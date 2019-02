Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"05b49d35-6ed0-4ad5-9d01-02155a497afa","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A Quacquarelli Symonds (QS) frissen publikált szakterületi rangsorán az egyetem gyógyszerészeti képzése ért el szép eredményt. ","shortLead":"A Quacquarelli Symonds (QS) frissen publikált szakterületi rangsorán az egyetem gyógyszerészeti képzése ért el szép...","id":"20190227_A_vilag_200_legjobb_egyeteme_kozott_van_a_Semmelweis","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=05b49d35-6ed0-4ad5-9d01-02155a497afa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0e3272fc-84f7-41d3-bfea-b2976ffb3aeb","keywords":null,"link":"/itthon/20190227_A_vilag_200_legjobb_egyeteme_kozott_van_a_Semmelweis","timestamp":"2019. február. 27. 16:40","title":"A világ 200 legjobb egyeteme között van a Semmelweis","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e4bdf5d9-b20b-47d0-a277-bd35390afca4","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A most leleplezett Polestar szedán nem titkoltan a Tesla Model 3-mal kíván rivalizálni. És elsőként Android fut a fedélzeti rendszerén.","shortLead":"A most leleplezett Polestar szedán nem titkoltan a Tesla Model 3-mal kíván rivalizálni. És elsőként Android fut...","id":"20190228_500_kilometeres_hatotavval_tamad_a_teslara_a_volvo_uj_villanyautoja","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e4bdf5d9-b20b-47d0-a277-bd35390afca4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c75a7f3b-c088-43dc-b8d6-efd8315c321f","keywords":null,"link":"/cegauto/20190228_500_kilometeres_hatotavval_tamad_a_teslara_a_volvo_uj_villanyautoja","timestamp":"2019. február. 28. 08:21","title":"500 kilométeres hatótávval támad a Teslára a Volvo új villanyautója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7cf34af1-a0d3-4b46-b0a3-c678f3fe2258","c_author":"Iliás-Nagy Katalin - Rácz Johanna","category":"hetilap","description":"Felvillanyozta Magyarországot 30 évvel ezelőtt Habsburg Ottó első hivatalos látogatása, amelynek előzőleg egy hallatlanul sikeres portréfilm és félig titkos magánlátogatások is megágyaztak. ","shortLead":"Felvillanyozta Magyarországot 30 évvel ezelőtt Habsburg Ottó első hivatalos látogatása, amelynek előzőleg...","id":"201909__habsburg_otto_1989__talalkozas_aneppel__taps_amoziban__terepszemle","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7cf34af1-a0d3-4b46-b0a3-c678f3fe2258&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6aecbab9-bd6f-4ce6-ba1e-ffe8a8881206","keywords":null,"link":"/hetilap/2019.09/201909__habsburg_otto_1989__talalkozas_aneppel__taps_amoziban__terepszemle","timestamp":"2019. február. 27. 00:00","title":"Terepszemle","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3a1c83e4-c200-4c54-afc8-b3ecf44a9b0f","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A berendezések egy része arcfelismerő rendszerhez kapcsolódik.","shortLead":"A berendezések egy része arcfelismerő rendszerhez kapcsolódik.","id":"20190227_Terfigyelo_kamerakkal_probaljak_nyakon_csipni_az_adosokat_Oroszorszagban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3a1c83e4-c200-4c54-afc8-b3ecf44a9b0f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"83d1acfa-d1b5-4297-87b0-8be6f891a842","keywords":null,"link":"/vilag/20190227_Terfigyelo_kamerakkal_probaljak_nyakon_csipni_az_adosokat_Oroszorszagban","timestamp":"2019. február. 27. 