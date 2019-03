Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"a02196e2-2a03-4cb1-bc25-cf377d887f79","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Kásler Miklós a jelenlevők előtt megfogadta, hogy a jövőben is „a magyar nemzet és a székelység jobbulására és emelkedésére tesz, példásan, mindenben.”","shortLead":"Kásler Miklós a jelenlevők előtt megfogadta, hogy a jövőben is „a magyar nemzet és a székelység jobbulására és...","id":"20190304_Tiszteletbeli_Szekelynek_neveztek_ki_Kasler_Miklost","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a02196e2-2a03-4cb1-bc25-cf377d887f79&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"25504988-c140-4e6e-908d-fdc218947003","keywords":null,"link":"/itthon/20190304_Tiszteletbeli_Szekelynek_neveztek_ki_Kasler_Miklost","timestamp":"2019. március. 04. 21:55","title":"Tiszteletbeli Székelynek nevezték ki Kásler Miklóst","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a645e26e-5225-4902-bf00-143f7907d657","c_author":"hvg.hu","category":"enesacegem","description":"Csaknem harmadával esett azoknak a cégeknek az aránya, amelyek az önkéntes egészség-, illetve nyugdíjpénztári juttatásokat egyáltalán szerepeltetik a cafeteria választható elemei között – derül ki a Cafeteriatrend Azénpénzem.hu birtokába jutott felméréséből. ","shortLead":"Csaknem harmadával esett azoknak a cégeknek az aránya, amelyek az önkéntes egészség-, illetve nyugdíjpénztári...","id":"20190305_A_nyugdij_latja_karat__reagaltak_a_cegek_az_idei_adovaltozasra","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a645e26e-5225-4902-bf00-143f7907d657&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f26dd8a0-a760-454f-8a9b-08d3f0a27f35","keywords":null,"link":"/enesacegem/20190305_A_nyugdij_latja_karat__reagaltak_a_cegek_az_idei_adovaltozasra","timestamp":"2019. március. 05. 09:39","title":"A nyugdíj látja kárát – reagáltak a cégek az idei adóváltozásra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1e5c21b1-5337-4a34-ac8a-a5050a4c68cc","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Súlyos az agresszió, lepusztult a környezet, már az ombudsman is felemelte a szavát. Mégis ide költöztetnék a fóti gyermekváros lakóinak egy részét is. ","shortLead":"Súlyos az agresszió, lepusztult a környezet, már az ombudsman is felemelte a szavát. Mégis ide költöztetnék a fóti...","id":"20190305_Hiaba_figyelmeztetett_az_ombudsman_meg_mindig_lesujtoak_az_allapotok_a_zalaegerszegi_gyermekotthonban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1e5c21b1-5337-4a34-ac8a-a5050a4c68cc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f02a1967-6bbd-4025-a5cb-2c9d2563d09c","keywords":null,"link":"/itthon/20190305_Hiaba_figyelmeztetett_az_ombudsman_meg_mindig_lesujtoak_az_allapotok_a_zalaegerszegi_gyermekotthonban","timestamp":"2019. március. 05. 18:44","title":"Még mindig lesújtóak az állapotok abban a zalai otthonban, ahová a fóti gyerekeket költöztetik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e269572d-0ed6-4351-b2b9-6b15668eace9","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Joachim Löw, a német labdarúgó-válogatott szövetségi kapitánya nem számít az Európa-bajnoki selejtezősorozatban a világbajnok Mats Hummelsre, Thomas Müllerre és Jerome Boatengre.","shortLead":"Joachim Löw, a német labdarúgó-válogatott szövetségi kapitánya nem számít az Európa-bajnoki selejtezősorozatban...","id":"20190305_joachim_low_nemet_valogatott_mats_hummels_thomas_muller_jerome_boateng","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e269572d-0ed6-4351-b2b9-6b15668eace9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ea1ac61b-4744-4e6c-a3ce-87cdb3c036fb","keywords":null,"link":"/sport/20190305_joachim_low_nemet_valogatott_mats_hummels_thomas_muller_jerome_boateng","timestamp":"2019. március. 