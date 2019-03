Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"21e2a63f-5741-4de8-96da-cc3b672d66a1","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Egy genfi ​​rendőrt egy évnyi, felfüggesztett szabadságvesztésre és komoly pénzbírságra ítélték, mert túl gyorsan üldözött egy betörőt.","shortLead":"Egy genfi ​​rendőrt egy évnyi, felfüggesztett szabadságvesztésre és komoly pénzbírságra ítélték, mert túl gyorsan...","id":"20190301_svajc_gyorshajtas_rendor_birsag","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=21e2a63f-5741-4de8-96da-cc3b672d66a1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9d8369b7-a074-454c-b665-37b4194c3a97","keywords":null,"link":"/cegauto/20190301_svajc_gyorshajtas_rendor_birsag","timestamp":"2019. március. 01. 14:23","title":"Svájcban még a rendőröket is megbüntetik, ha túl gyorsan üldöznek valakit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"28fe9018-0c61-4a85-9bbd-7b2edb651271","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Hamarosan kiírják a pályázatot a renoválásra, és a tervek szerint 2021-ben ismét áthaladhatnak a turisták a Vasari-folyosón. ","shortLead":"Hamarosan kiírják a pályázatot a renoválásra, és a tervek szerint 2021-ben ismét áthaladhatnak a turisták...","id":"20190228_Ujranyitjak_Firenze_titkos_folyosojat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=28fe9018-0c61-4a85-9bbd-7b2edb651271&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"90e3bbf9-43da-4798-abd8-0439f4a13765","keywords":null,"link":"/kultura/20190228_Ujranyitjak_Firenze_titkos_folyosojat","timestamp":"2019. február. 28. 11:09","title":"Újranyitják Firenze \"titkos\" folyosóját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"edb10573-abc7-4880-811e-dadbb03acb19","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Budapestről kirakták őket, Zamárdi befogadta a rendezvényt, július 13-14-e között a Balaton partján zúgnak fel a repülők.","shortLead":"Budapestről kirakták őket, Zamárdi befogadta a rendezvényt, július 13-14-e között a Balaton partján zúgnak fel...","id":"20190301_Eldolt_Zamardiban_lesz_a_Red_Bull_Air_Race","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=edb10573-abc7-4880-811e-dadbb03acb19&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"38d9fa15-514d-4907-b953-b433e043ae92","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190301_Eldolt_Zamardiban_lesz_a_Red_Bull_Air_Race","timestamp":"2019. március. 01. 11:11","title":"Eldőlt, Zamárdiban lesz a Red Bull Air Race","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3e4cbcfa-e2dd-43f3-8880-68499859b115","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A héten írtuk meg, hogy Heim Pál kórház nem fogadta el az adományágyakat, az Állami Egészségügyi Ellátó Központ lépett. ","shortLead":"A héten írtuk meg, hogy Heim Pál kórház nem fogadta el az adományágyakat, az Állami Egészségügyi Ellátó Központ lépett. ","id":"20190301_Agyakat_vesz_a_beteg_gyerekeik_mellett_alvo_szuloknek_az_allam","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3e4cbcfa-e2dd-43f3-8880-68499859b115&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f6736b21-67cf-4115-bf30-882d8d0e80ad","keywords":null,"link":"/itthon/20190301_Agyakat_vesz_a_beteg_gyerekeik_mellett_alvo_szuloknek_az_allam","timestamp":"2019. március. 01. 16:49","title":"Ágyakat vesz a beteg gyerekeik mellett maradó szülőknek az állam","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5e77908c-04a0-4818-836d-b0cd82dc3c0f","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Egy hónapja tárgyal az MNB a bankokkal a törlesztőrészletek szabályainak megváltoztatásáról.","shortLead":"Egy hónapja tárgyal az MNB a bankokkal a törlesztőrészletek szabályainak megváltoztatásáról.","id":"20190228_Egyszerubb_es_olcsobb_hitelkivaltast_iger_az_MNB","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5e77908c-04a0-4818-836d-b0cd82dc3c0f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"81a9a237-094c-4c5a-8bc0-b5c156e84378","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190228_Egyszerubb_es_olcsobb_hitelkivaltast_iger_az_MNB","timestamp":"2019. február. 28. 18:04","title":"Egyszerűbb és olcsóbb hitelkiváltást ígér az MNB","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"17a1ac0b-133a-475a-a143-27de4c7b032c","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az olasz gyártó legfrissebb sportkocsija nemcsak erősebb, hanem egyben könnyebb is az elődjénél. ","shortLead":"Az olasz gyártó legfrissebb sportkocsija nemcsak erősebb, hanem egyben könnyebb is az elődjénél. ","id":"20190228_hivatalos_itt_a_ferrari_488_gtb_utodja_az_f8_tributo","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=17a1ac0b-133a-475a-a143-27de4c7b032c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"73732d9b-18c4-4a66-b4b2-dc7a0b5cf38b","keywords":null,"link":"/cegauto/20190228_hivatalos_itt_a_ferrari_488_gtb_utodja_az_f8_tributo","timestamp":"2019. február. 28. 13:46","title":"Hivatalos: itt a Ferrari 488 GTB utódja, az F8 Tributo","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"714d319e-4bc1-4724-a9fb-a751d928fee7","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Az osztrák Max Hauke és Dominik Baldauf után azt a másik három sífutót is megnevezte hazája szövetsége, akiket a seefeldi északisí-világbajnokságon végrehajtott szerdai doppingrazzia során vettek őrizetbe.","shortLead":"Az osztrák Max Hauke és Dominik Baldauf után azt a másik három sífutót is megnevezte hazája szövetsége, akiket...","id":"20190228_eszakisi_vilagbajnoksag_dopping_orizetbe_vetel","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=714d319e-4bc1-4724-a9fb-a751d928fee7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2645c02c-edd0-49ef-86e5-974f3bfc21c3","keywords":null,"link":"/sport/20190228_eszakisi_vilagbajnoksag_dopping_orizetbe_vetel","timestamp":"2019. február. 28. 13:45","title":"Megnevezték a világbajnokságon dopping miatt lekapcsolt sielőket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c7976c26-a31d-445e-bd3e-c7b64d857fe3","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Vakvezető kutyája miatt nem engedték fel egy Londonba tartó gépre. ","shortLead":"Vakvezető kutyája miatt nem engedték fel egy Londonba tartó gépre. ","id":"20190301_150_ezres_karteritest_kap_a_WizzAirtol_a_latasserult_fiu","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c7976c26-a31d-445e-bd3e-c7b64d857fe3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"953c42be-733a-4842-86cf-85e2c9d85ecf","keywords":null,"link":"/itthon/20190301_150_ezres_karteritest_kap_a_WizzAirtol_a_latasserult_fiu","timestamp":"2019. március. 01. 20:02","title":"150 ezres kártérítést kap a Wizz Air-től a látássérült fiú","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]