a30874-a545-4524-9f85-c817a7d9e8bf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ab537b33-61a2-46aa-83e8-dd30488d8216","keywords":null,"link":"/itthon/20190227_Tobb_mint_400_millio_ment_el_az_ujpalotai_villamos_terveire_aztan_lefujtak_az_egeszet","timestamp":"2019. február. 27. 07:54","title":"Több mint 400 milliót költöttek az újpalotai villamos terveire, aztán lefújták az egészet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5f5f5a8c-ef69-44fa-a81f-69dfc94e5dac","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Fiatal egerek csontvelőjének átültetésével \"fiatalították meg\" öregedő egerek agyát a kutatók, megakadályozva a rágcsálók kognitív hanyatlását. A kutatás eredményei alátámasztják azt az elméletet, hogy részben a csontvelő által termelt vérsejtek elöregedése a felelős a figyelem, az emlékezet és a gondolkodás hanyatlásáért.","shortLead":"Fiatal egerek csontvelőjének átültetésével \"fiatalították meg\" öregedő egerek agyát a kutatók, megakadályozva...","id":"20190226_csontvelo_atultetes_oregedo_egerek_agya_megfiatalitas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5f5f5a8c-ef69-44fa-a81f-69dfc94e5dac&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4a1238d4-d7b0-432e-836f-79a8e99e0fc6","keywords":null,"link":"/tudomany/20190226_csontvelo_atultetes_oregedo_egerek_agya_megfiatalitas","timestamp":"2019. február. 26. 17:03","title":"Egereknél már működik: csontvelő-átültetéssel sikerült visszafordítani az agy hanyatlását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]