05. 20:47","title":"Kitett néhány sztárt a válogatottból Löw","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9f4dcb6d-3476-4e7c-a387-d8b069fabe09","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Lazított a kötöttségeken a Samsung, mindenki saját maga döntheti el, hogy mi történjen akkor, ha megnyomja a telefonján az okosgombot.","shortLead":"Lazított a kötöttségeken a Samsung, mindenki saját maga döntheti el, hogy mi történjen akkor, ha megnyomja a telefonján...","id":"20190305_samsung_digitalis_asszisztens_bixby","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9f4dcb6d-3476-4e7c-a387-d8b069fabe09&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9f98b6b8-93b6-4f94-8772-9af6ce7587ed","keywords":null,"link":"/tudomany/20190305_samsung_digitalis_asszisztens_bixby","timestamp":"2019. március. 05. 10:03","title":"Ha régebbi Samsung mobilja van, most frissítse, örülni fog ennek az új beállításnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"77efae2b-9e37-461c-9fb5-7ed721e669d2","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A fideszes Puskás Tivadar megvonta a Pro Savaria színeiben a városházára bejutó Molnár Miklós (képünkön) alpolgármesteri juttatását.","shortLead":"A fideszes Puskás Tivadar megvonta a Pro Savaria színeiben a városházára bejutó Molnár Miklós (képünkön...","id":"20190306_Megbuntette_az_ellenzekiek_melle_allo_alpolgarmesteret_a_szombathelyi_varosvezeto","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=77efae2b-9e37-461c-9fb5-7ed721e669d2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c1f28155-d7a2-43c1-8d36-9d78525bfceb","keywords":null,"link":"/itthon/20190306_Megbuntette_az_ellenzekiek_melle_allo_alpolgarmesteret_a_szombathelyi_varosvezeto","timestamp":"2019. március. 06. 13:14","title":"Megbüntette az ellenzék mellé álló alpolgármesterét a szombathelyi városvezető","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7928f6fd-6cb0-47b2-8075-b4434fe5eb05","c_author":"László Ferenc","category":"cegauto","description":"A japán gyártó elkészítette a nemrégiben debütált Corolla aktív életstílust folytatóknak szánt új változatát.","shortLead":"A japán gyártó elkészítette a nemrégiben debütált Corolla aktív életstílust folytatóknak szánt új változatát.","id":"20190305_itt_az_uj_toyota_corolla_trek_megneztuk_a_enyhe_terepre_termett_ujdonsagot","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7928f6fd-6cb0-47b2-8075-b4434fe5eb05&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"13a8e5e3-82fd-4606-9a5f-602b61fe1664","keywords":null,"link":"/cegauto/20190305_itt_az_uj_toyota_corolla_trek_megneztuk_a_enyhe_terepre_termett_ujdonsagot","timestamp":"2019. március. 05. 16:21","title":"Itt az új Toyota Corolla Trek, megnéztük a enyhe terepre termett újdonságot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7c7d8caf-705d-46cd-8ed1-b55c9ef870ea","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Fiola Attila, a bajnoki címvédő MOL Vidi FC labdarúgója térdproblémái miatt hetekig nem léphet pályára, így az Európa-bajnoki selejtezősorozat rajtján sem szerepelhet a magyar válogatottban.","shortLead":"Fiola Attila, a bajnoki címvédő MOL Vidi FC labdarúgója térdproblémái miatt hetekig nem léphet pályára...","id":"20190306_fiola_attila_serules_eb_selejtezo_magyar_valogatott","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7c7d8caf-705d-46cd-8ed1-b55c9ef870ea&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5e2cf779-b993-4e7d-b725-4618a95af585","keywords":null,"link":"/sport/20190306_fiola_attila_serules_eb_selejtezo_magyar_valogatott","timestamp":"2019. március. 06. 11:25","title":"Újabb ember dőlt ki a magyar válogatottból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]