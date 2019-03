Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"9806fcbf-f8bf-406e-9ed7-07623809ea64","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az osztrák ellenzék azt követeli, hogy Sebastian Kurz pártja is csatlakozzon a Fidesz néppárti kizárását követelőkhöz. ","shortLead":"Az osztrák ellenzék azt követeli, hogy Sebastian Kurz pártja is csatlakozzon a Fidesz néppárti kizárását követelőkhöz. ","id":"20190306_Orbanek_miatt_tamadja_a_kancellart_Ausztriaban_az_ellenzek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9806fcbf-f8bf-406e-9ed7-07623809ea64&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"354882c8-0e32-4dd3-8870-57a116012be3","keywords":null,"link":"/vilag/20190306_Orbanek_miatt_tamadja_a_kancellart_Ausztriaban_az_ellenzek","timestamp":"2019. március. 06. 17:10","title":"Orbánék miatt támadja a kancellárt Ausztriában az ellenzék","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"63d3d74f-c465-4157-8dba-83d707d56147","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az orosz rendőrök őrizetbe vették Moszkvában azt a két fiatalembert, akik Sztálint becsmérlő szavakkal zavarták meg a szovjet diktátor halálának 66. évfordulójáról megemlékező több száz kommunistát.\r

","shortLead":"Az orosz rendőrök őrizetbe vették Moszkvában azt a két fiatalembert, akik Sztálint becsmérlő szavakkal zavarták meg...","id":"20190305_Sztalint_szidalmaztak_Moszkvaban__elvittek_oket_a_rendorok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=63d3d74f-c465-4157-8dba-83d707d56147&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"22c2e64e-0479-4cbc-ae5e-d9b66b7e76ef","keywords":null,"link":"/vilag/20190305_Sztalint_szidalmaztak_Moszkvaban__elvittek_oket_a_rendorok","timestamp":"2019. március. 05. 12:27","title":"Sztálint szidalmazták Moszkvában – elvitték őket a rendőrök","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"09e3f886-653c-4d2b-884b-8a71f90e80c1","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"2025-re valamennyi csomagolását újrahasznosíthatóvá, vagy újrahasználhatóvá akarja tenni a Nestlé. A cég most újrahasznosítható papírcsomagolásban dobja piacra legújabb - Szerencsen gyártott és csomagol - kakaóját.","shortLead":"2025-re valamennyi csomagolását újrahasznosíthatóvá, vagy újrahasználhatóvá akarja tenni a Nestlé. A cég most...","id":"20190306_Vilagpremier_Szerencsen__itt_keszul_az_elso_ujrahasznosithato_papircsomagolasu_Nesquik_kakaopor","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=09e3f886-653c-4d2b-884b-8a71f90e80c1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7e8348ea-320c-43bb-aafc-e91d5129dc0e","keywords":null,"link":"/kkv/20190306_Vilagpremier_Szerencsen__itt_keszul_az_elso_ujrahasznosithato_papircsomagolasu_Nesquik_kakaopor","timestamp":"2019. március. 06. 12:41","title":"Világpremier Szerencsen, itt készül az első újrahasznosítható papírcsomagolású kakaópor","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b9752d40-a626-4824-a418-04f6067d6dad","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A jegybankelnök a múlt héten publikált versenyképességi javaslatcsomagban újra bedobta vesszőparipáját, az egy számjegyű szja-t. Bár a pénzügyminiszter rendre korainak tartja a bevezetést, a Napi.hu kiszámolta, mennyit változtatna a nettó fizetésen.","shortLead":"A jegybankelnök a múlt héten publikált versenyképességi javaslatcsomagban újra bedobta vesszőparipáját...","id":"20190305_Jocskan_none_a_netto_fizetes_ha_megvalosulna_Matolcsy_alma","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b9752d40-a626-4824-a418-04f6067d6dad&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6f6b5cef-4246-477f-9685-122178f13c9a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190305_Jocskan_none_a_netto_fizetes_ha_megvalosulna_Matolcsy_alma","timestamp":"2019. március. 05. 12:15","title":"Jócskán nőne a nettó fizetés, ha megvalósulna Matolcsy álma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5c420003-4550-4c95-9154-ea066a00fdb5","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A szervezet közleménye szerint a kihasználatlan ingatlanokat értékesíteni fogják. ","shortLead":"A szervezet közleménye szerint a kihasználatlan ingatlanokat értékesíteni fogják. ","id":"20190305_Teljesen_atalakul_az_SOS_Gyermekfalvak_a_gyerekek_a_neveloszulok_hazaiba_koltoznek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5c420003-4550-4c95-9154-ea066a00fdb5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"15f3f295-21a2-4f4a-a74d-54413b5f82ae","keywords":null,"link":"/itthon/20190305_Teljesen_atalakul_az_SOS_Gyermekfalvak_a_gyerekek_a_neveloszulok_hazaiba_koltoznek","timestamp":"2019. március. 05. 14:09","title":"Teljesen átalakul az SOS Gyermekfalvak, a gyerekek a nevelőszülők házaiba költöznek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1e84e6f7-0b7f-469b-8f37-06e9f9146ebf","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A testület összesen 32 millió forintot költött gépjármű-beszerzésre.","shortLead":"A testület összesen 32 millió forintot költött gépjármű-beszerzésre.","id":"20190305_12_millio_forintert_vett_terepjarot_az_Alkotmanybirosag","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1e84e6f7-0b7f-469b-8f37-06e9f9146ebf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b6278624-f12a-46e9-8c8f-3ecee7fde434","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190305_12_millio_forintert_vett_terepjarot_az_Alkotmanybirosag","timestamp":"2019. március. 05. 16:18","title":"12 millió forintért vett terepjárót az Alkotmánybíróság","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7928f6fd-6cb0-47b2-8075-b4434fe5eb05","c_author":"László Ferenc","category":"cegauto","description":"A japán gyártó elkészítette a nemrégiben debütált Corolla aktív életstílust folytatóknak szánt új változatát.","shortLead":"A japán gyártó elkészítette a nemrégiben debütált Corolla aktív életstílust folytatóknak szánt új változatát.","id":"20190305_itt_az_uj_toyota_corolla_trek_megneztuk_a_enyhe_terepre_termett_ujdonsagot","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7928f6fd-6cb0-47b2-8075-b4434fe5eb05&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"13a8e5e3-82fd-4606-9a5f-602b61fe1664","keywords":null,"link":"/cegauto/20190305_itt_az_uj_toyota_corolla_trek_megneztuk_a_enyhe_terepre_termett_ujdonsagot","timestamp":"2019. március. 05. 16:21","title":"Itt az új Toyota Corolla Trek, megnéztük a enyhe terepre termett újdonságot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5c9fa128-6912-4e23-b2ec-73d0b11d2157","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Manfred Weber Passauban vesz részt a CSU kongresszusán, ezért azt kérte, halasszák el a kérdés megvitatását. ","shortLead":"Manfred Weber Passauban vesz részt a CSU kongresszusán, ezért azt kérte, halasszák el a kérdés megvitatását. ","id":"20190306_Nem_targyalt_a_Neppart_frakcioja_a_Fidesz_kizarasarol","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5c9fa128-6912-4e23-b2ec-73d0b11d2157&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3ac2b0ae-2895-4555-a3d3-5d01e33fc542","keywords":null,"link":"/itthon/20190306_Nem_targyalt_a_Neppart_frakcioja_a_Fidesz_kizarasarol","timestamp":"2019. március. 06. 10:58","title":"Nem tárgyalt a Néppárt frakciója a Fidesz kizárásáról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]