Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"7a13efc1-1f95-4f6c-aaae-1e219f66d5c9","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Garázdasággal gyanúsítják.","shortLead":"Garázdasággal gyanúsítják.","id":"20190304_vascso_tamadas_harmashatar_hegy_terepfuto_garazdasag_elfogas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7a13efc1-1f95-4f6c-aaae-1e219f66d5c9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d02c5329-af21-4ebb-98a9-b5ffead841d2","keywords":null,"link":"/itthon/20190304_vascso_tamadas_harmashatar_hegy_terepfuto_garazdasag_elfogas","timestamp":"2019. március. 04. 07:17","title":"Elfogták a férfit, aki vascsővel támadt egy válogatott sportolóra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"631923a2-9799-4a43-8236-7307c5472b46","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Csak Csehországban és Németországban van kevesebb munkanélküli, mint itt.","shortLead":"Csak Csehországban és Németországban van kevesebb munkanélküli, mint itt.","id":"20190303_Az_EU_harmadik_legalacsonyabb_munkanelkulisege_a_magyar","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=631923a2-9799-4a43-8236-7307c5472b46&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"64f753fa-43f7-42f8-aca9-0428749e440a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190303_Az_EU_harmadik_legalacsonyabb_munkanelkulisege_a_magyar","timestamp":"2019. március. 03. 19:02","title":"Az EU harmadik legalacsonyabb munkanélkülisége a magyar","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"67cf2037-2d00-46f7-96d9-d8b66d5ce397","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Háromszázharminc pontos versenyképességi csomagot mutatott be Matolcsy György; nem jogerősen öt év letöltendő börtönre ítélték Kocsis István volt MVM-vezért; már a túl sok tao-pénzre panaszkodnak több sportklubnál. Ez a hvg.hu heti gazdasági összefoglalója.","shortLead":"Háromszázharminc pontos versenyképességi csomagot mutatott be Matolcsy György; nem jogerősen öt év letöltendő börtönre...","id":"20190303_Es_akkor_felzarkozas_Ausztria_fejlettseg_penz_fizetes_nyugdij","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=67cf2037-2d00-46f7-96d9-d8b66d5ce397&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bc81cec4-6a8f-455e-b302-7ec0ec7bcf61","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190303_Es_akkor_felzarkozas_Ausztria_fejlettseg_penz_fizetes_nyugdij","timestamp":"2019. március. 03. 12:00","title":"És akkor megint reszkethet Ausztria, mert jövünk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0302cfda-d11d-476f-897d-8a10ec7d71c6","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ják felé tartott a motoros, aki eddig ismeretlen okból lesodródott az útról.","shortLead":"Ják felé tartott a motoros, aki eddig ismeretlen okból lesodródott az útról.","id":"20190304_motoros_baleset_jak_narai","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0302cfda-d11d-476f-897d-8a10ec7d71c6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c14fbbba-691b-4597-afa4-7445cb66b289","keywords":null,"link":"/cegauto/20190304_motoros_baleset_jak_narai","timestamp":"2019. március. 04. 08:44","title":"Biciklis talált rá egy árokban fekvő súlyos sérült motorosra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"58f5fc9f-6a0f-4097-8523-31488bd655e7","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az Operettszínházból távozni kényszerülő rendező a zaklatási ügye óta nem kapott munkát.","shortLead":"Az Operettszínházból távozni kényszerülő rendező a zaklatási ügye óta nem kapott munkát.","id":"20190304_Pinter_Tibor_dob_mentoovet_Kerenyi_Miklos_Gabornak","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=58f5fc9f-6a0f-4097-8523-31488bd655e7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"26647380-123b-4645-8c7c-d7541d2bd199","keywords":null,"link":"/elet/20190304_Pinter_Tibor_dob_mentoovet_Kerenyi_Miklos_Gabornak","timestamp":"2019. március. 04. 09:15","title":"Pintér Tibor dob mentőövet Kerényi Miklós Gábornak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"88e29f57-3c67-4c1e-8be2-29ccc22520de","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A toborzás hivatalosan nyáron indul.","shortLead":"A toborzás hivatalosan nyáron indul.","id":"20190304_300_ezer_forintos_fizetest_igernek_az_epitoipari_munkasoknak_csak_jojjenek_vissza_Magyarorszagra","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=88e29f57-3c67-4c1e-8be2-29ccc22520de&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"424e9537-b33b-41e9-89eb-02cba3953110","keywords":null,"link":"/kkv/20190304_300_ezer_forintos_fizetest_igernek_az_epitoipari_munkasoknak_csak_jojjenek_vissza_Magyarorszagra","timestamp":"2019. március. 04. 12:10","title":"300 ezer forintos fizetést ígérnek az építőipari munkásoknak, csak jöjjenek vissza Magyarországra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"69ac32dc-d3aa-4d06-9027-0131e7c84f5e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Fogy a levegő Orbán Viktor körül Európában, az Európai Néppárt vezető erejével, a német CDU-val is egyre mélyebb a konfliktus.","shortLead":"Fogy a levegő Orbán Viktor körül Európában, az Európai Néppárt vezető erejével, a német CDU-val is egyre mélyebb...","id":"20190304_Orban_talalkozni_akart_Merkellel_de_lepattintottak","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=69ac32dc-d3aa-4d06-9027-0131e7c84f5e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"adb36c2c-53c7-4781-bbf9-f1c22f849f01","keywords":null,"link":"/itthon/20190304_Orban_talalkozni_akart_Merkellel_de_lepattintottak","timestamp":"2019. március. 04. 09:19","title":"Orbán találkozni akart Merkellel, de lepattintották","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"63c442f7-9b17-46f2-9f0b-fc5a72b41a63","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"cegauto","description":"Az eddiginél jóval szigorúbb büntetésre számíthatnak Belgiumban azok, akik nem előzésre használják az autópálya középső és belső sávjait.","shortLead":"Az eddiginél jóval szigorúbb büntetésre számíthatnak Belgiumban azok, akik nem előzésre használják az autópálya középső...","id":"20190303_Bekemenyitenek_a_belgak_bukhatja_a_jogositvanyat_aki_autopalyan_ketszer_is_kozepso_savban_halad","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=63c442f7-9b17-46f2-9f0b-fc5a72b41a63&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0f21f315-6d85-4675-bf65-9129289c2893","keywords":null,"link":"/cegauto/20190303_Bekemenyitenek_a_belgak_bukhatja_a_jogositvanyat_aki_autopalyan_ketszer_is_kozepso_savban_halad","timestamp":"2019. március. 03. 17:28","title":"Bekeményítenek a belgák: bukhatja a jogosítványát, aki autópályán kétszer is középső sávban halad","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]