19:45","title":"Térfigyelő kamerákkal próbálják nyakon csípni az adósokat Oroszországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5a02ae3f-5c4b-4574-8fdb-ce49036cb56b","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Jamie Foxx egy jótékonysági gálán nevezte magát szingli férfinak.","shortLead":"Jamie Foxx egy jótékonysági gálán nevezte magát szingli férfinak.","id":"20190227_Nem_lesz_ebbol_parizsi_eskuvo_szakitott_Jamie_Foxx_es_Katie_Holmes","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5a02ae3f-5c4b-4574-8fdb-ce49036cb56b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2d63edc6-855a-476e-9d02-60652309b10f","keywords":null,"link":"/elet/20190227_Nem_lesz_ebbol_parizsi_eskuvo_szakitott_Jamie_Foxx_es_Katie_Holmes","timestamp":"2019. február. 27. 10:22","title":"Nem lesz ebből párizsi esküvő, szakított Jamie Foxx és Katie Holmes","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1855fe22-fb47-4cc3-87ac-19314e32fbba","c_author":"Dercsényi Dávid","category":"itthon","description":"Az EU közvélemény-kutatása, az Eurobarométer azt mutatja, az EU egyre népszerűbb, egyre jobban bízunk benne, miközben a nemzeti parlamentekben és pártokban egyre kevésbé. De mégis egyre nő azok száma, akik szerint nem mennek jó irányba a dolgok az unióban. Az Európai Bizottság nem tervez ellenkampányt indítani a kormányzati brüsszelezésre. \r

\r

","shortLead":"Az EU közvélemény-kutatása, az Eurobarométer azt mutatja, az EU egyre népszerűbb, egyre jobban bízunk benne, miközben...","id":"20190227_Egyre_tobbre_ertekeljuk_az_EUt","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1855fe22-fb47-4cc3-87ac-19314e32fbba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4916e3bd-41d7-4f18-b313-f65f7212281c","keywords":null,"link":"/itthon/20190227_Egyre_tobbre_ertekeljuk_az_EUt","timestamp":"2019. február. 27. 14:02","title":"Brüsszelezés ide vagy oda: egyre többre értékeljük az EU-t","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eafb50c6-a22d-4bd5-9fef-93278244b74e","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Féklámpakapcsoló javítása miatt 2,27 millió autóját hívja vissza a gyártó.","shortLead":"Féklámpakapcsoló javítása miatt 2,27 millió autóját hívja vissza a gyártó.","id":"20190228_200817_kozotti_Subaru_Forestere_vagy_Imprezaja_van_Akkor_ez_ont_is_erinti","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=eafb50c6-a22d-4bd5-9fef-93278244b74e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8b19d540-6846-4ad3-ab2d-3d552eb82cc6","keywords":null,"link":"/cegauto/20190228_200817_kozotti_Subaru_Forestere_vagy_Imprezaja_van_Akkor_ez_ont_is_erinti","timestamp":"2019. február. 28. 10:44","title":"2008-17 közötti Subaru Forestere vagy Imprezája van? Akkor ez önt is érinti","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ffa9686c-4adf-4542-a7bb-e055c1c9bf99","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A Vezúv kitörése Kr. e. 79-ben csaknem kétezer ember halálát okozta Pompejiben és Herculaneumban. De sokan elmenekültek, és egy új kutatás azt derítette fel, hogy hol telepedtek le az után, hogy az otthonuk hamuvá lett.","shortLead":"A Vezúv kitörése Kr. e. 79-ben csaknem kétezer ember halálát okozta Pompejiben és Herculaneumban. De sokan...","id":"20190226_pompeji_herculaneum_vezuv_vulkankitores_termeszeti_katasztrofa_menekles_tulelok_regeszet","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ffa9686c-4adf-4542-a7bb-e055c1c9bf99&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"817db1ac-c699-4c0a-a6b8-0d195f1c881e","keywords":null,"link":"/tudomany/20190226_pompeji_herculaneum_vezuv_vulkankitores_termeszeti_katasztrofa_menekles_tulelok_regeszet","timestamp":"2019. február. 26. 21:28","title":"Megfejtették, hová menekültek pompeji túlélők","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]